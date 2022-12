Lietuvos rinktinė Baltijos lygoje palaužė pirmą pralaimėjimą per trejus metus patyrusią „Laima“ komandą

Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė pratęsė sėkmingą atkarpą Baltijos moterų ledo ritulio čempionate (BWHC) iškovodamos istorinę pergalę, rašoma hockey.lt.

Šeštadienį Elektrėnuose Lietuvos ledo ritulininkės po baudinių serijos 4:3 palaužė iki tol be pralaimėjimų lygoje žengusią stipriausią Latvijos moterų komandą – „Laima“. Varžovėms tai apskritai buvo pirmasis pralaimėjimas lygoje per tris sezonus, kuris nutraukė 25 iš eilės pergalių seriją.



Šiose rungtynėse per pirmąją rungtynių dalį įvarčių pelnyta nebuvo, o antroje jų pusėje mūsų šalies rinktinei teko tris kartus vytis varžoves. Visgi, tris kartus pasižymėjusi Klara Miuller, iš kurių paskutinis įvartis buvo pelnytas likus 40 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos, leido mūsų šalies rinktinei išplėšti pratęsimą.



Pratęsimo metu abi komandos nepasižymėjo, tad nugalėtojas paaiškėjo baudinių serijoje. Joje vienintelį tikslų metimą atliko K. Miuller, o visas rungtynes mūsų šalies rinktinės vartus gynusi Viltė Beličenkaitė nepraleido nė vieno oponenčių metimo ir lietuvės šventė įsimintiną pergalę.



Po pergalės Lietuvos rinktinė (19 taškų) dar labiau įtvirtino savo pozicijas antroje Baltijos moterų ledo ritulio lygos pozicijoje ir artimiausias varžoves jau lenkia penkiais taškais. „Laima“ ekipa (25 taškai) lygoje vis dar išlieka pirma.