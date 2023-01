Po sutriuškinimo Atėnuose sunkiai žodžius rinkęs Maksvytis: komanda buvo neatpažįstama

Kauno „Žalgirio“ (12/9) krepšininkai antrą kartą šį sezoną neprilygo Atėnų „Panathinaikos“ (8/13). Košmariškai antrąją rungtynių pusę sužaidę kauniečiai pralaimėjo rezultatu 65:89 (24:19, 18:8, 16:37, 7:25). Po mačo komandos treneris Kazys Maksvytis teigė negalintis suprasti, kas įvyko, ir pabrėžė, kad komanda per anksti patikėjo pergale.

Iki šių rungtynių Kauno ekipa turėjo 4 pergalių seriją Eurolygoje.

Trečiasis kėlinys tapo tikru košmaru – beprotišką puolimo mašiną užkūrusi „Panathinaikos“ absoliučiai išmušė „Žalgirį“ iš vėžių ir prieš lemiamą ketvirtį jau pati turėjo 6 taškų persvarą. Trečiąjį ketvirtį Atėnų klubas laimėjo net 37:16.

Paskutiniame kėlinyje duobė tik gilėjo, varžovai tolo, o vos 7 taškus pelnę kauniečiai į savo krepšį praleido dar 25 bei patyrė vieną didžiausių ir skaudžiausių šio sezono sutriuškinimų.

Eurolyga: Atėnų „Panathinaikos“ – Kauno „Žalgiris“ / zalgiris.lt nuotr.

„Vis dar iki galo nepavyksta suprasti, kas įvyko. Bandant ieškoti kažkokių priežasčių, tai visų pirma toks vaizdas, kad per anksti patikėjome pergale. Tiek puolime, tiek gynyboje visai nesužaidėme, buvo atvirkštinis vaizdas.

Manau, kad viskas prasideda nuo žaidėjų kontrolės. Nemažai mus paveikė tai, kad žaidėme be dar vieno vieno mūsų įžaidėjo. Visa komanda pralaimėjo, bet manau, kad didžiąja dalimi yra nemažai gynėjų kaltės, kadangi leidome įsivažiuoti jų mažiukams, patys savo komandos neįvedėme į derinius ir panašiai“, – po nesėkmės Atėnuose apie mačą kalbėjo K. Maksvytis.

Kazys Maksvytis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

– Neabejotinai prasčiausia „Žalgirio“ šio sezono antroji rungtynių pusė. Ar per karjerą yra tekę matyti kažką panašaus?, – buvo paklausta stratego.

– Nėra. Bandžiau prisiminti. Ilgą laiką dirbau vaikų krepšinyje, tai būdavo panašūs skirtumai ir žaidžiant namie, ir išvykose. Bet toks bangavimas viduryje rungtynių, kai pirmąją pusę laimi 15 taškų, o antrąją pralaimi 39 bei varžovai meta 21-u baudos metimu daugiau... Jie kažkiek pajautė sparnus. Mes antroje pusėje buvome kažkiek pernelyg pasyvūs ir pasirinkome blogus taikinius.

– Pagal skaičius PAO lyderiai Dwayne`as Baconas ir Derrickas Williamsas nesužaidė itin gerų rungtynių, bet iššovė kiti žaidėjai. Netikėta, ar toks ir buvo planas – neleisti jiems išsimesti?

– Ne paslaptis, kad jiems skyrėme didžiausią dėmesį, bet šiandien taip gavosi, kad jų bangą užkėlė Parisas Lee. Kai jis įsižaidė, bandėme prie jo statyti geresnį gynėją, bet jis buvo per daug karštas.

– Ar tokiose rungtynėse labiausiai ir pasijautė įžaidėjo, tokio kaip Isaiaho Tayloro nebūvimas?

– Nė vienam treneriui nėra malonu, kai ne tik nepavyksta įeiti į derinį, bet kelis kartus net vidurio linijos nepereiti. Kai turime problemų, dideli žaidėjai turi padėti gynėjams. Nesinori pirštais badytis – laimime kaip komanda, o šįkart pralaimėjome kaip komanda. Tikiuosi, kad komanda padarys išvadas.

– Ar komandą galėjo užmigdyti tai, kad PAO per 8 mačus laimėjo tik kartą?

– Nesinori ieškoti pigių pasiteisinimų, bet turbūt tos kelios paskutinės pergalės ir kalbos apie finalo ketvertą Kaune bei dar tokia gana nebloga pirmoji rungtynių pusė ir susidėjo į vieną. Žinoma, taip neturėtų būti. Komanda buvo neatpažįstama.

– Mantui Kalniečiui tai buvo paskutinis mačas Eurolygoje. Nebuvo minčių jį išleisti į aikštę?

– Na, žiūrint atgal, turbūt nebūtų gadinęs vaizdo.

Kazys Maksvytis / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pirmoje rungtynių pusėje „Žalgiris“ dominavo pagal daugelį parametrų, ypač kovoje dėl kamuolių. Ar nėra apmaudo, kad jau pirmoje pusėje nesusikrovėte didesnio pranašumo ir neuždarėte rungtynių?

– Dėl to apmaudas ir yra. Kai šiaip rungtynes pralaimi 20 ir daugiau taškų, atrodo, kad esi silpnesnis. Kai turėjome tokią rungtynių pirmą pusę, paruošę rungtynių planą, o žaidėjai buvo susikaupę, tada pasidaro dar apmaudžiau.

– Kokį įspūdį šį sezoną palieka Mariaus Grigonio ir Artūro Gudaičio žaidimas?

– Šiek tiek skiriasi. Artūras turi didesnį pasitikėjimą ir žaidžia daugiau, o Marius, matosi, kad neturi pasitikėjimo. Jis yra geras žaidėjas ir jis atsigaus. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą – susitvarkys savo nugaros reikalus. Gaila, ypatingai Mariaus. Tikiuosi, kad antra sezono pusė bus geresnė.

– Parisas Lee per trečią kėlinį įmetė 17 taškų bei pataikė visus 4 tritaškius. Atrodė, kad prieš jį gynyboje pro užtvaras lindote per apačią. Ar neketinote keisti to rungtynių metu?

– Mes gynyboje nėjome per apačią. Taip gavosi, kad žaidėjai ėmė tai daryti, nes jie gana aukštai žaidė pikenrolą. Jis mus nubaudė. Mes praradome kontrolę ir davėme jiems įsimėtyti. Mūsų planas nebuvo eiti per apačią.