Sporto agentūra patikslino lėšų paskirstymą sporto federacijoms

Nacionalinė sporto agentūra patikslino lėšų paskirstymo sporto federacijoms duomenis. Artimiausiu metu 61 šalies sporto federaciją ir 5 negalią turinčių asmenų sporto organizacijas pasieks 20 mln. eurų aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti, rašoma NSA pranešime.

„Nacionalinė sporto agentūra paskirsčiusi šalies sporto federacijoms lėšas aukšto meistriškumo sporto programoms finansuoti, sulaukė pastabų ir gavo papildomų duomenų. Dėl to, sutelkę NSA Aukšto meistriškumo sporto skyriaus darbuotojus ir IT srities specialistus, skubos tvarka dar kartą atlikome skaičiavimus ir patikslinome lėšų paskirstymo duomenis. Perkeliant duomenis į naują IT platformą, atsirado tam tikrų techninių nesklandumų, be to, atliekant skaičiavimus, trūko istorinių duomenų.

Dėkojame sporto federacijoms už operatyvumą, glaudų bendradarbiavimą ir supratingumą, tikslinant lėšų paskirstymo duomenis. Kai tik pasirašysime sutartis su sporto federacijomis, lėšos bus pervestos per 3-4 darbo dienas“, – sakė NSA direktorius Mindaugas Špokas.

Daugiausiai lėšų gaus Lietuvos plaukimo federacija – 2,053 mln. Eur. 1,964 mln. Eur atiteks Lietuvos krepšinio federacijai, 1,772 mln. Eur – Lietuvos lengvosios atletikos federacijai, 1,2 mln. Eur. – Lietuvos irklavimo federacijai, 1,001 mln. Eur. – Lietuvos baidarių ir kanojų federacijai.

Į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų programoms įgyvendinti atiteks 83 proc. lėšų, į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų sporto šakų federacijoms – 7 proc., negalią turinčių asmenų sporto organizacijų pateiktoms programoms įgyvendinti – 10 proc.

NSA direktoriaus įsakymu 12 strateginių sporto šakų federacijoms skirta 12 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų.

23 neolimpinių sporto šakų federacijoms atiteks 1,4 mln. Eur. Negalią turinčių asmenų sporto organizacijoms paskirstyti 2 mln. Eur.