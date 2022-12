Paskutinę dėlionės dalį Katare į savo legendinę dėlionę pridėjęs Messi – geriausias visų laikų futbolininkas?

Legendos statusą jau ir iki finalo užsitikrinęs Lionelis Messi užpildė titulų lentynoje žiojėjusią skylę – tapo pasaulio čempionu. Šio momento jis laukė visą karjerą, o dabar jo vardas yra dar drąsiau linksniuojamas nesenstančiose diskusijose – galbūt L. Messi yra geriausias visų laikų futbolininkas?

Argumentų tokiam teiginiui tikriausiai netrūksta, o ypač dabar, kai L. Messi yra ir pasaulio čempionas.

Viso čempionato metu pasaulio futbolo žvaigždės koja buvo juntama – L. Messi čempionato metu pelnė 7 įvarčius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o galiausiai buvo pripažintas geriausiu pasaulio žaidėju ir atsiėmė Auksinio kamuolio apdovanojimą, tą patį, kurį gavo ir skaudžiajame 2014 m. pasaulio čempionate. Šis apdovanojimas jam buvo dvigubai saldus – argentinietis tapo pirmuoju žaidėju istorijoje du kartus apdovanotu šiuo trofėjumi.

Finale argentinietis savo žodį tarė ne kartą – pelnė pirmą argentiniečių įvartį, buvo išvedęs Argentiną į priekį pratęsimo metu, o taip pat ir taikliai mušė pirmą Argentinos baudinį 11 metrų baudinių serijos metu.

Dabar L. Messi titulų lentyna atrodo išties įspūdingai, tokiems pasiekimams yra sunku prilygti.

Futbolininkas yra 4 kartus laimėjęs UEFA čempionų lygą, 10 kartų triumfavo „La Liga“ pirmenybėse, vieną kartą nuskynė „Ligue 1“ čempionų trofėjų, 7 kartus rankose laikė „Ballon d`Or“ trofėjų, su Argentinos rinktine kartą triumfavo „Copa America“ pirmenybėse, 2008 m. olimpinėse žaidynėse, turi nesuskaičiuojamą kiekį kitų titulų ir apdovanojimų.

Dabar L. Messi yra ir pasaulio čempionas. L. Messi pasaulio čempionatuose jau yra prisidėjęs prie 21 įvarčio – pats įmušė 13 įvarčių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Šiame pasaulio čempionate L. Messi rezultatyvumas taip pat tryško per kraštus – futbolininkas tapo pirmuoju sugebėjusiu pasižymėti visuose vieno čempionato etapuose.

Lionelis Messi / AP nuotr.

Per visą savo karjerą vyrų rinktinių futbole L. Messi jau yra pelnęs 114 įvarčių.

Sunku būtų neigti, kad L. Messi jau yra futbolo legenda, o ir ne taip drąsu būtų teigti, kad jis yra vienas iš geriausių visų laikų futbolininkų, o jau ir tvirtai būtų galima klausti – ar jis nėra visų laikų geriausias?

Taip, Pele, Diego Maradona, o ir tas pats Cristiano Ronaldo norėtų šio statuso, bet tikriausiai ši diskusija buvo, yra ir bus amžina. Kaip ir kiekvienoje sporto šakoje, aistruoliai renkasi savo dievaičius, o jie priklauso ir nuo kartos, ir nuo įsigilinimo į sporto šaką, tad šios diskusijos yra pačios aršiausios, bet ir pačios maloniausios – juk yra kalbama apie geriausius tarp geriausių.

Lionelis Messi / AP nuotr.

Futbolo analitikas Marius Babravičius specialioje LRT.lt pasaulio futbolo čempionatui skirtoje laidoje „Kamuolys tinkle“ teigė, kad L. Messi jo kartai turėtų būti geriausias futbolininkas.

„Mano kartai – pirmoje vietoje. Kitos kartos tikriausiai pasiginčytų, o ateities kartos jau įvardintų kitas pavardes. Čia visada bus riba, kur kartų skirtumai susiduria, kiekviena karta turi savo didvyrį. Negalime sakyti, kad tai yra tik Messi, tas pats yra ir Ronaldo, taip pat ir kitų įspūdingą karjerą turėjusių žaidėjų. Be abejonės, L. Messi ir C. Ronaldo yra daugiausiai įrodę. Mano kartai tikriausiai geriausias yra L. Messi, nes jis yra universalesnis palyginus su C. Ronaldo. Manau, kad kiekviena karta turės savo didvyrius, bus nuolatinė diskusija, kas bus visų laikų geriausias futbolininkas“, – teigė M. Babravičius.

O štai LRT.lt sporto redaktorius Rokas Suslavičius visgi L. Messi vertintų kaip lygesnį tarp lygių.

„Dėčiau visus į lentynėles. Viršuje būtų Pele, Maradona, Messi, Ronaldo, bet Messi leisčiau dabar pasilypėti ant kėdutės toje lentynėlėje, kad jis kiek aukščiau pakiltų už juos. Turime privilegiją stebėti tokių futbolininkų karjeras. Kažkas, kas stebėjo Pele ar Maradona tikriausiai sakė, kad dar 50 metų to tikrai nematysime, matome dabar“, – teigė R. Suslavičius.

Nors pasaulio čempionatuose L. Messi padėjo įspūdingą tašką, bet su rinktine atsisveikinti argentinietis dar neskuba.

„Myliu futbolą. Mėgaujuosi būdamas nacionalinėje rinktinėje ir norėčiau tęsti šią patartį sužaisdamas dar kelias rungtynes būdamas pasaulio čempionu. Žinoma, kad norėjau savo karjerą rinktinėje įprasminti pasaulio čempiono titulu ir nieko daugiau negaliu prašyti“, – po rungtynių Argentinos televizijai „TyC Sports“ kalbėjo L. Messi.

Tad legendą su mėlynai baltais marškinėliais stadionuose dar tikriausiai bus galima pamatyti.