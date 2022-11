Herojų 10-ukas – amžiams į pasaulio futbolo čempionatų metraščius įsirašiusios legendos

Katare lapkričio 20 d. prasidės 22-asis FIFA pasaulio futbolo čempionatas, kuriame dėl paties svarbiausio titulo susikaus 32-ų šalių rinktinės. Pirmosios planetos futbolo pirmenybės Urugvajuje buvo surengtos dar 1930 m. Nuo tada futbolas tapo universalia sporto kalba, kurią šiandien supranta beveik kiekvienas: ir Brazilijos kaimelyje žaidžiantis vaikas, ir Kamerūno žvejys, ir Pietų Korėjos verslininkas.

1. Pelé (g. 1940), Brazilija

Legendinio Pelé ir Brazilijos triumfas 1970 m. pasaulio čempionate Meksikoje / AP nuotr.

Ar kada nors prasidėjus kalboms apie geriausią visų laikų futbolininką nebuvo paminėtas šio sporto ikona tapęs brazilas Pelé? Tikriausiai ne. Praėjus 64 metams nuo pirmojo jo įvarčio pasaulio futbolo čempionatuose legendinis vardas vis dar šmėžuoja pačiomis ryškiausiomis spalvomis.

Pirmąjį futbolo kamuolį 6-ojo gimtadienio proga gavęs brazilas gimė ir užaugo futbolininkų šeimoje. Profesionalo karjerą jis pradėjo 1956 m. (buvo 15 metų amžiaus), tada jis pasirašė sutartį su FC „Santos“ klubu. Pirmosiose rungtynėse Pele jau sugebėjo įmušti net 4 įvarčius ir įrodyti, kad jo žvaigždė kils aukštai.

Taip ir atsitiko... Per 659 oficialias rungtynes „Santos“ ekipoje Pelé pelnė net 643 įvarčius, o vilkėdamas Brazilijos nacionalinės rinktinės marškinėlius jis pasižymėjo 77 kartus. Pagal pastarąją statistiką jis vis dar puikuojasi pirmoje pozicijoje, tačiau Katare jį aplenkti galės dabartinė Brazilijos žvaigždė Neymaras, mat jo sąskaitoje jau 75 įvarčiai.

Kiek iš tiesų įvarčių pelnė Pelé – tiksliai nežinoma. Be oficialių rungtynių, šimtai įvarčių krito ir draugiškuose mačuose, todėl manoma, kad bendras pelnytų įvarčių skaičius siekia daugiau nei 1,2 tūkst.

Kad ir kiek Pelé jų pelnė, faktas vienas – jis yra vienas didžiausių visų laikų futbolo herojų.

Brazilas pasaulio čempionu tapo net tris kartus: 1958 m. Švedijoje (tapo visų laikų jauniausiu finalinėse rungtynėse pasižymėjusiu ir trofėjų iškovojusiu žaidėju – 17 m.), 1962 m. Čilėje ir 1970 m. Meksikoje. Jokiam kitam žaidėjui nėra pavykę pasaulio čempionu tapti 3 kartus.

Be pluošto kitų didžiausių pasiekimų, rekordų ir apdovanojimų, Pelé yra įtrauktas į 100 įtakingiausių ir svarbiausių 20-ojo amžiaus žmonių sąrašą ir išrinktas geriausiu praėjusio amžiaus FIFA žaidėju.

2. Diego Maradona (1960–2020), Argentina

Diego Maradonos ir Argentinos triumfas 1986 metais / AP nuotr.

Auksinio berniuko pravardę per profesionaliąją karjerą užsitarnavęs argentinietis amžiams išliks vienu talentingiausių ir techniškiausių visų laikų futbolininkų.

D. Maradona gimė skurdžioje šeimoje ir vaikystėje buvo priverstas gyventi itin prastomis sąlygomis. Elementarus futbolo žaidimas tapo didžiausia paguoda ir viltimi. Netrukus jo talentas buvo pastebėtas ir jaunuolis, atsiradus progai, žengė vėliau istoriniu tapusiu keliu.

15 metų profesionalo karjerą pradėjusi Argentinos legenda klubiniame futbole per 490 oficialių rungtynių pelnė 259 įvarčius. Vilkėdamas Argentinos marškinėlius jis sužaidė 91 mačą ir pasižymėjo 34 kartus.

Nors ši statistika, lyginant su dabartinių žaidėjų pasirodymais, itin neišsiskiria, tačiau D. Maradona prieš maždaug 40 metų savo judesiais aikštelėje iš tiesų keitė suvokimą apie futbolą. Nepakartojamas jo įvartis 1986 m. pasaulio čempionato pusfinalyje prieš Angliją buvo išrinktas amžiaus įvarčiu ir pavadintas Dievo ranka.

Kyla klausimas, kiek dar nepakartojamų įvarčių ir titulų būtų susižėręs D. Maradona, jeigu nebūtų įsivėlęs į milžiniškus narkotikų skandalus, dėl kurių ne kartą buvo diskvalifikuotas. Narkotines medžiagas superžvaigždė pradėjo vartoti 1983 m., kai žaidė komandoje „Barcelona“, ir priklausomybę nuo narkotikų ir alkoholio gydėsi iki pat mirties.

Didžiausias D. Maradonos pasiekimas – 1986 m. iškovota pasaulio futbolo čempionato taurė ir pelnytas geriausio turnyro žaidėjo titulas. Kartu su Pelé jis buvo išrinktas FIFA geriausiu 20-ojo amžiaus žaidėju.

3. Ronaldo (g. 1976), Brazilija

2002 m. pasaulio futbolo čempionato finale Ronaldo pelnė 2 įvarčius / AP nuotr.

Unikalią futbolininko karjerą turėjęs brazilas visame pasaulyje yra atpažįstamas ne tik dėl savo buvusios išskirtinės šukuosenos, bet ir dėl fantastiško žaidimo didžiausiuose futbolo turnyruose.

Per 98 rungtynes Brazilijos rinktinėje Ronaldo pelnė 62 įvarčius ir 1994 m. į dangų kėlė pirmąją savo pasaulio čempionato taurę. Nors tada jam buvo tik 17 m., tačiau jau buvo aišku, kad žaidėjo laukia šviesi ateitis.

Po to, kai 1996–1997 m. „Barcelona“ komandai per 49 rungtynes Ronaldo pelnė 47 įvarčius, Milano „Inter“ nusprendė puolėją įsigyti už tuo metu rekordinę 25,2 mln. svarų sumą. Šį rekordą žaidėjas pagerino 2002 m., tuomet Madrido „Real“ ekipa jį įsigijo už 40 mln. svarų. Visgi pinigai nebuvo išmesti į balą – per 177 mačus karališkajame klube Brazilijos žvaigždė pelnė 103 įvarčius.

1996 m. jis buvo paskelbtas FIFA metų futbolininku, o kitais metais – apdovanotas „Ballon d`Or“ prizu. Tuo metu 1998 m. Ronaldo atvedė brazilus į antrą pasaulio pirmenybių finalą iš eilės, čia buvo pralaimėta legendinei Prancūzijos komandai, bet brazilas buvo pagerbtas geriausio pirmenybių žaidėjo statulėle.

Dar po ketverių metų, 2002-aisiais, pasaulinėje arenoje vėl niekas negalėjo prilygti Ronaldo vedamai Brazilijai, kuri antrą kartą per tris paskutinius turnyrus tapo čempione. Rungtynėse prieš Vokietiją brazilas pelnė abu savo komandos įvarčius (8 per visą turnyrą) ir taip prie nugalėtojų taurės pridūrė ir auksinio batelio apdovanojimą (rezultatyviausias žaidėjas).

Ronaldo per visą savo legendinę karjerą pasižymėjo didžiuliu sprogstamuoju greičiu, kamuolio valdymo technika, koordinacija ir nepriekaištingu žaidimo skaitymu.

4. Johanas Cruyffas (1947–2016), Nyderlandai

Johanas Cruyffas / AP nuotr.

Nors vienam geriausių visų laikų Nyderlandų futbolininkų niekada nepavyko iškovoti pasaulio čempiono taurės, jis visame pasaulyje yra laikomas didžiule futbolo legenda. Atstovaudamas savo šaliai per 48 mačus jis sugebėjo pelnyti 33 įvarčius, o rungtynių, kuriose jis pasižymėdavo, Nyderlandai niekada nepralaimėdavo.

Sidabriniame 1974 m. pasaulio čempionate J. Cruyffas buvo išrinktas geriausiu turnyro žaidėju ir apdovanotas auksinio kamuolio statulėle, o prestižinio „Ballon d`Or“ metų futbolininko rinkimuose olandas triumfavo net 3 kartus.

1978 m. planetos pirmenybėse puolėjas nusprendė neatstovauti savo šaliai, nes likus vos keliems mėnesiams iki didžiojo turnyro Barselonoje buvo bandyta pagrobti jį ir jo šeimą. Po sukrečiančio įvykio vienas geriausių to meto žaidėjų nusprendė kuriam laikui visiškai atsiriboti nuo futbolo.

1978 m. olandams vėl pritrūko vos vieno žingsnio iki nugalėtojų pakylos. Po pirmenybių sklandė labai daug kalbų, kad J. Cruyffo dalyvavimas būtų leidęs iškovoti taurę.

Sėkmingiausią savo karjeros tarpsnį futbolininkas išgyveno atstovaudamas Amsterdamo „Ajax“ ir „Barcelona“ klubams, vėliau pats juos treniravo.

1999 m. J. Cruyffas Tarptautinės futbolo istorijos ir statistikos federacijos buvo išrinktas geriausiu 20-ojo amžiaus Europos futbolininku.

5. Franzas Bekenbaueris (g. 1945), Vokietija

Franzas Beckenbaueris į viršų kelia 1974 m. pasaulio čempionato taurę / AP nuotr.

Vokietijos futbolo istorijoje iki šiol nebuvo tokio sėkmingo futbolo pasaulio atstovo kaip F. Bekenbaueris. Jis yra vos trečias žmogus per visą istoriją, tapęs pasaulio čempionu ir kaip žaidėjas, ir kaip treneris.

Be jo, tai dar pasiekė dabartinis Prancūzijos treneris Didier`as Dechamps`as (1998 m. čempionu tapo kaip žaidėjas, o 2018 m. kaip treneris) ir brazilas Mario Zagallo (1958 ir 1962 m. čempionu tapo kaip žaidėjas, o 1970 kaip treneris).

Pasaulio pirmenybių nugalėtoju kartu su Vakarų Vokietijos komanda F. Bekenbaueris tapo 1974 m., o kaip treneris triumfavo 1990 m. čempionato finale.

Nors vokietis ir žaidė gynėjo pozicijoje, per 103 rungtynes sugebėjo ne tik kokybiškai ginti savo aikštės pusę, bet ir pelnyti 14 įvarčių. Nepaisant milžiniškos sėkmės su nacionaline rinktine, futbolininkas 4 kartus laimėjo Vokietijos čempionatą.

2006 m. Vokietijai buvo suteikta garbė rengti pasaulio pirmenybes, o F. Bekenbaueris tapo organizacinio komiteto pirmininku.

6. Lotharas Matthäusas (g. 1961), Vokietija

1990 m. pasaulio pirmenybėse triumfavęs ir vėliau prestižinį „Ballon d‘Or“ apdovanojimą gavęs vokietis kol kas vis dar yra daugiausia rungtynių (25) planetos čempionatuose sužaidęs futbolininkas. Per 5 žaistus čempionatus jis yra pasižymėjęs 6 kartus.

Iš viso per 150 rungtynių vilkėdamas Vokietijos marškinėlius (joks Vokietijos futbolininkas nėra sužaidęs daugiau mačų) L. Matthäusas yra pelnęs 23 įvarčius. Jis taip pat yra ir vienintelis Vokietijos futbolininkas, nominuotas geriausiu FIFA metų žaidėju (1991 m.).

Vokietis taip pat triumfavo 1980 m. UEFA Europos čempionate ir žaidė dar trejose Senojo žemyno pirmenybėse.

1986 m. pasaulio pirmenybių finale Vokietija susidūrė su D. Maradonos vedama Argentina ir turėjo pripažinti jos pranašumą rezultatu 3:2. Po šio čempionato ir 1990 m. įvykdyto vokiečių revanšo argentiniečiams D. Maradona ne kartą pabrėžė, kad būtent L. Matthäusas buvo tas futbolininkas, prieš kurį jam žaisti buvo sunkiausia.

7. Zinedine`as Zidane`as (g. 1972), Prancūzija

Prancūzijos futbolo legenda Zinedine`as Zidane`as / AP nuotr.

Per savo margaspalvę futbolininko karjerą prancūzas spėjo pagarsėti ir įstabiomis pergalėmis, ir išvarymais iš aikštės, ir kategoriškais pasisakymais. Visgi legendos apibūdinimo iš jo atimti jokiu būdu negalėtume.

Didžiausią pergalę Z. Zidane`as pasiekė 1998 m., kai su į istoriją įsirašiusia Prancūzijos vyrų futbolo rinktine savų žiūrovų akivaizdoje iškovojo pasaulio čempionų titulą. Finale saugas pelnė 2 įvarčius ir buvo pagrindinis pergalės kalvis.

Tais pačiais metais žaidėjas buvo išrinktas geriausiu tiek Europos, tiek pasaulio futbolininku. Geriausiu pasaulyje Z. Zidane`as pakartotinai išrinktas buvo ir 2000 bei 2003 m.

2000 m. Prancūzija tapo ir Europos čempione, ir antra komanda po Vakarų Vokietijos, iškovojusia iš eilės ėjusių planetos ir Senojo žemyno pirmenybių čempionų titulus. Z. Zidane`as tada buvo išrinktas geriausiu turnyro žaidėju.

Iš viso legendinis prancūzas dalyvavo 3 pasaulio čempionatuose, juose sužaidė 12 rungtynių ir iš viso pelnė 5 įvarčius.

Visgi vienas įsimintiniausių jo karjeros epizodų yra susijęs ne su nuostabiu taikliu smūgiu į vartus, o su išvarymu iš aikštės 2006-ųjų pasaulio čempionato finale. Prancūzijos ir Italijos kova tada buvo visiškai bekompromisė.

Mačo pradžioje 11 metrų baudinį realizavęs Z. Zidane`as iš aikštės už nesportinį elgesį buvo išvarytas antrojo pratęsimo pabaigoje. Prancūzas po susirėmimo su italų futbolininku Marko Materacio galva jam smūgiavo į krūtinę. Vėliau Prancūzijos saugas pabrėžė, kad taip pasielgė todėl, kad italas užsiėmė provokacija ir įžeidė jo šeimą.

Be išvarytos savo žvaigždės Prancūzijos nacionalinė rinktinė pralaimėjo baudinių seriją ir neiškovojo antrojo pasaulio čempionų titulo per aštuonerius metus. Nepaisant to, Z. Zidane`as laimėjo geriausio turnyro žaidėjo apdovanojimą.

Baigęs profesionalaus futbolininko karjerą jis ėmėsi trenerio darbo ir per gana trumpą laikotarpį jau įsirašė į istoriją. Su Madrido „Real“ ekipa Z. Zidane`as trejus metus iš eilės triumfavo UEFA čempionų lygoje ir tapo pirmuoju tokį pasiekimą užfiksavusiu treneriu.

8. Miroslavas Klose (g. 1978), Vokietija

Miroslavas Klose / AP nuotr.

Futbolininkas per savo karjerą pasiekė tai, apie ką svajoja bet kuris šio sporto atstovas – įsirašė į savo atstovaujamos šalies futbolo istoriją ir tapo pasaulio čempionu. Be to, jis yra ir daugiausia įvarčių finaliniuose planetos pirmenybių turnyruose per visą istoriją pelnęs žaidėjas.

Vokietis per 24 rungtynes 4 skirtinguose čempionatuose pasižymėjo net 16 kartų ir aplenkė iki tol pirmavusį brazilą Ronaldo (15 įvarčių). 24 mačai planetos pirmenybėse yra antras pagal gerumą rezultatas po M. Klose pirmtako L. Matthäuso.

2002 ir 2006 m. čempionatuose M. Klose įmušė po 5 įvarčius, 2010 m. pridėjo 4, o paskutiniame savo čempionate Brazilijoje 2014 m. pelnė legendiniais tapusius 2 įvarčius. Būtent rekordinis 16-asis krito nepamirštamose pusfinalio rungtynėse su Brazilija, kurias vokiečiai laimėjo rezultatu 7:1 ir į šipulius sudaužė visos Brazilijos širdis.

Kol kas niekam nėra pavykę pasižymėti 5 pasaulio čempionatuose, tačiau šiemet Katare tą padaryti gali Portugalijos žvaigždė Cristiano Ronaldo.

Iš viso Vokietijos legenda per 137 rungtynes atstovaudama savo šaliai spėjo pelnyti 71 įvartį ir garsių pavardžių kupiname rezultatyviausių Vokietijos žaidėjų sąraše rikiuojasi pirmoje pozicijoje. Klubiniame futbole per 258 mačus žaidėjas pelnė 134 įvarčius.

9. Bobby Moore`as (1941–1993), Anglija

Bobby Moore`as Anglijai iškovojo pirmąją ir kol kas vienintelę pasaulio čempionato taurę / AP nuotr.

Atstovauti Anglijos nacionalinei rinktinei pasaulio futbolo pirmenybių finale, kuris vyksta istoriniame Londono „Wembley“ stadione, tikriausiai yra daugelio anglų futbolininkų svajonė. O jeigu dar ir čempionų taurę savų žiūrovų, pamišusių ir gyvenančių dėl futbolo, akivaizdoje pavyktų iškovoti, tai prilygtų pačiam geriausiam sapnui.

Daugelis apie tai tik svajoja, o legendinis Anglijos gynėjas B. Moore`as visa tai patyrė savo kailiu. Visam laikui į istorijos metraščius nugulusios 1966 m. anglų rinktinės kapitonas namų aikštėje į dangų iškėlė pirmą ir kol kas vienintelį Anglijos laimėtą pasaulio čempionato trofėjų.

Būtent nuo tos akimirkos per kiekvieną didįjį turnyrą Anglijos rinktinės sirgaliai, sulaikę kvėpavimą, laukia, kada vėl bus iškovotas koks nors titulas ir futbolas sugrįš į namus.

B. Moore`as yra laikomas vienu geriausių visų laikų futbolininkų, žaidusių gynėjo pozicijoje. Per savo karjerą Anglijos rinktinei jis atstovavo 108 rungtynėse. Nors per jas ir pelnė vos 2 įvarčius, tačiau buvo prilyginamas brazilui Pelé ar vokiečiui F. Bekenbaueriui.

Anglijos futbolo komandos kapitonu jis tapo būdamas vos 22-ejų ir per 108 mačus šventė net 90 pergalių. Buvęs vyriausiasis komandos treneris Seras Alfredas Ramsey B. Moore`ą yra apibūdinęs itin gražiai.

„Tai mano kapitonas, mano lyderis, mano dešinioji ranka. Jis buvo komandos dvasia ir širdis. Jis buvo šaunus, viską apskaičiuojantis futbolininkas, už kurį galėčiau paaukoti savo gyvybę. Jis buvo pats didžiausias profesionalas, su kuriuo man kada nors teko dirbti. Be jo Anglija niekada nebūtų laimėjusi pasaulio čempionato“, – apie B. Moore`ą yra sakęs A. Ramsey.

Nuotrauką, kurioje B. Moore`as iškovotą pasaulio čempionato taurę paduoda Anglijos karalienei Elžbietai II, galime laikyti bene įspūdingiausiu kadru per visą sporto karaliaus gyvavimo istoriją.

Bobby Moore`as iškovotą trofėjų duoda Anglijos karalienei Elžbietai II / AP nuotr.

10. Ferencas Puskásas (1927–2006), Vengrija

Pirmąja tarptautine sporto superžvaigžde laikomas legendinis Vengrijos futbolininkas nacionalinei rinktinei per 85 rungtynes pelnė 84 įvarčius ir yra vadinamas visų laikų geriausiu šalies žaidėju.

Auksinę Vengrijos futbolo kartą į priekį vedęs F. Puskásas 1952 m. tapo olimpiniu čempionu, o 1954 m. pasaulio čempionate iškovojo sidabro medalį ir buvo pripažintas geriausiu turnyro žaidėju. Be to, jis tris kartus tapo Europos pirmenybių nugalėtoju (1959, 1960, 1966).

Kartu su Madrido „Real“ vengras 6 kartus triumfavo Ispanijos čempionate ir 3 sykius į viršų kėlė UEFA čempionų lygos taurę.

F. Puskásas 2004 m. taip pat buvo įtrauktas į FIFA šimtmečio geriausių pasaulio žaidėjų sąrašą.