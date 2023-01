OHL gruodžio apžvalga: Kumeliausko dominavimas ir įtemptos lietuvių pozicijos turnyrinėje lentelėje

Optibet ledo ritulio lygoje prabėgo dar vienas mėnuo, po kurio iki reguliaraus sezono pabaigos beliko du mėnesiai ledo ritulio akistatų. Prasidėjus 2023-iesiems metams siūlome prisiminti paskutinįjį praėjusių metų mėnesį OHL gruodžio mėnesio apžvalgoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Po trijų įtemptų mėnesių Optibet ledo ritulio lygoje, gruodį Latvijos ir Lietuvos stipriausi klubai turėjo galimybę rungtyniauti kiek laisvesniu grafiku, suteikusiu galimybę sezono viduryje kiek atsipūsti ir pasiruošti svarbiausioms sezono dvikovoms. Pirmenybes kuriam laikui buvo pristabdžiusios pasaulio jaunimo čempionato kovos, o mėnesio pabaigoje komandos nuo ledo trumpam pasitraukė šventinėms atostogoms.



Lietuvos klubams gruodis susiklostė beveik identiškai: visos komandos pergalėmis džiaugėsi pusėje savo sužaistų rungtynių. Tiesa, jei „Airwell Energija“ iš dviejų dvikovų kartą sugebėjo įveikti vieną iš čempionato favoričių, tai kitų lietuviškų klubų mėnesiai buvo skirtingi. „Kaunas City“ mėnesį pradėjo dvejomis pergalėmis prieš klubus iš Latvijos, o „7bet-Hockey Punks“ mūsų kaimynams dukart pralaimėjo. Visgi, kai atėjo metas žaisti tarpusavio rungtynes vilniečiai dukart triumfavo Kaune ir kardinaliai pakeitė abiejų komandų nuotaikas.



Po gruodžio lygos lyderių trijulė – „MOGO/LSPA“, „Zemgale/LLU“ ir Rygos „Dinamo“ yra labai arti pirmojo tikslo: namų aikštelės pranašumo čempionato ketvirtfinalyje, o iš pirmojo ketverto juos išstumti galėtų tik didžiulis stebuklas. Tuo tarpu pralaimėjimų seriją tęsiančiam „Dinaburga“ klubui jau netrukus teks atsisveikinti net ir su teorinėmis viltimis pratęsti sezoną atkrintamosiose varžybose.



Dėl 4-8 vietų kova ir toliau itin įtempta, o situaciją gali keisti net ir vienerios tarpusavio rungtynės. Šiuo metu du Rygos klubai „HS Riga“ ir „Prizma“ turi pranašumą prieš tris Lietuvos komandas, bet lietuviams užtektų kelių pergalių, kad jos pakeistų situaciją turnyrinėje lentelėje.

Keturi įvarčiai. Gruodis Optibet ledo ritulio lygoje prasidėjo įspūdingu „7bet-Hockey Punks“ puolėjo Tado Kumeliausko pasirodymu. Tadas rungtynėse su Rygos „Dinamo“ pelnė keturis vieną už kito gražesnius įvarčius ir tapo neįmenama mįsle garsiausio kaimyninės šalies klubo atstovams. Tiesa, jo pastangų buvo maža: po atkaklios kovos pergalę rungtynėse 6:5 šventė svečiai iš Rygos.



Kritę čempionai. Elektrėnų „Airwell Energija“ tapo pirmąją Lietuvos komanda, kuri šį sezoną parklupdė Latvijos čempionus „Zemgale/LLU“ ledo ritulininkus. Po elektrėniškių pergalės prieš Jelgavos komandą, čempionate beliko du klubai, kurie vis dar turi nepriekaištingą statistiką prieš Lietuvos komandas: „Mogo/LSPA“ ir Rygos „Dinamo“.



Gynyba. Pastaruoju metu „Kaunas City“ pasirodymus OHL bene labiausiai lemia jų žaidimas gynyboje. Susidūrus su problemomis stabdant varžovus, kauniečių nuo pralaimėjimo neišgelbėja net ir rezultatyvus žaidimas: paskutinėse dvejose mėnesio rungtynėse jiems taškų neatnešė ir dukart po penkis kartus įveikta varžovų vartų gynyba. Apskritai, šį sezoną laimėtose rungtynėse „Kaunas City“ į savo vartus vidutiniškai praleidžia po 2,7 įvarčio, o nesėkmių atveju šis skaičius daugiau nei padvigubėja – pralaimėtose rungtynėse į kauniečių vartus vidutiniškai krenta po 6,2 įvarčio.



3:3. Praėjęs mėnuo buvo pirmasis OHL sezone, kurio metu Lietuvos ir Latvijos klubų akistatose užfiksuota lygybė: per šešis sužaistus susitikimus abiejų šalių komandos pergalėmis džiaugėsi po tris kartus.

Metimų tikslumas. Dvi dienas iš eilės vykusiose tarpusavio rungtynėse tarp „Kaunas City“ ir „7bet-Hockey Punks“ komandų, kauniečiai abu kartus atliko gerokai daugiau metimų į varžovų vartus, tačiau abu kartus pergales šventė jų varžovai. Tai lėmė įspūdinga vilniečių progų realizacija: įvarčiais jie pavertė daugiau nei 22 procentus visų savo atliktų metimų.



17. Šiame sezone įvarčiais „Airwell Energijos“ gretose džiaugėsi jau 17 ledo ritulininkų. Pagal šį rodiklį jie gerokai lenkia kitas Lietuvos komandas: „Kaunas City“ pasižymėjusių žaidėjų po gruodžio yra 13, o „7bet-Hockey Punks“ – 14.



Dominavimas. Praėjusį mėnesį T. Kumeliauskas ne tik surengė ne vieną itin rezultatyvų pasirodymą, tačiau ir neįtikėtinai gerai pasirodė kovojant dėl ritulio įmetimų. Per keturias rungtynes į akistatas su varžovais jis stojo beveik šimtą kartų bei laimėjo net 72,6% tokių situacijų. Po gruodžio „7bet-Hockey Punks“ puolėjas buvo antras pagal šiame sezone laimėtus ritulio įmetimus ir šeštas pagal jų laimėjimo procentą, tarp visų daugiau nei šimtą kartų tokioje dvikovoje sudalyvavusių ledo ritulininkų. Tarp tokių žaidėjų daugiau nei pusę visų ritulio įmetimų yra laimėję tik dar keturi lietuviai: „Kaunas City“ trijulė Denisas Kuzminovas, Egidijus Binkulis ir Lukas Žukauskas, bei dar vienas „pankų“ atstovas Edgaras Rybakovas.



Viena pergalė. Artėjant svarbiausioms reguliaraus sezono akistatoms, ir toliau neaiškios galutinės lietuviškų klubų pozicijos pirmenybėse. Visus tris Lietuvos klubus skiria vos viena pergalė, o vis dar nenutolusios ir ketvirtoje bei penktoje vietoje žengiančios „HS Riga“ bei „Prizma“ komandos.



Drausmė daugumose. „Kaunas City“ komanda išlieka vienintele komanda šiame sezone, kuri žaisdama daugumoje neleido savo oponentams pelnyti nė vieno įvarčio. Per beveik dvi valandas trukusį žaidimą daugumoje kauniečiai patys pelnė 12 įvarčių, o į jų vartus nekrito nė vienas įvartis.

X-faktorius. Šį sezoną E. Rybakovas pasirodė tik 11 iš 20 savo komandos rungtynių, bet jam žaidžiant, „pankai“ demonstruoja kur kas geresnį žaidimą nei tuomet, kai patyrusio puolėjo ant ledo nebūna. Per 11 sužaistų susitikimų „pankų“ narys pergale džiaugėsi 7 kartus, kai tuo tarpu be jo vilniečiai per 9 dvikovas triumfavo vos kartą.



Atostogos. Gruodžio pabaigoje dėl šventinės pertraukos OHL rungtynės nevyko ir visos komandos turėjo galimybę porą savaičių atsipūsti ir pasiruošti svarbiausioms sezono akistatoms. Ilgiausią pertrauką iš Lietuvos klubų iki artimiausių rungtynių turės Elektrėnų „Airwell Energija“: iki tol įtemptu grafiku žaidę elektrėniškiai be rungtynių praleis 18 dienų.



Palankus tvarkaraštis. Pasibaigus praėjusiems metams „Airwell Energija“ į naujųjų metų pradžią gali žiūrėti labai pozityviai: per likusius du mėnesius jiems liko sužaisti vos vienerias rungtynes prieš pirmojo trejeto komandas. Tiesa, sezono pabaigoje kiekvienos rungtynės elektrėniškiams bus itin svarbios: paskutinės septynios dvikovos laukia su turnyrinės lentelės kaimynais, tad kiekvienas mūšis gali būti laikomas kova dėl keturių taškų.



Rezultatyviausi. OHL rezultatyviausių žaidėjų viršūnėje situacija ir toliau išlieka identiška: užtikrintai pirmauja 59 rezultatyvumo balus surinkęs Karlis Ozolinšas, o už jo žengia trys jo komandos draugai „MOGO“ komandoje. Po puikaus mėnesio iškart už jų nugaros įsitaisė T. Kumeliauskas, o septintoje vietoje žengia „Kaunas City“ puolėjas Aivaras Bendžius.