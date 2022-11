Skaudžiausią sezono pralaimėjimą patyręs Maksvytis: nustojome žaisti kaip komanda

Eurolygos dvigubą savaitę išvykoje Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pradėjo pralaimėjimu. Žalgiriečiai (5-4) devintojo turo rungtynėse nusileido Vitorijos „Baskonia“ (5-4) komandai 73:93 (20:21, 24:21, 14:22, 15:29).

„Žalgiris“ laikėsi itin gerose pozicijose iki trečio kėlinio vidurio, tačiau tada visiškai sustojo ir galiausiai „Baskonia“ ekipai pralaimėjo triuškinama persvara.

Po rungtynių „Žalgiris“ treneris Kazys Maksvytis nedaugžodžiavo.

„Antroje dvikovos dalyje mes nustojome žaisti kaip komanda tiek gynyboje, tiek puolime ir pralaimėjome rungtynes“, – apie nesėkmę televizijos eteriu metu sakė „Žalgirio“ strategas.

Jo auklėtiniai visiškai užstrigo puolime. Jei per pirmąją dvikovos dalį žalgiriečiai pelnė 44 taškus, tai antroje į varžovų krepšį įmetė 29. Mažo to, per du kėlinius „Baskonia“ ekipai leido pelnyto 51 tašką.

Šis pralaimėjimas buvo skaudžiausias šį sezoną Eurolygoje.

Dvigubą Eurolygos savaitę „Žalgiris“ užbaigs penktadienį rungtynėmis su „Valencia“ ekipa. Dvikova prasidės 21 val. 45 min., o ją tiesiogiai transliuos LRT PLIUS ir portalas LRT.lt.