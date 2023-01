Už garsų palaikymą sirgaliams dekojęs Ulanovas: visi turi imtis iniciatyvos

Kauno „Žalgirio“ (11/8) krepšininkai penktadienį rezultatu 66:61 (19:9, 18:18, 22:13, 7:21) palaužė Milano „AX Armani“ (6/13) komandą ir pratęsė pergalių seriją. Po trečio laimėjimo iš eilės komandos kapitonas Edgaras Ulanovas buvo nepatenkintas paskutiniu kėliniu ir pabrėžė, kad komandai dabar labiausiai reikia treniruočių.

„Dviguba savaitė, dviguba pergalė. Išvykoje visuomet laimėti yra sunku. Sveikinimai visiems žaidėjams, treneriams, komandai už atsidavimą, emocijas ir išlikimą kartu visų rungtynių metu. Pradžia buvo gera, viskas tvarkoje, bet matote kaip iš 20 taškų persvaros vos nepralaimėjome rungtynių. To negatyvo irgi yra. Sustojome žaisti, dingo agresyvumas puolime, kamuolys nustojo vaikščioti. Tam ruošėmės, tačiau Milanas mus išmušė iš ritmo. Pirmoje pusėje gerai tvarkėmės, o antroje pusėje visiškai sustojome ir trūko organizuotumo.

Milano komanda privertė mus žaisti nepatogiai. Prieš didelius kūnus tikrai labai sunku žaisti. Jie įrodė, kad yra gera gynybos komanda. Mums ties tuo reikėtų pasitempti. Matėte, kartais išvis juokingai atrodėme. Negali taip būti, jeigu mes kalbame apie didesnes pergales“, – po trečios pergalės iš eilės kalbėjo E. Ulanovas.

– Pirmą kartą „Žalgiris“ išvykoje laimėjo abejas dvigubos savaitės rungtynes. Kuo ši savaitė atrodė ypatinga?, po rungtynių buvo paklausta E. Ulanovo.

– Visuomet sunku išvykoje laimėti. Ši dviguba savaitė buvo lengvesnė, nes yra dviejų dienų pertrauka. Yra laiko atsistatymui ir didesniam pasiruošimui. Pasakymas, kad šiandien turime laimėti, kažkiek kirto. Lengvų pergalių nėra ir savo artimiesiems palinkėsiu taip nekalbėti, nes kitą kartą gali išmušti iš vėžių. Visada reikia būti pasiruošus. Kiekviena pergalė, kiekvienas puolimas, kiekviena gynyba mačo pabaigoje yra labai svarbūs dalykai.

Edgaras Ulanovas / zalgiris.lt nuotr.

– Kiek panašios pirmosios ir šios tarpusavio rungtynės?

– Daug kas pasikeitę. Pas mus yra naujų žaidėjų ir pas juos. Jie yra gynybos komanda ir tai puikiai rodo skaičiai Eurolygoje. Viena geriausiai besiginančių komandų: labai aukšta sudėtis, labai dideli kūnai. Mums labai trūko to antroje pusėje: gerų atakų, gerų prasiveržimų, agresyvumo. Pradėjome kalbėtis su teisėjais, ieškoti kaltų. Dingo agresyvumas ir ištiko stagnacija. Su tais dalykais būtinai reikia padirbėti.

– Kaip atrodė tas lemiamas pataikytas tritaškis ir ta komandos ataka?

– Paprasčiausiai visas rungtynes varžovai nenorėjo man leisti veržtis, laikė nuo manęs atstumą. Gerai jaučiausi toje situacijoje, prieš tai kelis metimus įmečiau. Svarbiausia, kad bent jau mečiau į krepšį. Ne taip, kaip prieš „Monaco“ komandą.

Edgaras Ulanovas / zalgiris.lt nuotr.

– Nėra komandoje Keenano Evanso. Kiek tai skatina imtis iniciatyvos?

– Visi turi imtis iniciatyvos, ypač jeigu tą dieną gerai jaučiasi puolime. Taip pat naujokams sakiau: „Jūs dabar esate komandos dalis, prisiimkite atsakomybę ant savo pečių. Kartais ir prašau, rodykite, ką sugebate.“ Ilgas sezonas. Pažiūrėkite, kiek Kevarriusas mums šiandien daug davė ir parodė, koks yra svarbus.

– Ar išvykose dar stebina tokie „Žalgirio“ sirgalių skaičiai?

– Šiandien maloniai nustebino. Tikrai daug lietuvių. Asmeniškai nesitikėjau, bet labai malonu. Žinau, kad ir iš Lietuvos nemažai atskrenda. Labai malonu. Prieš rungtynes jie netgi perrėkė namų komandos žiūrovus. Dvigubas malonumas ir labai ačiū.

Edgaras Ulanovas / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

– Trys rungtynės be K. Evanso ir trys pasiektos pergalės. Ką per šią savaitę supratote ir naujo sužinojote apie šią komandą?

– Kad verkiant reikia treniruočių. Šią savaitę puikiai išsikapstėme ir be rimtų treniruočių. Bandome įvedinėti naujokus, bet to laiko nėra daug. Negalime pasitreniruoti vieni prieš kitus. Labai reikia to laiko, kad naujokai suprastų, jog jie yra labai svarbūs mūsų komandai. Pasitaiko tų dalykų ir gynyboje, ir puolime, kur jie kažką užmiršta, neįsisavina, ar iš kitų komandų kažkokius įpročius yra atsinešę. Labai reikia laiko ir treniruočių.