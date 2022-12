Sustoti neketinantis Žibėnas gyrė auklėtinius: šiandien jie atstovėjo, vyras prieš vyrą, kūnas prieš kūną

Giedrius Žibėnas su savo auklėtiniais trečiadienį išgyveno tikrą nervų karą, tačiau su laiminga pabaiga. Vilniaus „Rytas“ (3-3) namuose 85:78 (17:20, 28:20, 23:17, 17:21) nugalėjo H grupės lyderius ir dabartinius čempionus Tenerifės „Lenovo“ (4-2) krepšininkus.Giedrius Žibėnas su savo auklėtiniais trečiadienį išgyveno tikrą nervų karą, tačiau su laiminga pabaiga. Vilniaus „Rytas“ (3-3) namuose 85:78 (17:20, 28:20, 23:17, 17:21) nugalėjo H grupės lyderius ir dabartinius čempionus Tenerifės „Lenovo“ (4-2) krepšininkus.

Ši pergalė leido vilniečiams patekti į FIBA čempionų lygos įkrintamąsias.

„Neabejotinai, tai – komandos pergalė. Visi atliko kažką papildomai, ypatingai gynyboje. Sveikinimai žaidėjams, beprotiškiems sirgaliams. Jie užkūrė rungtynių toną, o mes jį sekėme. Esu laimingas dėl rezultato, dėl užimtos antros vietos, žinant, kad grupėje buvo čempionai.

Žiauriai smagu, kad kiekvienas žaidėjas be jokių išimčių prisidėjo tiek puolime, tiek gynyboje. Paskutines kelias rungtynes gynyboje nebuvo geri, tas matėsi plika akimi, o šiandien žaidėjai sustovėjo, vyras prieš vyrą, kūnas prieš kūną. Ne kiekviena Eurolygos komanda Ispanijos čempionate sugeba „Lenovo“ ekipą išlaikyti neįmetusią 80 taškų. Padarėme tą per kraujus, per negaliu. Žinojome pergalės kainą“ – po rungtynių spaudos konferencijos metu kalbėjo G. Žibėnas.

„Ryto“ strategas taip pat atkreipė dėmesį ir į tai, kad šį sezoną Tenerifės komanda visuose turnyruose yra kietas riešutas ir pergalėmis prieš ją džiaugėsi tik nedidelis būrys komandų.

„Džiaugiamės, kad tapome penktąja komanda, kuri „Lenovo“ įveikė. Per ACB lygą ir Čempionų lygą tik keturioms ekipoms iki šiandien buvo tai pavykę padaryti“, – teigė G. Žibėnas.

Čempionų lygos įkrintamosiose „Rytas“ iki dviejų pergalių susikaus su Salonikų PAOK krepšininkais. Šioje serijoje vilniečiai turės namų aikštės pranašumą.

Pirmosios serijos rungtynės bus žaidžiamos sausio 3-4 dienomis, atsakomosios – sausio 10-11 dienomis. Jei prireiks trečiųjų rungtynių, tai jos vyks sausio 17-18 dienomis. Pergalės atveju serijoje Lietuvos čempionai patektų į TOP-16 etapą.

„Grupė baigta, rezultatas yra. Tačiau tik įkrintamosios mūsų netenkina, norime eiti toliau. Turime namų pranašumą, reikės jį išnaudoti“, – konstatavo „Ryto“ treneris.