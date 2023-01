OHL lygoje „Hockey Punks“ pralaimėjo latviams

Trečiadienį Optibet ledo ritulio lygoje įvyko dar viena akistata tarp Lietuvos ir Latvijos čempionų, rašoma hockey.lt.

Jelgavoje vykusiose rungtynėse „Zemgale/LLU“ po atkaklios kovos 3:2 palaužė Vilniaus „7bet-Hockey Punks“ ledo ritulininkus. Tai buvo jau ketvirtoji latvių pergalė per ketverias tarpusavio rungtynes reguliariajame sezone.



Pirmajame kėlinyje aktyvesni buvo svečiai iš Vilniaus, bet įvarčių pelnyta nebuvo. Po pirmosios pertraukos „Zemgale/LLU“ atstovams pavyko itin sėkmingai sugrįžti į rungtynes ir per tris minutes pelnyti du įvarčius. Pasižymėjo Ernestas Berzinšas (21:46) ir Kristeris Vitolinšas (23:03, rez. perd. Rinaldas Vutkevičsas).



Lemiamoje rungtynių atkarpoje „7bet-Hockey Punks“ sugebėjo sušvelninti rezultatą po Ilja Četvertako tikslios atakos (43:02, rez. perd. Laisvydas Kudrevičius, Tadas Kumeliauskas), bet netrukus antruoju savo įvarčiu atsakė ir E. Berzinšas (45:15, rez. perd. Kasparas Mendzinsas).



Dar kartą iki minimalios persvaros „pankai“ sugrįžo po Timo Tillos įvarčio (52:40, rez. perd. I. Četvertakas, L. Kudrevičius), bet per likusį rungtynių laiką jie nesugebėjo išlyginti rezultato. Vilniečiams nepadėjo ir vartininko Artūro Pavliukovo keitimas šeštuoju aikštės žaidėju.