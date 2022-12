OHL lygos apžvalga: rekordai ir skirtingi lietuviškų klubų pasirodymai

Optibet ledo ritulio lygos sezonas jau įžengė į antrąją jo pusę – visos čempionate dalyvaujančios komandos jau sužaidė bent pusę visų reguliaraus sezono susitikimų. Po dar vieno mėnesio kovų pristatome OHL lapkričio mėnesio apžvalgą, rašo hockey.lt.

Lapkritį OHL čempionate dar labiau padidėjo atotrūkis tarp pirmas tris vietas užimančių „MOGO/LSPA“, Rygos „Dinamo“ ir „Zemgale/LLU“ komandų bei likusių šešių čempionato dalyvių. Lygos lyderių trijulę nuo artimiausių persekiotojų jau skiria net 12 taškų, tad jau dabar galima neabejoti, jog šios trys komandos nenukris žemiau trečiosios lygos pozicijos.



Per lapkritį neliko ir didesnės intrigos kovoje dėl vietos atkrintamosiose varžybose: per 19 rungtynių vos vieną pergalę iškovojusi „Dinaburga“ komanda nuo artimiausių konkurentų atsilieka jau penkiomis pergalėmis. Kuklius tikslus šį sezoną kėlę latviai yra surinkę vos du taškus, o pastaruoju metu jiems teko patirti ir itin skaudžių pralaimėjimų.



Tuo tarpu kovoje dėl 4-8 pozicijos ir toliau vyksta įtempta kova. Dėl šių pozicijų kovoja dvi latvių komandos „HS Riga“ ir „Prizma“ bei visi trys Lietuvos klubai „Airwell Energija“, „7bet-Hockey Punks“ ir „Kaunas City“. Atotrūkis tarp šių komandų yra itin nedidelis, tad kiekviena pergalė ar pralaimėjimas gali turėti didelės įtakos galutinėms pozicijoms. Tai įrodė ir lapkritis, per kurį gerokai savo pozicijas pagerino „Prizma“ ir „Airwell Energija“, o taškų nurinkusiems „Kaunas City“ atstovams teko leistis keliomis pozicijomis žemyn.

Taikliausi. „7bet-Hockey Punks“ puolėjai Tadas Kumeliauskas ir Edgaras Rybakovas ne tik yra savo komandos lyderiai pagal pelnomus įvarčius, tačiau ir neturi lygių visoje lygoje pagal progų realizaciją. Tarp visų bent 5 kartus pasižymėjusių žaidėjų E. Rybakovas pagal metimų tikslumą yra pirmas (45% tikslių metimų), o iškart už jo žengia T. Kumeliauskas (36,4% tikslių metimų). Be šių žaidėjų lygoje bent trečdalį savo metimų įvarčiais paverčia tik „Dinamo“ atstovas Renaras Ciprusas (33,3% tikslių metimų).

Puolimo įvairovė. Elektrėnų „Airwell Energija“ šį sezoną išsiskiria iš kitų Lietuvos komandų pagal savo sudėties lygybę. Jei „Kaunas City“ ar „7bet-Hockey Punks“ turi išreikštus lyderius, kurie svarbiausiais rungtynių momentais tempia komandą į priekį, tai lygesnę sudėtį turintys elektrėniškiai gali nustebinti varžovus įvarčiais iš ne vieno penketo. Tą puikiai iliustruoja ir jų statistika: jei kitos lietuviškos komandos turi po šešis daugiau nei 5 rezultatyvumo balus sezone surinkusius žaidėjus, tai „Airwell Energija“ tokių ledo ritulininkų turi jau dviženklį skaičių – 10.



Stabilumo trūkumas. Spalį užbaigę trijų pergalių iš eilės serija, „Kaunas City“ per visą lapkritį taip ir neiškovojo nė vieno taško, pralaimėjus visus keturis susitikimus. Kauniečiams tai pasijautė ir turnyrinėje lentelėje: pralaimėję trims tiesioginiams varžovams jie nusirito į aštuntąją poziciją čempionate.



Nauji ginklai. Per pirmuosius du sezono mėnesius daugiausiai penkių puolimo lyderių pastangomis įvarčius pelniusi „7bet-Hockey Punks“ komanda lapkritį sulaukė naujo ginklo. Per pirmuosius du mėnesius vos kartą pasižymėjęs Dino Mukovozas lapkritį įvarčiais komandą traukė trejose rungtynėse, o labiausiai jis sužibėjo paskutinėse mėnesio rungtynėse su „HS Riga“, tiesiogiai prisidėjęs prie visų trijų savo komandos įvarčių.



Paraiška į stipriausios Lietuvos komandos titulą. Nelengvai įsibėgėjusi „Airwell Energijos“ komanda lapkritį net penkiose iš septynių rungtynių iškovojo taškus ir gerokai pagerino savo pozicijas lygoje. Po lapkričio elektrėniškiai užima aukščiausią poziciją iš visų Lietuvos komandų, o sėkmingai su savo šalies klubais jie rungtyniauja ir tarpusavio rungtynėse: tiek ir prieš „Kaunas City“, tiek ir prieš „7bet-Hockey Punks“ jie turi tarpusavio rungtynių pranašumą.

1800. Rungtynėse su „HS Riga“ komanda „7bet-Hockey Punks“ pasiekė naują sezono lankomumo rekordą į savo areną pakvietę 1800 žiūrovų. Prabėgus trims mėnesiams, pagal namų rungtynių lankomumą „pankai“ ir toliau neturi lygių bei pirmauja tarp visų lygos komandų.



Įvarčių badas. Per pirmuosius du sezono mėnesius rezultatyviausia Lietuvos komanda OHL buvusi „Kaunas City“ pastaruoju metu itin stringa atakuodama varžovų vartus. Per paskutinius tris susitikimus jie pelnė vos vieną įvartį ir į priekį praleido kur kas rezultatyviau pastaruoju metu žaidžiančius „Airwell Energijos“ atstovus.



Rekordas. Lapkritį „MOGO/LSPA“ komanda pasiekė net kelis OHL pirmenybių rekordus. Pradėjusi sezoną 21 pergale iš eilės jie užfiksavo tiek ir geriausią sezono pradžią lygos istorijoje, tiek ir ilgiausią pergalių seriją. Tiesa, paskutinę mėnesio dieną jų nepriekaištingų rungtynių seriją nutraukė „Zemgale/LLU“ komanda, pirmą kartą sezone parklupdydama savo varžovus.



Solidus debiutas. Sezono eigoje į „7bet-Hockey Punks“ komandą po kelių metų pertraukos sugrįžęs vartininkas Artūras Pavliukovas naujoje komandoje ilgai savo debiuto laukti neturėjo. Nors pirmose savo rungtynėse jis susitikimą pradėjo ant suolo, jau pirmąją jų minutę traumą patyrus Sergejui Pisarenko, A. Pavliukovui teko stoti į vartus ir nuo to laiko jis vartus gynė visų likusių „pankų“ rungtynių metu. Lietuvos rinktinės vartininkas sostinės klube savo pasirodymais skųstis negalėtų: visus tris kartus jis atrėmė daugiau nei 90% varžovų metimų, o prieš „HS Riga“ jis susidorojo ir su visais varžovų bandymais baudinių serijoje.



Lygios jėgos. Šį sezoną „Airwell Energija“ ir „HS Riga“ sužaidė jau tris susitikimus ir visus tris kartus po trijų kėlinių rungtynių rezultatas buvo lygus. Pratęsus rungtynes kiek geriau sekėsi Lietuvos atstovams, kurie triumfavo dviejose iš trijų pratęsimų, o jaunieji latviai kartą iškovojo pergalę po baudinių serijos.

Lietuvis „Dinamo“ gretose. Lapkritį po pasirodymo Lietuvos U-20 rinktinėje į Europą sugrįžo ir prie Rygos „Dinamo“ komandos prisijungė 16-metis gynėjas iš Lietuvos Nathanas Vladsonas. Ne vienerius metus Latvijoje praleidęs mūsų šalies atstovas jau spėjo sužaisti tris susitikimus ir atlikti vieną rezultatyvų perdavimą.



Latvio dominavimas. Sezoną įspūdingai pradėjęs „MOGO/LSPA“ komandos lyderis Karlis Ozolinšas ir toliau neturi lygių rezultatyviausių lygos žaidėjų rikiuotėje. Puolėjas šį sezoną tiesiogiai prisidėjo jau prie 56 įvarčių (26 įvarčiai ir 30 rezultatyvių perdavimų) ir pagal šį rodiklį lenkia ne tik visus varžovus, tačiau ir tris OHL komandas – „7bet-Hockey Punks“, „Kaunas City“ ir „Dinaburga“ savo sąskaitoje vis dar neturi 56 įvarčių.



Pirmas. Paskutinėse mėnesio rungtynėse „Airwell Energija“ pirmą kartą šiame sezone pabaigė rungtynes į savo vartus nepraleidusi nė vieno įvarčio. Tai apskritai buvo pirmasis kartas šiame sezone, kai Lietuvos klubas OHL rungtynes užbaigtų savo vartus išlaikydamas „sausus“.



Rezultatyviausi. Rezultatyviausių lygos žaidėjų rikiuotės viršūnėje ir toliau situacija nesikeičia: kartu su K. Ozolinšu pirmąsias keturias vietas užima dar trys „MOGO/LSPA“ atstovai. Tuo tarpu į penktąją poziciją pakilo 25 rezultatyvumo balus jau turintis Tadas Kumeliauskas iš „7bet-Hockey Punks“, o „Kaunas City“ lyderis Povilas Verenis žengia aštuntas.