Neatsiejamas dviejų pasaulių ryšys – sportininkas ir jam padėti galinti muzika

Griaudėjanti muzika kiekviename sporto renginyje ir mėgstamiausi muzikos kūriniai, skambantys ausinėse, treniruočių ar laiko prieš varžybų startą metu - atrodo, kad muzika ir sportas yra susieti itin tampria gija, tačiau - kokia ji yra iš tikrųjų?

Muziką sporto renginiuose girdime kiekvieną kartą atvykę į arenas ar stadionus. Dažnas žmogus, kuris bėgioja ar treniruojasi sporto salėse, taip pat pasirenka klausytis savo mėgstamiausių muzikos kūrinių per ausines. Netgi galima pastebėti profesionalius atletus, kurie prieš varžybų startą linguoja į taktą klausydami savo mėgstamiausių muzikos kūrinių.

Muzika mus supa ir kasdieniniame gyvenime – koks yra jos ryšys su žmogumi?

Muzikos poveikis žmogui – akivaizdus

Su LRT.lt pasikalbėjęs sporto psichologas Andrius Liachovičius teigė, kad muzikos poveikis žmogui yra akivaizdus visose srityse.

„Muziką mes visada naudojame. Kartais tai naudojame kaip foną, kiti naudoja tai, kad nebūtų vieniši, kiti naudoja tam, kad nukreiptų mintis. Muzikos poveikis būna skirtingas, priklausomai nuo pačio žmogaus ir nuo to, kaip jie ją naudoja. Sportininkams tai dažniau yra atsipalaidavimo būdas, kartais - motyvacijos būdas. Visada sakau sportininkams, kad jie turėtų atskirus grojaraščius: skirtus atsipalaidavimui arba aktyvinimui. Aišku, muzika veikia taip pat, kaip ir kvapai, vaizdai, muzika žadina ir mūsų prisiminimus.

Andrius Liachovičius / P. Cuberos/LRT nuotr.

Yra visokių tyrimų, muzika veikia ne tik žmogų. Yra tyrimų, kaip klasikinė muzika veikia augalus, yra aibė tų tyrimų. Muzika gali raminti, gali muzika ir nervinti. Yra specialios autogeninės relaksacijos, kai muzikos pagalba yra bandoma atpalaiduoti. Kartais net gamtos garsai gali paveikti žmogų. Tų tyrimų yra be galo daug, seniau daugiau buvo apie klasikinę muziką, dabar yra ir apie kitus žanrus. Jau vaikas girdėdamas muziką pradeda judėti ir linksėti į taktą“, – dėstė A. Liachovičius.

Psichologijos moksle muzikos poveikis žmogui yra pastebėtas labai seniai, o ir pats muzikos ir sporto ryšys, A. Liachovičiaus teigimu, yra akivaizdus ir itin tamprus.

„Psichologijoje toks ryšys yra pastebėtas jau seniai. Supraskite, klausa yra vienas iš mūsų jutimų. Net Antikos laikais, bandant prisiminti tekstus, jie juos asocijuodavo su vaizdais. Taip pat mus veikia ir muzika. Tai yra natūralus procesas, vienas iš pirmų dalykų, kuriuos supranta žmogus, yra jutimai, o klausa yra vienas iš jų. Yra aišku, kuriose smegenų vietose atsiranda atsakas nuo klausos. Muzika ir sportas yra neatsiejami dalykai, muzika sporto vietose visada groja, kol nevyksta varžybos, groja muzika, tai yra neatsiejami dalykai“, – kalbėjo A. Liachovičius.

Muzika/Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kalbant apie muzikos ir sporto ryšį užsienyje daugiausiai yra cituojamas Costas Karageorghis – sporto ir treniruočių psichologijos profesorius, kuris muzikos psichologinį ir neurofiziologinį poveikį sportinei veiklai studijuoja ir tiria jau 25 metus.

Dar 2008 metais „The Sport Journal“ C. Karageorghio ir Davido-Lee Priesto publikuotame straipsnyje „Muzika sporte ir fiziniuose pratimuose: atnaujinta mokslinių tyrimų ir taikymo informacija“ mokslininkai pateikia tokią išvadą: „Rezultatai leidžia manyti, kad muzikos naudojimas sporto treniruočių metu gali duoti ilgalaikę naudą, pavyzdžiui, pagerinti treniruočių režimo laikymąsi ir sportinių rezultatų pagerėjimą, nes treniruotės yra kiekybiškesnės ir kokybiškesnės.“

Pabrėžiama, kad muzika turi stimuliuojantį, raminantį ir darbo rezultatus gerinantį poveikį.

Tempas, žodžiai ir kodėl sportininkai klausosi muzikos prieš startus?

Vienas iš svarbiausių muzikos kūrinių elementų yra jų tempas. Kaip pasakojo A. Liachovičius, muzikos tempas aiškiai veikia žmogaus veiklą.

„Muzikos tempas yra svarbus. Jei tempas greitėja, mes pradedame viską greičiau daryti. Atkreipkite dėmesį, greito maisto restoranuose groja greita muzika, nes tada žmogus automatiškai pradeda greitėti. Tempas taip ir veikia – jei girdime greitesnį tempą, mes patys aktyvinamės, o girdėdami lėtą tempą mes patys pradedame lėtėti. Sportininkams visada sakau turėti savo grojaraščius, skirtus lėtėjimui ir greitėjimui“, – pasakojo A. Liachovičius.

Sportas. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tad tai, kokio tipo muziką sportininkas pasirinks prieš startą, gali turėti įtakos ir jo kūno fizinei būklei. A. Liachovičius teigė, kad kiekvienas žmogus turi gerai suprasti savo kūno savijautą ir pagal tai rinktis, kokios muzikos jis turėtų klausyti.

„Kiekvienam sportininkui reikia pažinoti savo kūną. Gali kūnas būti ir per daug atsipalaidavęs, tada reikia ir aktyvuotis – gali padėti ir greita muzika. Sportininkui yra svarbu žinoti, kaip jie jaučiasi – gal jie yra per daug mieguisti ir jiems reikia aktyvuotis, o gal kaip tik yra per daug įsitempę ir reikia ramios muzikos tam, kad grįžtų į savo normalią būseną. Svarbu pažinti save ir pagal tai pasirinkti“, – teigė sporto psichologas.

Itin dažnai muzikoje pasitaikantis elementas – žodžiai. Šie, kaip pasakojo A. Liachovičius, žmogaus būsenai turi itin didelį poveikį, tiesa, sporto veiklos metu jie gali tapti tik fonu, dėmesio nukreipimu arba veikti žmogų net jam to nepastebint.

Odellas Beckhamas apšilimo prieš rungtynes metu / Vida Press nuotr.

„Žodžiai muzikoje yra svarbu. Kai kurie sportininkai nekreipia dėmesio į žodžius, jiems tai daugiau yra ritmas, kiti sportininkai kaip tik kreipia dėmesį į žodžius, bando įsijausti, o tai reiškia, kad tai jiems yra svarbu dėmesio nukreipimui.

Tiesa, kartais žodžiai gali sukelti tam tikrus prisiminimus, į tai svarbu atkreipti dėmesį, nes tam tikri žodžiai gali sukelti stresą. Pavyzdžiui, žodžiai „niekada“ ir „visada“ sukelia didesnį stresą, „privalai“ ir „turi“ - taip pat. Kartais mes nesuprantame, kad tie žodžiai mus veikia, bet jie gali turėti pasąmoninį poveikį.

Su žodžiais gali būti sunkiau, nes mes jų negalime nepastebėti. Tai gali veikti panašiai kaip ir 25-as kadras – mes žodžių neišgirstame, bet jie yra ir gali mus veikti. Bet tikrai ne visi sportininkai girdi žodžius, kiti į juos labai įsijaučia, netgi pradeda dainuoti, o tai tikrai padeda nukreipti dėmesį. Kai kurie sportininkai taip pat klauso ne muzikos, o kažkokių motyvacinių paskaitų“, – pasakojo A. Liachovičius.

Andrius Liachovičius / LRT stopkadras

Dažnai galima pastebėti, kad vieni sportininkai prieš startus klausosi muzikos, o kiti pasirenka ausinių nesidėti. Tai A. Liachovičius aiškina žmonių individualumu. Sporto psichologas prisiminė olimpinį šuolių į vandenį čempioną Tomą Dailey.

Tokijo olimpinėse žaidynėse iškovojęs aukso medalį, Didžiosios Britanijos šuolininkas į vandenį T. Daley išgarsėjo dėl nuotraukos, kurioje atletas užfiksuotas stebintis žaidynes su virbalais rankose ir mezginiu ant kelių.

Kaip pasakojo pats sportininkas, tai buvo jo slaptas ginklas: „Vienintelis dalykas, padėjęs man išsaugoti sveiką protą per visą šį procesą, buvo mano meilė mezgimui, nėrimui ir siuvimui.“

A special #ThrowbackThursday to Tom Daley knitting at Tokyo ♥️@TomDaley1994 pic.twitter.com/5hG4BcqKgF — The Olympic Games (@Olympics) June 9, 2022

„Kiekvienas žmogus pasirenka asmeniškai. Tarkime, olimpinėse žaidynėse buvo vienas toks vaikinas, kuris laimėjo aukso medalį šuolio į vandenį rungtyje ir prieš startą jis mezgė. Ar tai reiškia, kad visiems reikia megzti? Greičiausiai ne, visiems reikia pasirinkti savo būdą, kuris jiems yra tinkamas.

Vienus gali išblaškyti tas muzikos klausymas, kiti prieš startą yra įpratinę savo kūną klausyti tik tam tikros dainos, kad jų kūnas suprastų, kam jie dabar ruošiasi, kiti renkasi klausyti aplinkos, kartais muzika gali veikti tik kaip išorinio triukšmo ribojimas. Jutimas įsijungia, o kiti mūsų pojūčiai gali susilpnėti, nes vieną iš sistemų jau naudojame. Jei kažkas tyliai šneka, nuleidžiame akis ir žiūrime į vieną tašką tam, kad sustiprintume savo klausą. Faktas yra tas, kad muzika veikia mūsų sistemą, mes klausant muziką galime išjungti kitus jutimus, tai gali padėti susitvarkyti su per daug dideliu mąstymu“, – pasakojo A. Liachovičius.

Sportas. Asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ne kartą viešose diskusijose yra nuskambėjusi frazė, kad muzika yra „legalus dopingas“ sportininkams. Tiesa, A. Liachovičius teigia, kad muzika gali padėti sportininkui, tačiau pats jos dopingu nevadintu.

„Kai kuriose sporto šakose yra taisyklės, kad tam tikru metu tu jau nebegali klausyti muzikos ar turėti ausinių. Ar tai yra dopingas? Didelis klausimas. Tai yra daugiau dėmesio nukreipimas, darbas su savimi. Taip, klausant muzikos gali išsiskirti tam tikri hormonai, nes tai yra natūralus mūsų atsakas – gali išsiskirti laimės hormonai, taip pat gali išsiskirti ir streso hormonai.

Negali niekaip pamatuoti, ar muzika tuo metu veiks kaip dopingas. Beje, stadionuose, arenose visada groja muzika, kaip mes ją tada pavadinsime? Bet tada ir knygos skaitymas, sudoku sprendimas prieš startą gali būti dopingas. Kiti prieš savo startus žaidžia telefonais – ar tai yra irgi dopingas? Nemanau“, – teigė sporto psichologas.