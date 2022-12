Dramatiškoje pasaulio čempionato kovoje – Lietuvos ir Ukrainos golbolininkų lygiosios

Lietuvos golbolo rinktinė buvo arti antros pergalės Portugalijoje vystančiame pasaulio čempionate, tačiau lemiamomis akimirkomis išbarstė turėtą persvarą ir rungtynes su Ukraina baigė lygiosiomis, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Šias rungtynes starto sudėtyje pradėjo Lietuvos rinktinės gynybos ramstis Mantas Brazauskis, kuris buvo priverstas praleisti pirmus du pasaulio čempionato susitikimus dėl sveikatos problemų.

Lietuvos įvarčių sąskaitą jau antrą minutę atidarė Genrikas Pavliukianecas, bet trapi persvara džiugino neilgai, nes varžovai ne tik išlygino, tačiau ir persvėrė rezultatą savo naudai. Pirmam kėliniui įpusėjus, G. Pavliukianecas sugrąžino pusiausvyrą, o prieš pertrauką išvedė mūsų šalies komandą į priekį– 3:2.

Per pertrauką Klaidas Janeika atliko keitimą – vietoje Justo Pažarausko į aikštę išleido Nerijų Montvydą, kuris užėmė vietą dešiniajame krašte. N. Montvydas po kelių minučių pažeidė taisykles puldamas ir davė varžovams galimybę išlyginti rezultatą, bet pats ištaisė klaidą, atremdamas baudinį.

Antro kėlinio viduryje G. Pavliukianecas pasižymėjo jau ketvirtą kartą, taikliai atakavo ir N. Montvydas, o Lietuvos rinktinė nutolo trim įvarčiais. Bet ukrainiečiai pademonstravo kovingumą ir, laikrodžiui pradėjus skaičiuoti paskutinę susitikimo minutę, rezultatą išlygino – 5:5.

Nedaug trūko, kad lietuviai būtų paleidę lygiąsias, nes G. Pavliukianecas suklydo ir suteikė galimybę varžovams mesti baudinį. Laimei, veteranas šį metimą atrėmė. Finalo sirena užfiksavo lygiąsias – 5:5.

Lietuvos rinktinei keturis įvarčius pelnė G. Pavliukianecas, kartą pasižymėjo N. Montvydas.

Lietuvos golbolo rinktinė / IBSA nuotr

„Gaila, kad nelaimėjome, nes turėjome tokią galimybę. Vis dėlto lygiosios tikriausiai yra tas geriausias rezultatas, nes buvo galimybė ir pralaimėti jeigu nebūtų atlaikytas paskutinis baudinys, kurį patys mes ir pasidarėme“, – savikritiškai rungtynes apibendrino vienas Lietuvos ekipos lyderių M. Brazauskis.

„Kontroliavome trim įvarčiais rungtynes. Deja, per gynybos klaidas vėl prasileidome... Gerai, kas gerai baigiasi. Atlaikėme tuos du baudinius ir bent jau tašką iškovojome šiame mače. Manau, kad vis tiek yra tas sportinis jaudulys. Be to, kasdien žaidžiame kitoje salėje, skiriasi akustika, neprisitaikome.

Neišlaikome koncentracijos visas rungtynes. Šiandien bent jau pataikymas džiugino, o ukrainiečių gynyba nustebino – jų centro žaidėjas susitvarkė su tikrai gerais mūsų metimais. Puolimo planą kaip ir įvykdėme, bet gynyboje, deja, vėl nesusitvarkėme“, – sakė Lietuvos rinktinės vyriausiasis K. Janeika.

Sekmadienį 13:20 val. ketvirtose D grupės rungtynėse Lietuvos golbolininkai susitiks su varžovais iš JAV.

D grupėje varžosi Lietuvos, Kinijos, Kolumbijos, Ukrainos, JAV, Irano, Argentinos ir Egipto komandos. C grupėje grumiasi Brazilijos, Alžyro, Japonijos, Turkijos, Kanados, Vokietijos, Portugalijos ir Belgijos rinktinės. Į ketvirtfinalius pateks keturios geriausios kiekvienos grupės ekipos.

Lietuvos rinktinė dukart yra tapusi pasaulio čempione, po kartą iškovojo sidabro ir bronzos apdovanojimus. Paskutinį kartą lietuviai ant garbės pakylos planetos pirmenybėse kopė dar 2010 m. Šefile, kur pranoko visus varžovus ir antrą kartą istorijoje pasipuošė aukso medaliais.

Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis ir rezultatai:

Gruodžio 8 d., ketvirtadienis

15.40 val. Lietuva – Kinija 5:10

Gruodžio 9 d., penktadienis

12.10 val. Kolumbija – Lietuva 2:12

Gruodžio 10 d., šeštadienis

15.40 val. Ukraina – Lietuva 5:5

Gruodžio 11 d., sekmadienis

13.20 val. Lietuva – JAV

Gruodžio 12 d., pirmadienis

16.50 val. Iranas – Lietuva

Gruodžio 13 d., antradienis

14.30 val. Argentina – Lietuva

Gruodžio 14 d., trečiadienis

16.50 val. Lietuva – Egiptas

Gruodžio 15 d., ketvirtadienis

Ketvirtfinaliai ir pusfinaliai

Gruodžio 16 d., penktadienis

11.00 val. Rungtynės dėl bronzos

16.00 val. Finalas