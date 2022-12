Nuo šuolio į aukštį ir futbolo iki disko metimo žvaigždės – Mykolo Aleknos progresas nustebino ir jį patį

Pasaulio ir Europos čempionų medalius 2022 metais iškovojęs disko metikas Mykolas Alekna pripažįsta, kad spaudimo sėkmingai sekti savo tėčio Virgilijaus pėdomis niekada nejautė. Tačiau 20-mečio lengvaatlečio progresas nustebino ir jį patį.

„Prieš kokius metus ir pats supratau, kad galiu diską sviesti taip toli, kaip tą dariau šį sezoną. Tačiau kad bus toks procesas, nesitikėjau“, – LRT RADIJO laidoje „Čempionų pietūs“ atskleidė M. Alekna.

2022 metus sportininkas užbaigė itin pakilia nata. Jis Lietuvos sporto apdovanojimuose triumfavo „Metų sportininko“ kategorijoje. Kaip teigė pats M. Alekna, toks įvertinimas yra tarsi atpildas už atliktą darbą.

„Aš manau, kad šis apdovanojimas yra labai svarbus. Tai yra tarsi įvertinimas už visą sezoną, kuris man šiais metais buvo itin sėkmingas. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi gavęs šį apdovanojimą, nes Lietuvoje yra daug aukšto lygio sportininkų ir būti geriausiam yra labai smagu. Šie metai buvo itin geri. Buvo daug permainų, teko išvykti į JAV, buvo daug klausimų net ir man pačiam, kaip seksis, ar bus tai į naudą, ar nepakenks. Viskas susiklostė puikiai, vyko tobulėjimas“, – pasakojo M. Alekna.

Sportininką disko metimo sektoriuje į aukštumas atvedęs treneris Mantas Jusis taip pat sulaukė įvertinimo. 29-erių specialistas buvo išrinktas geriausiu 2022 metų treneriu. Pasak M. Aleknos, jį ir M. Jusį sieja labai stiprus ryšys, kuris ir yra viena iš pagrindinių sėkmės priežasčių.

„Mūsų su Mantu komanda yra labai stipri. Tai viena iš priežasčių, kodėl mums taip gerai sekasi. Vienas kitą labai gerai suprantame, pasitikime 100 procentų. Mantas yra labai jaunas treneris, bet kartu ir daug žinantis. Jis yra atsidavęs trenerio darbui, mes puikiai bendradarbiaujame. Manau, kad tas artimas bendravimas mums padeda siekti aukščiausių tikslų. Nedidelis amžiaus skirtumas mums taip pat tikrai padeda. Jis už mane vyresnis 9-eriais metais, amžiaus skirtumas nedidelis. Esame kaip draugai, santykis yra artimas ir tas yra tikrai į naudą.

M. Jusis labai gerai sutaria ir su treneriu JAV, kur aš studijuoju. Pats su treneriais nedaug diskutuoju apie treniravimą. Jie tarpusavyje daug šnekasi, padaro tą darbą už mane. Jie bando suderinti treniruočių planą taip, kad grįžus iš JAV nebūtų kažkokio didelio šuolio. Manęs, kaip ir minėjau, į tą darbą neįtraukia. Tačiau treneriai sėkmingai sutaria ir viskas vyksta puikiai“, – pasakojo M. Alekna.

Dvejonės dėl mokslų JAV

Disko metikas pripažino, kad pasirinkimas vykti studijuoti į JAV Berklio universitetą ir derinti jame treniruotes nebuvo pats lengviausias. Pačiam sportininkui kilo įvairių minčių ir dvejonių, tačiau dabar M. Alekna teigia, kad tai buvo teisingas sprendimas.

„Buvo abejonių, įvairių minčių. Tačiau viską JAV suderinti yra labai lengva. Turiu daug padėjėjų, kurie padeda suderinti tinkamiausias paskaitas tinkamiausiu laiku. Profesoriai yra linkę prisitaikyti prie sportininkų, padaryti tam tikrų išimčių, kad ir egzaminą parašyti vėliau. Treneris irgi yra linkęs prisitaikyti, nes vis tiek nėra lengva sportą su mokslu derinti. Tačiau JAV visi yra linkę padėti sportininkui. Man tas labai patinka ir tai duoda gerų rezultatų.

Mokslams skiriu daugiau laiko nei treniruotėms. Treniruojuosi kokias 4–5 valandas per dieną, o tada turiu paskaitas, mokausi po jų, skiriu gana daug laiko. Sportas nėra amžinas, išsilavinimas yra labai reikalingas. Baigus karjerą reikia turėti kažkokį kitą planą ir realizuoti save kitoje srityje.

Dvejojau, ką studijuoti. JAV tokia sistema, kad nereikia pasirinkti iš karto studijų srities, gali iš pradžių pačiupinėti ar patyrinėti, kas tau arčiau širdies, kas labiau patinka. Linkau į ekonomiką, tačiau atėjo momentas, kai negalėjau suderinti mokslo su sportu. Labai kirtosi paskaitų laikas su treniruotėmis. Neišėjo visko suderinti, tad nusprendžiau studijuoti psichologiją. Man asmeniškai labai įdomu, mėgaujuosi studijuodamas šitą dalyką. Manau, kad tai labai praverčia ir sporte, tai yra didelė dalis viso to. Jeigu sugalvosiu būti treneriu pabaigęs karjerą, psichologija bus labai naudingas dalykas“, – LRT RADIJUI savo mokslų kryptį atskleidė M. Alekna.

Įdomu tai, kad pagal JAV universiteto taisykles, sportininkas negali gauti piniginių prizų iš varžybų. Kitais metais M. Alekna ketina vykti į Deimantinės lygos varžybas liepos ar rugpjūčio mėnesiais, tačiau net ir laimėjus pirmą vietą, jam teks atsisakyti piniginės premijos. Atskiruose etapuose Deimantinėje lygoje už pirmą vietą skiriama 10 tūkst. JAV dolerių. Vis dėlto M. Alekna patikino, kad tokios sumos neatsipirktų, palyginti su tuo, ką jis gauna dabar iš Berklio universiteto.

„Dėl to per daug nesijaudinu, esu universitete. Berklio universitetas yra prestižinis, mokslai per metus jame kainuoja apie 70 tūkstančių. Aš pats gaunu visą stipendiją, apie nieką galvoti nereikia, gaunu apgyvendinimą, maitinimą. Pinigai iš varžybų visko nekompensuotų.

O šiaip universitete nesu žvaigždė, esu paprastas studentas. Turime Berklyje tikrai aukšto lygio sportininkų, medalininkų iš pasaulio čempionatų. Man tas labai patinka, nes vienas kitą motyvuojame ir tai verčia mus judėti į priekį“, – pasakojo disko metikas.

Karjeros pradžioje – ir šuolių į aukštį sektorius, ir futbolas

Šiais metais M. Alekną mes jau įpratome matyti disko metimo sektoriuje, tačiau paties sportininko karjeros pradžia prasidėjo kiek kitoje rungtyje. Kaip teigia M. Alekna, ši ir dabar jam yra viena iš smagiausių.

„Prieš ateidamas į futbolą, lankiau lengvąją atletiką nuo 7 iki 11 metų. Treniravausi šuolį į aukštį, tai mano viena iš mėgstamiausių rungčių. Patinka stebėti, pats jau nešokinėju, bet pati smagiausia rungtis. Iš pradžių man tikrai neblogai sekėsi.

O šiaip į disko metimo treniruotes tėtis mane atvedė. Jis tikrai neplanavo, kad tapsiu labai aukšto lygio sportininku, juolab kad dar ir futbolą lankiau. Tėvai norėjo tiesiog, kad aš pamilčiau sportą, kad būtų sveikas gyvenimo būdas. Viskas taip ir pavyko. Manau, kad M. Jusis pastebėjo tuos mano pirmuosius patobulėjimus ir suprato, kad aš diską galiu mesti toli. Prieš kokius metus ir pats supratau, kad galiu diską sviesti taip toli, kaip tą dariau šį sezoną. Kad diską galiu mesti toli, tai žinojau, bet kad bus toks procesas, nesitikėjau“, – teigė M. Alekna.

Disko metimo sektoriuje jam teko lipti į tėčio paliktus labai didelius batus. Ar jautė M. Alekna spaudimą, kad jo tėtis yra dukart olimpinis čempionas? Anaiptol.

„Niekada negalvojau apie kažkokią naštą ar spaudimą vien dėl to, kad tėtis yra pasiekęs tiek daug. Nebuvau susimąstęs. Labai gerai, kad turiu tokį tėtį. Vis tiek jis yra man didžiausias pavyzdys. Jis buvo vienas iš geriausių disko metikų istorijoje, lygiuojuosi į jį. Jis man yra pavyzdys, kurį norėčiau pasiekti ir kiekvieną dieną dėl to dirbu. Į treniruočių procesą dabar jis išvis nebesikiša, bet pradžioje jis daug padėjo. Rengdavome papildomas treniruotes ir, manau, kad tai labai padėjo, kad anksti įžengiau į disko metimo elitą“, – sakė M. Alekna.

Disko metimo sektoriuje sportininkas spinduliuoja ramybe, kaip tą darydavo ir jo tėtis. Tiesa, M. Alekna ramybe pasižymėjo ne nuo pat vaikystės.

„Sunku pasakyti, galbūt kažkiek paveldėta iš tėčio. Bet vis tiek, kiek atsimenu vaikystėje, buvau emocingesnis vaikas. Būdavo, kad tas emocijas išleisdavau į išorę, ar futbole, ar lengvojoje atletikoje. Kai subrendau, pasikeičiau, pasidariau panašus į tėtį. Tų emocijų tiek į išorę neišleidžiu, bet viduje vis tiek viskas verda varžybų metu. Žiūrovams nematyti, kad nervinuosi ar jaudinuosi, bet visko būna. Šaltas veidas ir emocijų nerodymas yra labai naudingas dalykas. Varžovai nesupranta, ar tu jaudiniesi, ar ne. Manau, kad tai man padeda“, – pasakojo M. Alekna.

Vis dėlto disko metikai per svarbiausias tarptautines varžybas priešais netampa.

„Aš asmeniškai būnu nusiteikęs, kad negalvosiu apie varžovus, kad galvosiu apie savo pasirodymą, kad turiu padaryti tai, ką galiu geriausiai. Jei tai padarau, tai būsiu patenkintas ir nesvarbu, kad kažkas toliau numes. Pačiame sektoriuje kažkokios kovos, piktų žvilgsnių nebūna. Visi sportininkai koncentruojasi į save, kažkam pasiseka, kažkam ne“, – apie disko metimo varžybų specifiką sakė M. Alekna.

Konkurencija su Andriumi Gudžiumi ir santykiai su Kristjanu Čehu

Pasaulio čempionate M. Alekna pasipuošė sidabro medaliu. Tą kartą jį pranoko slovėnų talentas K. Čehas. Tačiau revanšas įvyko Europos čempionate, kai Miunchene M. Alekna ne tik pagerino Senojo žemyno pirmenybių rekordą, bet ir ant kaklo užsikabino aukso medalį.

Prisimindamas šiuos du startus, M. Alekna pripažino, kad dėl pasaulio čempionato yra likę tam tikrų klausimų. Jame rezervų dar buvo likę.

„Europos čempionate tai tikrai padariau viską, ką galėjau padaryti. Buvo paskutinės sezono varžybos, net pats nustebau numetęs taip toli. Pasaulio čempionate rezerve buvo kiek daugiau to parako, bet koją pakišo patirties stygius. Ne viską pavyko padaryti taip, kaip norėjau, bet nebuvau nusiminęs. Viskas baigėsi gerai“, – pasakojo M. Alekna.

Beje, pasaulio čempionate jis nebuvo vienintelis lietuvis, užlipęs ant nugalėtojų pakylos. Tą kartą bronzos medaliu džiaugėsi ir A. Gudžius. Pasak M. Aleknos, tokia konkurencija tarp lietuvių yra tik į naudą.

„Aš manau, kad tokia konkurencija Lietuvoje yra labai gera. Neatsimenu, kada paskutinį kartą buvo tokio lygio du disko metikai. Mus abu ta konkurencija stumia į priekį. Nei Andrius nori pralaimėti, nei aš noriu, tačiau kažkam teks. Abu dirbsime dar sunkiau, kad gerintume rezultatą. Tai labai sveika konkurencija.

Tarp manęs ir K. Čeho kol kas didesnio santykio nėra. Jį tik šiais metais pirmą kartą sutikau ir esame matęsi kokius penkis kartus. Esame kolegos, nesame nei priešai, nei kažkas tokio. Tačiau nesame ir labai dideli draugai, nes per daug nepažįstu jo, tačiau K. Čehas yra draugiškas, geras žmogus. Manau, gerai, kad neturime kažkokių nusiteikimų vienas prieš kitą“, – teigė M. Alekna.

Ateities planai ir treniruočių malonumas

2023 metais M. Aleknos laukia dar vienas pasaulio lengvosios atletikos čempionatas. Sportininko teigimu, jo tobulėjimas turėtų lėtėti, tačiau dėl to motyvacijos nesumažės.

„Manau, kad tokio tobulėjimo, kaip vyko iki dabar, nebus. Mažai jau kas peržengia 70 metrų ribą. Dabar progresas sulėtės. Esu jau senokai nusiteikęs, kad toks ryškus progresas sustos. Tai dėl to motyvacija nesumažės.

Pats asmeniškai pasaulio čempionate norėčiau pasiekti ne prastesnių rezultatų, norėtųsi medalio. Aukso medalis būtų svajonė ir aukščiausias tikslas, tačiau nenusiminčiau, jei nepavyktų laimėti. Svarbiausia padaryti tai, ką galiu geriausiai“, – teigė M. Alekna.

Mykolas Alekna / D. Umbraso/LRT nuotr.

Bet pats disko metikas pripažino, kad ne varžybos jį varo į priekį. M. Alekna paprasčiausiai mėgaujuosi tuo, ką daro.

„Sportuoti mėgau nuo pat mažens. Tai yra mano gyvenimo būdas, neįsivaizduoju savo dienotvarkės be treniruočių. Man asmeniškai tas procesas yra labai svarbus, treniruojiesi kelis kartus per dieną, bet tai yra mano mėgstamiausia veikla. Negalėčiau įsivaizduoti savo gyvenimo bet to.

O visiems palinkėsiu atkaklumo, nepasiduoti, bus tų sunkumų, tačiau atkakliai dirbkite ir siekite savo tikslų“, – teigė M. Alekna.

Visas pokalbis Europos čempionu M. Alekna – LRT RADIJO laidos „Čempionų pietūs“ radiotekos įraše.