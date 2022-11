Oficialu: Ronaldo palieka „Manchester United“ ekipą

Cristiano Ronaldo bendru sutarimu ir nedelsiant palieka „Manchester United“ klubą.

Tai oficialiai patvirtino pats Mančesterio klubas. Pranešime taip pat pridedama, kad klubas dėkoja futbolininkui už jo indėlį.

Priminsime, kad dar vasarą buvo daug kalbų, kad praėjusio sezono pradžioje į „Man Utd“ sugrįžęs futbolininkas nori palikti komandą. Kalbos nepasitvirtino, tačiau sezonui prasidėjus gandai užsikūrė iš naujo.

Visiškai neseniai pasirodė skandalingas C. Ronaldo interviu Piersui Morganui, kuriame portugalas pareiškė, kad „sirgaliai nusipelnė žinoti tiesą“.

„Aš jaučiuosi išduotas, jaučiau, kad bent keli žmonės nenori manęs klube. Ne tik šiemet, praėjusį sezoną taip pat. Ne tik treneris, bet dar bent 2–3 žmonės manęs komandoje nenori“, – pareiškė šį sezoną vos 1 įvartį per 10 rungtynių „Premier“ lygoje įmušęs C. Ronaldo.

C. Ronaldo nevengė viešai sukritikuoti ir „Manchester United“ trenerio Eriko ten Hago.

„Nejaučiu jam jokios pagarbos, nes jis nejaučia pagarbos man. Jeigu tu negerbi manęs – niekada negausi pagarbos ir iš manęs“, – kalbėjo C. Ronaldo.

C. Ronaldo „Manchester United“ klube žaidė du kartus - 2003-2009 m. ir nuo 2021 m.

Per šiuos kartus C. Ronaldo „Manchester United“ klube per 346 rungtynes pelnė 145 įvarčius.

Šiuo metu C. Ronaldo su Portugalijos rinktine žaidžia pasaulio futbolo čempionate Katare.