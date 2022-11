Salės futbolo A lygoje – netikėtumas Gargžduose, nuostabus „Vilkų“ išsigelbėjimas ir užsidegęs „Radviliškis“

Po Lietuvos futsal rinktinės garbingo pasirodymo Portugalijoje, žaidėjai sugrįžo į klubus, o klubai, savo ruožtu, į A lygą. Per praėjusio savaitgalio penkerias rungtynes įmušti 32 įvarčiai ir tai yra antras nerezultatyviausias šio sezono turas, rašo LFF.lt.

Šių rungtynių baigtys padarė nemažai korekcijų turnyro lentelėje: „Kauno Žalgiris“ sugrįžo į viršūnę, „Gargždų pramogos“ – į prizininkų gretas, o „Radviliškis“ pirmąkart istorijoje įsitaisė ant ketvirtojo laiptelio.

Karčiausi

Radviliškiečių tokį galingą pasiekimą lėmė keturių iš eilės laimėtų rungtynių serija. To „Radviliškio“ klubo istorijoje dar niekada nebuvo ir tuo šiuo metu negali pasigirti nei viena kita A lygos komanda. Dar daugiau – komanda sezoną pradėjo trimis pralaimėjimais paeiliui, buvo nusiritusi į paskutinę lentelės vietą ir atrodė, kad kelio iš ten nelabai yra.

Paskutinė ketvirtoji „Radviliškio“ pergalė buvo iškovota prieš taip pat gerą sportinę formą demonstruojantį Vilkaviškio „Brukliną“. Tiesa, vilkaviškiečiai šioje dvikovoje buvo stipriai nukraujavę ir be savo lyderių aikštės šeimininkams pasipriešinti nesugebėjo.

Pamatus pergalei radviliškiečiai sudėjo per pirmąjį kėlinį, per kurį buvo įmušti trys įvarčiai. Salės futbole tai yra atkovojamas deficitas, tačiau tik ne šį kartą.

Derbyje be intrigos

Būrį panevėžiečių į savo komandą po metų pertraukos susigrąžinęs Mažeikių VIP klubas iškovojo antrą sezono pergalę, užtikrintai 5:1 nugalėjęs „Panevėžio“ klubą. Pastarasis negali laimėti penkerių rungtynių iš eilės, įskaitant ir sekmadienio akistatą, kurioje Mantas Makutunovičius pasižymėjo sužaidus vos 57 sekundes.

Daugelyje kitų sezono rungtynių po praleisto įvarčio VIP sugriūdavo, tačiau tik ne šįkart. Žemaičiai žaidė savo žaidimą, Žilvinas Banys dar iki pertraukos pasižymėjo dubliu ir likusi rungtynių dalis liko tik formalumas.

„Iš tikrųjų, labai norėjome pergalės, nes šiek tiek užbuksavome. Man atrodo, kad laimėjome pakankamai lengvai“, – po dvikovos sakė pirmojo kėlinio herojus.

Sensacija

Nors „Gargždų pramogos“ niekada nebuvo parankiausias varžovas „Vikingams“, tačiau vertinant šio sezono komandų sudėtis, vertinant tai, kad „Pramogoms“ negalėjo vadovauti treneris Mindaugas Jonelys ir vertinant dabartinę sportinę formą, tikėtis garždiškių pergalės būtų buvę labai drąsu.

Vis tik, ši komanda darkart įrodė, kad žaidžia ne vardai ir ne pavardės. Tą patį po rungtynių, iš esmės, paminėjo ir „Vikingų“ vyriausiasis treneris Aleksandras Danilenko, pažymėjęs, kad būtent jis nesugebėjo paruošti komandos rungtynėms.

Be abejo, „Pramogos“ neturėjo tokios didelės žaidybinės persvaros kaip rodo galutinis rezultatas (4:1). Vis tik, pasitelkdami didesnį norą ir sėkmę, pavyzdžiui, dešimtąją antrojo kėlinio sekundę, gargždiškiai susikrovė persvarą ir laimėjo rungtynes.

Šios rungtynės buvo išskirtinės Genarui Samsonikui, kuris pirmąkart žaidė prieš komandą, kurioje praleido ne vienus gerus metus. Savo pasirodymą Genaras įtvirtino trečiu pelnytu komandos įvarčiu.

„Rezultatas netenkina“

Nedažnai išgirsi tokius žodžius, kuriuos ištaria keturiais įvarčiais (6:2) laimėjusios komandos žaidėjas. Na, nebent ta komanda yra „Kauno Žalgiris“, kuriam vien tik laimėti neužtenka.

Kauniečiams neužtenka ir to, kad per rungtynes net du komandos žaidėjai sugeba pasiekti hetriką. Būtent taip nutiko per jų rungtynes su „Turbotransfers“. Pirmasis hetriko autorius – sezono rungtynes sužaidęs Lukas Sendžikas, antrasis – Marcelo.

Skirtingai nei čempionų atstovai, „Turbotransfers“ vadovas Marijus Rimas į viską žiūrėjo pozityviau – tiek mesta kova, tiek žaidimo kokybe, tiek, svarbiausia, pagaliau susirinkusiais žaidėjais.

Paleido

Trijų įvarčių persvarą susikrovęs „Saulės kraštas“ apmaudžiai prarado du taškus varžovams iš Širvintų leidęs išlyginti rezultatą. Nedaug trūko, kad viskas būtų kainavę dar brangiau.

Visa rungtynių paleidimo grandininė reakcija prasidėjo pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje, kai palikęs vartus „Saulės krašto“ vartininkas nespėjo į juos sugrįžti, o Žydrūnas Germanas, likus žaisti keturias sekundes iki pertraukos, pelnė pirmąjį „Širvintų-VGTU Vilkų“ įvartį.

Teisybės dėlei, reikia paminėti, kad tai nebuvo pirmas toks vartininko pasijungimas į ataką ir, pavyzdžiui, trečiasis „Saulės krašto“ įvartis, kurį pelnė Aivaras Bagočius taip pat buvo pelnytas atakoje dalyvaujant vartininkui.

Antrajame kėlinyje aikštės šeimininkai per daug klydo ir tas klaidas širvintiškiai itin sėkmingai paversdavo įvarčiais. Kirilas Levšinas dar neįpusėjus antrajam kėliniui rezultatą išlygino (4:4) ir per likusią dvikovos dalį nebuvo įmuštas nei vienas įvartis.

Rezultatai

„ŠSPC-Radviliškis“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 5:0;

Mažeikių VIP – SFK „Panevėžys“ 5:1;

„Gargždų pramogos“ – Jonavos „Vikingai“ 4:1;

Vilniaus „Turbotransfers“ – „Kauno Žalgiris“ 2:6;

„Saulės kraštas“ – „Širvintos-VGTU Vilkai“ 4:4