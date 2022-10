Nesėkmių liūne esančio „Ryto“ kapitonas: negalime jausti įtampos lygioje vietoje

Pralaimėjimų ruožą šiuo metu išgyvenančiam Vilniaus „Rytui“ sezono pradžia nesiklosto taip, kaip norėtųsi. Penkias nesėkmės iš eilės patyrusi sostinės ekipa pristato naują klubo gyvenimą fiksuojančios dokumentikos „Me2U Iš arti“ epizodą, rašoma klubo pranešime žiniasklaidai.

Antroje „Me2U Iš arti“ serijoje apžvelgiama vidinė komandos būsena, žaidėjų ir trenerių emocijos už aikštelės bei pagrindinės vilniečių pralaimėjimų priežastys.

Po šešių sužaistų mačų vietiniame fronte „Rytas“ pagal tolimų metimų pataikymą yra priešpaskutinėje vietoje, aplenkdamas tik Prienų ekipą. Vilniečiai iš tritaškio zonos realizuoja vos 28,7 proc. metimų.

Nors FIBA Čempionų lygoje po dviejų rungtynių šis „Ryto“ rodiklis kiek geresnis – 38,8 proc. tritaškių pataikymas, pagal kurį sostinės ekipa rikiuojasi 6 pozicijoje iš 32 komandų.

„Aš buvau vienas iš kaltininkų, dėl ko mes prametėm tikrai nemažai laisvų metimų. Manau, kad tai buvo vienas iš psichologinių aspektų, nes prieš tai pralaimėjome rungtynes, kurias tikrai turėjome laimėti, atidedant išvykos mačą Tenerifėje, bet prieš Jonavą ar „Nevėžį-Optibet“ išvis nėra jokių pasiteisinimų ypač namuose.

Matyt, kad pralaimėjimai, prieš silpnesnes komandas, privedė prie to, jog mes nebepasitikime savimi. Nuo savęs pasakysiu, kad gal truputį per daug rimtai žiūrėjau į tuos mačus. Aš suprantu, jog reikia žiūrėti rimtai į visus priešininkus, bet mes esame tikrai gera komanda ir negalime jausti įtampos lygioje vietoje ir turime įmesti bent 40 ar 50 procentų tritaškių, kai esame laisvi. Taip, gal iš tiesų veikia psichologija, gal per daug apsikroviau. Manau, kad mano požiūris kardinaliai pasikeis iki rungtynių su „Wolves“ – reikia eit be baimės ir daryt tai, ką moki geriausiai“, – atviravo 26-ąjį gimtadienį minėjęs „Ryto“ kapitonas Margiris Normantas.

Prieš pirmąją Čempionų lygos sezono akistatą Tenerifėje savo įžvalgomis dalinosi ne tik „Ryto“ vyr. trenerio asistentas Georgios Dedas, bet ir ketvirtą sezoną „Lenovo“ komandoje pradėjęs Aaronas Dornekampas.

„Manau, kad „Rytas“ yra panaši komanda žiūrint į praėjusius metus. Jie pakeitė kelias dalis, bet tikiuosi, kad jie bus priekyje žiūrint į komandos susilipdymą ir žaidimą kartu. Laukiu kietos, fiziškos ir patyrusios komandos, su kuria turime būti pasiruošę žaisti“, – pasakojo 36-erių „Lenovo“ veteranas.

„Me2U Iš arti“ epizodas, kurio pavadinimas „Gyvenimo pamokos“, baigiamas „Ryto“ įžaidėjo žodžiais.

„Mums reikia rasti išeitį, kadangi esame geri žaidėjai. Kai pasieki šį lygį, žinai, jog bus daugiau spaudimo ir nesėkmių, o tai yra krepšinio grožio dalis“, – kalbėjo islandas Elvaras Fridrikssonas.

Šansą atsitiesti vilniečiai turės jau šeštadienį Alytuje ir lapkričio 1 d. Čempionų lygos pirmoje namų akistatoje su Atėnų „Peristeri“.