Po sunkios pergalęs kalbėjęs Žibėnas – apie nusivylimą teisėjų darbu ir džiaugsmą dėl pokyčių klube

Vilniaus „Ryto“ ekipa antrose Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) ketvirtfinalio serijos rungtynėse atsirevanšavo Kėdainių „Nevėžio“ klubui, bet tą padarė tik po sunkios kovos – vilniečiai rezultatu 98:78 svečius palaužė tik po pratęsimo.

„Labai džiugu. Dedikuojame pergalę Gyčiui Radzevičiui, dar kartą sveikiname su pagausėjimu, gimė dukrytė, labai džiaugiamės. Radzevičius tampa labai didele dalimi mūsų komandos, kaip kažkada buvo Jomantas, Babrauskas ir panašiai. Mes su juo ir aš su juo jau trečius metus. Dedikuojame ir gimtadienį šventusiam Jarvisui.

Tikrai gera pergalė. Ar galėjome ją pasiekti lengviau? Turbūt galėjome, bet gavosi taip, kaip gavosi. Iškart galiu pasakyti, kad per daug šitose rungtynėse buvo diskutuotinų teisėjų švilpukų, kaip vienoms rungtynėms tai buvo per daug. Labai prastai buvo atliktas darbas, manau, kad tą ir Gediminas Petrauskas pasakė.

Kalbant apie Kėdainius, jie mums davė didelę kovą, didelė pagarba jiems, sėkmės jiems toliau LKL, žinome, kad kitose rungtynėse jie vėl kibs mums į atlapus. Turėjome įjungti visus 110 proc., kad pasiektume šią pergalę“, – po rungtynių teigė G. Žibėnas.

Tai reiškė, kad pirmąsias rungtynes 70:78 pralaimėję vilniečiai po dviejų rungtynių turėjo bendrą 12 taškų pranašumą ir žengė į KMT pusfinalį, kuriame susigrums su Jonavos „CBet“.

Dar kartą paklaustas apie teisėjų darbą G. Žibėnas neslėpė nusivylimo: „Kai kas šiandien neatėjo į rungtynes, tai yra akivaizdu, taip neturi būti. Nusivylimas yra labai didelis, Gedo tikriausiai dar didesnis pralaimėjus rungtynes. Mums laimėjus irgi daug nervų kainavo, nei čia kritika, nei ką, čia yra faktas.“

Vilniečiai šiose rungtynėse sugriebė net 25 kamuolius puolime, o itin rungtynėse žibėjo aukštaūgių duetas.

Martynas Echodas pelnė 18 taškų, atkovojo net 14 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 35 naudingumo balus. Tai buvo naudingiausios krepšininko rungtynės KMT turnyre.

Evaldas Kairys, kuris neprametė nei vieno metimo iš žaidimo, pridėjo 15 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir surinko 30 naudingumo balų.

„Mes komandoje Evaldą visi mėgstame, žinome, kad jis atiduos viską. Šiandien tai pamatėme ir per skaičius, dažnai tai yra ne tik skaičiai. Jo solidumas, patirtis, ramybė duoda daug. Ypač kai jis žaidžia kartu su Martynu, tai dažnai pasiteisina. Žinau, kad žaidėjai paliko viską, dėl to yra ramu. Šnekėjome ryte, kad po rungtynių, kaip jos nesibaigtų, nebūtų jokio nusivylimo“, – dėstė G. Žibėnas.

„Ryto“ ekipos strategas taip pat pasidžiaugė, kad klubas, jo akimis, padarė didžiulį progresą.

„Mūsų kitas finalas yra antradienį, gal mus tas tvarkaraštis padarys didesne komanda. Tokį tvarkaraštį turėti nėra lengva, nesame pirmi ar paskutiniai tokie, bet gal jis padės mums tapti solidesniais. Manau, kad per tuos trejus metus, kai esame čia, mes labiausiai paaugome tuo, kad prieš tokias rungtynes nėra panikos. Po pralaimėjimo to nėra.

Vieną istoriją papasakosiu. Vienas užsienietis prieš atvažiuodamas į „Rytą“ klausė kito užsieniečio ką jis gali paskyti apie „Rytą“. Čia buvo prieš trejus metus. Jis pasakė, kad viskas yra gerai, bet per daug yra dramų. Didžiuojamės, kad per trejus metus tai susitvarkė, mes pro sienas nepraleidžiame tam tikrų reikalų, dėl to esame kartu, dėl tokiose svarbiose rungtynėse mes žaidžiame kartu“, – teigė G. Žibėnas.