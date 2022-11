„Hockey Punks“ po baudinių serijos palaužė varžovus iš Latvijos

Įtemptą šeštadienį Optibet ledo ritulio lygoje užbaigė rungtynės Vilniuje tarp „7bet-Hockey Punks“ ir „HS Riga“ komandų, rašoma hockey.lt.

Rungtynėse tarp Lietuvos ir Latvijos sostinių komandų prireikė baudinių serijos, kurioje nepriekaištingai sužaidęs „7bet-Hockey Punks“ vartininkas Artūras Pavliukovas padėjo savo klubui 4:3 palaužti varžovus iš Rygos.

Pirmajame kėlinyje komandos dažnai pažeidinėdavo taisykles, o pirmieji varžovus už jų pražangą nubaudė „7bet-Hockey Punks“ atstovai. Kiekybinį pranašumą išnaudojo iš toli į viršutinį vartų kampą iššovęs Edgaras Rybakovas (11:32, rez. perd. Dino Mukovozas).



Visgi, dar pirmajame kėlinyje už nuobaudą įvarčiu buvo priversti susimokėti ir „pankai“. Po trečiosios vilniečių pražangos ritulį į vartus pasiuntė laisvės netoli Artūro Pavliukovo ginamų vartų gavęs Karlis Andersonas (15:15, rez. perd. Gintas Šnepstas, Raulis Ozollapa).



E. Rybakovui antrajame kėlinyje pavyko dar kartą išvesti savo komandą į priekį. Šį kartą patyręs puolėjas pasižymėjo komandoms žaidžiant lygiomis sudėtimis, kai jis įsiveržė prie varžovų vartų ir antrą kartą rungtynėse pasiuntė ritulį į vartus (25:08, rez. perd. D. Mukovozas).



Netrukus po pelnyto įvarčio „7bet-Hockey Punks“ ir vėl pažeidė taisykles, bet mažumoje gražiai varžovą suklaidinęs Ilja Četvertakas išprovokavo nuobaudą išlygindamas komandų sudėtis. Negana to, po maždaug minutės prieš jį varžovai dar kartą pažeidė taisykles ir rungtynių šeimininkai įgijo progą dvigubai daugumai. Nors beveik visą daugumos laiką sostinės klubo atstovai leido prie varžovų vartų, jų metimams trūko tikslumo.



Trečiasis kėlinys vilniečiams prasidėjo itin nesėkmingai. Greitos atakos metu rezultatą išlygino Tomas Motas (42:36, rez. perd. Karlis Nauris Česlis, Aleksas Simanovičius). Negana to, vėliau sekusi „7bet-Hockey Punks“ nuobauda leido „HS Riga“ įsiveržti į priekį, kai kiekybinį pranašumą antrą kartą rungtynėse realizavo K. Andersonas (48:17, rez. perd. Aleksas Elianas Leonovas).



Besivejančių vaidmenyje atsidūrę vilniečiai nieko nelaukdami perėmė iniciatyvą ir nors iš pradžių Karoliui Fedorovičiui iš geros situacijos pasižymėti nepavyko, netrukus surengta dar viena ataka baigėsi Dino Mukovozo įvarčiu greitoje atakoje (51:54, rez. perd. Tomas Tilla).



Ir toliau aktyviai žaidęs K. Fedorovičius per likusią kėlinio dalį buvo dar kartą atsidūręs „7bet-Hockey Punks“ atakos smaigalyje, bet jam vėl pritrūko tikslumo. Visgi, puolėjas netrukus buvo neleistinai sustabdytas varžovų, o praliejus kraują oponentams skirta dviguba nuobauda.



Keturias minutes trečiojo kėlinio pabaigoje daugumoje žaidusiems „pankams“ pavyko užspausti varžovus prie jų vartų, bet tikslo pasiekti jiems nepavyko ir pagrindinis rungtynių laikas baigėsi lygiu rezultatu 3:3.



Pratęsime „7bet-Hockey Punks“ atstovai užsidirbo apmaudžią nuobaudą dėl sudėties pažeidimo, bet jiems pavyko atlaikyti varžovų spaudimą ir išplėšti baudinių seriją. Jos metu nepriekaištingai sužaidęs A. Pavliukovas atrėmė visus keturis varžovų bandymus, o Laisvydas Kudrevičius ir E. Rybakovas buvo tikslūs bei padėjo Lietuvos čempionams į savo sąskaitą įsirašyti du taškus.

„7bet-Hockey Punks“ treneris Mindaugas Kieras šiandien po rungtynių džiaugėsi, jog nepaisant praradimų, sutrumpinusių komandos sudėtį, šiandien jo auklėtiniai visų rungtynių metu tikėjo tuo, kad pavyks iškovoti pergalę.

„Labai gerai, kad nuo pat pradžių tikėjome, jog galime laimėti. Nors žinojome, kad jie yra greiti, padarėme jų kitų rungtynių analizę ir tai mums padėjo iškovoti šį rezultatą. Smagiausia, kad ant suoliuko visuomet išlaikėme tikėjimą, net ir tuomet, kai atsilikinėjome. Žinoma, labai jautėme ir mūsų fanų palaikymą, tai buvo lyg septintas žaidėjas ant ledo. Nors mūsų suolas nebuvo ilgas, jie mums suteikė jėgų visų rungtynių metu“, – po rungtynių kalbėjo M. Kieras.



Latvijos klubo treneris Olegas Sorokinas pripažino, jog jo komanda netinkamai pradėjo šias rungtynes, o lemiamu jų momentu „HS Riga“ atstovams pritrūko komandinio žaidimo.



„Rungtynes pradėjome kiek per lėtai, tad per pertrauką turėjau kalbėtis su savo vaikinais ir prašyti, jog jie būtų greitesni. Po pirmojo kėlinio mūsų vaikinai padarė išvadas ir pradėjo rodyti gerą žaidimą, tačiau antrajame kėlinyje mes neišnaudojome savo progų. Trečiajame kėlinyje jau pradėjome mušti įvarčius, tačiau įsiveržus į priekį atrodė, jog komanda jau per anksti apsidžiaugė ir nustojo žaisti komandinį žaidimą“, – apie pralaimėjimo priežastis pasisakė treneris.