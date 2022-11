Europos rankinio lygoje lietuvių komandos patyrė pralaimėjimus

EHF Europos lygos antras turas nebuvo sėkmingas komandoms, kuriose rungtyniauja lietuviai. Visos keturios Lietuvos atstovų turinčios komandos patyrė pralaimėjimus, rašo rankinis.lt.

B grupėje Prancūzijos „Pays d‘Aix Universitete“ komanda, kurioje rungtyniauja Gerdas Babarskas svečiuose 25:30 (12:15) pralaimėjo antrą pergalę iškovojusiam grupės lyderiui Vokietijos „Flensburg-Handewitt“ klubui. G. Babarskas pelnė įvartį. Pergalę ir pralaimėjimą turintys „Aix“ rankininkai grupėje užima 4 vietą.

„Žaidėme prieš vieną iš Europos lygos favoritų, praėjusį sezoną rungtyniavusį Čempionų lygos ketvirtfinalyje. Labai sunku prieš juos žaisti, nes tai solidi komanda, turinti labai gerus žaidėjus abiejose aikštelės pusėse. Pirmas kėlinys buvo gan neblogas ir neleidome labai nutolti varžovams. Bet leidome per daug jiems laisvai kvėpuoti ir jiems tai suteikė laisvės antrame kėlinyje. Nesugebėjome pasivyti. Nebuvo didelis jėgų skirtumas, bet varžovai sužaidė geresnes rungtynes ir buvo verti pergalės“, – rungtynes komentavo G. Babarskas.

Kitose B grupės rungtynėse Ispanijos „Benidorm“ komanda su Rolandu Bernatoniu namuose 29:32 (12:12) pralaimėjo antrą pergalę iškovojusiai Islandijos „Valur“ ekipai. R. Bernatonis žaidė tik pusė pirmo kėlinio ir negalėjo tęsti susitikimo dėl peties skausmų. Iki tol lietuvis spėjo pelnyti įvartį. Abu pralaimėjimus patyręs „Benidorm“ grupėje kartu su švedų „Ystads IF“ užima paskutines 5-6 pozicijas.

„Rungtynės nenusisekė. Galbūt perdegėme dėl per didelio noro laimėti. Pirmame kėlinyje buvome per daug susikaustę. Antrame kėlinyje nesugebėjome pelnyti įvarčių žaidžiant daugumoje, o vietoj to prarasdavome kamuolį ir praleidome lengvus įvarčius. Nesumetėm metimų nuo 6 metrų linijos, jų vartininkas žaidė puikiai ir tai buvo pagrindinės priežastys, neleidusios mums iškovoti pirmos pergalės“, – sakė R. Bernatonis.

Gintaras Savukynas ir Jonas Truchanovicius / „Motor“ nuotr.

D grupėje antrą pralaimėjimą patyrė Gintaro Savukyno treniruojami Zaporižios „Motor“ rankininkai. Diuseldorfe namų rungtynes žaidžiantys Ukrainos čempionai 31:37 (16:21) turėjo pripažinti vieno grupės lyderių Danijos „Skanderborg Aarhus“ klubo pranašumą. Sunkią kelio traumą išsigydęs Jonas Truchanovičius buvo ant „Motor“ atsarginių žaidėjų suolo, tačiau dar nerungtyniavo.

„Esu labai patenkintas vyrų demonstruotu kovingumu. Bet šį sezoną turime per trumpą suolą ir rungtynių pabaigoje neatsilaikome prieš labiau patyrusias komandas. Tie rankininkai, kurie pakyla nuo suolo, neturi tokio lygio rungtynėms reikalingos patirties. Išleidus į aikštelę daugiau atsarginių, įkrentame į duobę ir varžovai nutolsta. Antrame kėlinyje buvome sumažinę atsilikimą iki dviejų įvarčių, bet kelios klaidos neleido išlyginti rezultato. Bet šįkart vyrai rodė daugiau pasitikėjimo savo jėgomis negu pirmame Europos lygos ture. Stengiamės žiūrėti į priekį ir gerinti savo žaidimą bei tikimės rinkti taškus Europos lygoje“, – teigė G. Savukynas.

C grupėje be traumuoto Karolio Antanavičiaus rungtyniavę Austrijos vicečempionai Hardo „Alpla“ rankininkai namuose 27:32 (15:15) pralaimėjo Danijos „Skjern“ ekipai. Abu pralaimėjimus patyrusi „Alpla“ su vengrų „Balatonfuredi“ grupėje dalijasi 5-6 vietas.

Lietuviškų akcentų buvo ir A grupės susitikime, kuriame vokiečių „Frisch Auf“ komanda svečiuose 31:27 įveikė Europos lygos nugalėtojos titulą ginančią Lisabonos „Benfica“ ekipą. Šioms rungtynėms teisėjavo lietuviai Vaidas Mažeika ir Mindaugas Gatelis.