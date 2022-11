Prieš prancūzus kepurę nukėlęs Kemzūra: nėra abejonės, kas šiandien buvo geresni

Lietuvos krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse Panevėžyje beviltiškai 65:90 nusileido Prancūzijos rinktinei. Po mačo Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio pareigas užėmęs Kęstutis Kemzūra pripažino, kad lietuviai šiose rungtynėse visiškai neprilygo varžovams, kurie tiesiog dominavo rungtynėse.

„Nėra abejonės, kas šiandien buvo geresni – jie tiesiog dominavo. Buvo fiziški, surakino mūsų puolimą. Tu žinai V. Wembanyamos dydį, tai nėra paslaptis, bet kai pamatai tokį žaidėją gyvai, tada supranti tikrąjį dydį, jį patiri. Kai jis yra baudos aikštelėje, neišeina matyti net krepšio. Per dažnai klydome, leidome jiems įmesti per daug taškų po puolime atkovotų kamuolių. Tai nulėmė rungtynes. Nieko negalime pakeisti šiose rungtynėse, turime žiūrėti į priekį, padaryti pakeitimus ir suprasti, kad kitos rungtynės nebus lengvos“, – po mačo kalbėjo K. Kemzūra.

Anot trenerio, didžiausia šių rungtynių problema buvo fiziškumo trūkumas. Nors lietuviai planavo žaisti kietai, tačiau būtent tai tapo prancūzų pranašumu prieš mūsų komandą.

„Planas buvo būti fiziškiems, bet apsivertė viskas, jie buvo labai fiziški, buvo sunku presinguoti kamuolį, jie pasiekė geresnį agresyvumo lygį. Antra, jie sustabdė mūsų du prieš du žaidimą stumdami mus nuo užtvaros, neleisdami žaisti į užtvarą. Nemeluosiu, dirbome tam, žinojome, ką turime žaisti. Bet vienas dalykas yra daryti tai treniruotėje, kita – prieš tokius kūnus tai išpildyti.

Kęstutis Kemzūra / D. Umbraso/LRT nuotr.

Atrodė, darome gerai, bet neįgyvendinome to. Nebuvome agresyvūs, kamuolys nevaikščiojo, kai turėjome kirsti – nekirtome. Bent pirmoje pusėje mažiausiai 6 taškai nuplaukė, kai apsigynėme, galėjome nubėgti į greitą puolimą, bet prarasdavome kamuolį ir įmetė jie. Kai stovi 223 centimetrai, ar kiek ten, ilgos rankos, gal nėra taip paprasta pabaigti. Išmušė mus iš ritmo, ėmėme strigti, atsirado klaidelės, nesusikalbėjimas gynyboje“, – kalbėjo K. Kemzūra.

Prancūzų talentas V. Wembanyama pirmoje mačo pusėje buvo kiek pristabdytas ir išmuštas iš ritmo, tačiau po pertraukos įjungė kitą pavarą. Vyrų rinktinė debiutavęs 18-metis pelnė 20 taškų, atkovojo 9 kamuolius, išprovokavo 6 pražangas ir surinko 23 naudingumo balus.

– Pirmoje pusėje prieš Wembanyamą gynėsi ketvirti numeriai, antrajame – labiau centrai. Kas jūsų nuomone veikė geriau?

– Padarėme pakeitimus, truputį kitaip gynėmės du prieš du, tada mus baudė jo antri šansai. Įgūdis formuojamas per laiką, o žaidėjai ateina su tokiais, kokiais jie turi klube. Mes nenorėjome eiti su Victoru iš priekio, nes jis aukštas, bet įprotis toks buvo. Su penktais gal labiau mums sekėsi.

Victoras Wembanyama / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Esate žinomas kaip geras psichologas. Kas labiausiai padeda po tokios nesėkmės?

– Geriausia yra laimėti, po pralaimėjimų geriausias vaistas yra pergalė. Gavome gerą niuksą. Pajutome, koks gali būti agresyvumas. Negaliu sakyti, kad vyrai saugojosi ar taupėsi, bet matyt reikia įjungti dar aukštesnę pavarą, ją surasti.

Mes, kaip treneriai, turbūt turime dar labiau supaprastinti užduotis, kad žaidėjams būtų aiškiau ir paprasčiau. Lengva nebus, visi kalba apie tą vieną pergalę, bet paskutinis žingsnis ir yra sunkiausias. Turime surasti valios ir jėgų eiti ir kautis. Kiek buvo atvejų šiandien, kai turėjome pražangas ir mes neprasižengėme? Kur lakstėme ir mums metė. Vienas iš tų fiziškumo požymių ir yra, kad žaidi kietai, bet suklydęs gali sužaisti dar kiečiau ir išvengti tų dviejų taškų. Rezervų yra, bandysime išnaudoti.

– Ne vien V. Wembanyama baudė jus, bet ir 5 tritaškius pataikęs Sylvainas Francisco. Kas nepavyko su juo?

– Mums jo penki tritaškiai turbūt buvo net skaudesni. Žiūri ne tik gynyboje, bet ir kaip penketas atrodys puolime. Norėjosi turėti du žaidėjus, žaidžiančius su kamuoliu. Gal reikėjo G. Radzevičių anksčiau iškeisti, bet norėjome, kad prieš jį būtų Normantas, Velička arba Žemaitis. Neatlikome darbo, jis sužaidė puikias rungtynes, bet ir mes nieko nepadarėme, kad jį sustabdytume.

Pasaulio čempionato atranka: Lietuvos ir Prancūzijos rinktinės / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Atrodo, kad jūs turėjote ūgio pranašumą prieš prancūzų gynėjus. Kodėl nepavyko juo pasinaudoti?

– To išnaudojimui reikia gauti kamuolį laiku ir vietoje bei mokėti sužaisti. Planavome ten išnaudoti ir Kariniauską, bet Vaidui rungtynės nesusiklostė. Kiti nėra tokie geri žaidėjai nugara į krepšį, o tada reikia statyti žaidėją ne į jo komforto zoną. Per tris dienas negaliu to išmokyti. Buvo planas išnaudoti M. Kuzminską daugiau nugara į krepšį, bet kai ten stovi V. Wembanyama, permesti per jį buvo sudėtinga.

– A. Velička, atrodo, geriau meta tritaškius. Kiek laisvės jam suteikiate tai daryti?

– Jei esi laisvas – tu gali mesti. Bet jo stipresnė pusė turėtų būti, kad jis kurtų verždamasis ir sukurtų kitiems. Jis stiprus prasiverždamas, ypač į dešinę ranką. Šiandien jis atliko 7 rezultatyvius perdavimus, bet 5 klaidas – tai labai daug.