Disko metimo čempioną užauginusi Aleknienė: leiskite vaikams patiems užsidirbti vardą

Jaunasis disko metikas Mykolas Alekna ne kartą yra sakęs – prie jo nuopelnų ne ką mažiau nei tėtis, disko metikas Virgilijus Alekna, prisidėjo mama, buvusi profesionali sportininkė Kristina Aleknienė. Būtent ji ir nuvedė būsimą Europos čempioną į pirmąsias lengvosios atletikos treniruotes ir įskiepijo aistrą sportui. LRT RADIJUI K. Aleknienė pasakoja – stebėdama, kaip pergales skina jos atžala, ji jaučiasi visiškai kitaip nei stebėdama savo vyrą. Dabar, kai visi trys vaikai jau tvirtai stovi ant kojų, moteris ryžtasi įgyvendinti ir senas savo svajones.

Neleisdavo sūnui nelankyti treniruočių

„Per mažai žodžių lietuvių kalboje, kad galėčiau apibūdinti [savo] emocijas. Džiaugsmas, laimė, pasididžiavimas – pagrindiniai jausmai, kurie lankė. Kaip mamą lydi šioks toks nerimas, nes neišvengiamai žvilgteli į priekį, kas bus toliau, kaip jam seksis toliau. Ir šioks toks liūdesys dėl akistatos su virsmu gyvenime, kai tavo vaikai jau tikrai užauga ir tikrai keliauja visiškai savarankiškai savo keliu“, – apie sūnaus Mykolo pasiekimus prabyla K. Aleknienė.

Moteris teigia žinojusi, jog jaunasis disko metikas gali pasiekti sporto aukštumų – tą rodė ir treniruočių metu parodyti rezultatai. Visgi, kaip tikina ji, treniruotės – ne tas pats, kas varžybos. LRT RADIJO pašnekovė pasakoja – tai ji buvo tas žmogus, kuris Mykolą, jo vyresnį brolį Martyną ir jaunesnę sesę Gabrielę nuvedė į lengvosios atletikos treniruotes. Tai darė nekeldama jiems jokių tikslų – tiesiog norėjo, kad vaikai sportuotų.

Kristina Aleknienė / LRT stop kadras

„Aš vaikus labai anksti nuvedžiau į treniruotes. (...) Sportas man apskritai atrodo privaloma rutinos dalis, nesvarbu, ar pasieks rezultatų, ar ne. Ne su mintimi, kad jie pasiektų, aš vedžiau. (...) Mykolas futbolą žaidė dėl to, kad tai yra įdomu, tai yra aistra, gerų emocijų generavimas, emocinės būsenos palaikymas, tam tikrų žmonių susibūrimas. Aiški rutina padeda jaunimui ir vaikams“, – pasakoja K. Aleknienė.

Jaunasis talentas M. Alekna yra sakęs, kad būdavo taip, jog nelabai norėdavo eiti į treniruotes, bet mama nekreipdavo dėmesio. K. Aleknienė sako, jog svarbu kartais paspausti vaikus laikytis disciplinos.

„Turbūt to paspaudimo – ar per daug, ar per mažai – geriausias indikatorius yra, kai tu vaiką pasiimi laimingą iš treniruotės, geros nuotaikos. Vadinasi, viskas gerai, visa, kas buvo prieš tai, buvo tinginystė“, – juokiasi moteris.

Kristina Aleknienė su šeima / LRT stop kadras

Sportas svarbus emocinei būklei

Sportas ir pačiai pašnekovei buvo ir yra be galo svarbi gyvenimo dalis. Moteris ne vienerius metus buvo lengvaatletė, intensyviai treniravosi, o aktyvų gyvenimo būdą stengiasi palaikyti ir jau baigusi karjerą. K. Aleknienė pasakoja sportuojanti įvairiai – daug vaikšto, užsiima įvairių raumenų grupių mankšta, į darbą mina dviratį, bėgioja trumpas distancijas, anksčiau ir į treniruoklių salę eidavo.

„Tuomet, kai pabaigiau profesionalų sportą, tikrai gana ilgai nemačiau prasmės sportuoti. Taip nutinka, manau, žmonėms, kurie įpratę siekti rezultato, o kasdienė fizinė kultūra, atrodo, kokia čia prasmė, kam tą daryti. Po kurio laiko, kai amžius pradeda virsti per 30, supranti, kad tai yra vienintelis būdas, kaip tu gali palaikyti tiek fizinę, tiek, net svarbiau, emocinę sveikatą per fizinę kultūrą“, – apie sporto svarbą sako moteris.

Kristina Aleknienė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Daugelį metų stebėjusi aukštus rezultatus pasiekiantį vyrą, K. Aleknienė sako niekada nejautusi, kad jos pačios karjera būtų nutrūkusi per anksti.

„Manau, kad [karjera] nutrūko pačiu laiku. (...) Profesionalus sportas reikalauja labai daug pastangų atsisakyti tos kitos, profesinės, karjeros. Reikia labai pasverti, ar tikrai mano sporto kelias man suteiks daugiau galimybių nei pradėtas kitas profesinis kelias. Šitą sprendimą aš priėmiau ir labai džiaugiuosi.

Ko man labiau gaila – kad vaikystėje gal turėjau per mažai tokios pozityvios paskatos iš savo tėčio, kuris buvo labai griežtas. Aš galbūt galėjau didesnį įdirbį pasiekti, kažkaip galėjau su didesniu džiaugsmu sportuoti ankstyvesniame amžiuje. Na, šiek tiek pati per vėlai įsijungiau, 16-ikos ar 17-ikos atėjo tas sąmoningumas treniruotis kokybiškai. (...) Galbūt dėl to aš vaikus bandžiau įsukti anksčiau ir labai juos motyvuoti, kad atsirastų aistra sportui“, – atvirauja LRT RADIJO pašnekovė.

Kristina Aleknienė / E.Blaževič/LRT nuotr.

Paleisti sūnų negaila

Garsaus disko metiko V. Aleknos žmona tikina – dviem sportininkams šeimoje sugyventi yra sudėtinga. Žinoma, juos sieja daug bendrų temų, tačiau susidėlioti rutiną nėra lengva. Moteris aiškina – sportininkai įprastai nori palaikančios antrosios pusės, kuri rūpintųsi buitimi, nuo pečių nuimtų kasdienius rūpesčius. Tuomet jie galėtų dėl tokių dalykų nesukti galvos, leisti sau tik sportuoti. Vis dėlto, kai to nori ir tikisi abu sutuoktiniai, gali kilti keblumų.

Profesionalią karjerą nutraukusi K. Aleknienė pasakoja – kol vyras skynė laurus, jų šeimai teko susidurti su įvairiais iššūkiais. Moteriai neretai tekdavo vienai rūpintis trimis mažais vaikais, vyrui intensyviai ruošiantis varžyboms, porai trūko laiko tiesiog ramiai pabūti dviese.

Virgilijus Alekna / J. Šalkausko archyvo nuotr.

„Negali nusakyti žodžiais, koks tai būna susikaupimo ir išgyvenimo, pasiruošimo metas. Kai tu šalia esi, bet tavęs nėra iš esmės. Ne visai supranti, kas tu tam žmogui esi, bet, kita vertus, tai yra jo būsena prieš varžybas. (...) Per mažai to laiko kartu. Galiausiai grįžta iš varžybų – jeigu sėkmė, tai žmogus tampa vėl visų“, – neslepia moteris.

Dabar, kai medaliai ant kaklo kabinami jos sūnui Mykolui, moteris sako jaučianti visiškai kitokį džiaugsmą, nei kad būdavo stebint savo vyro pergales.

„Aš neprisiimu jokios Virgio pergalių dalies sau kaip savo pergalės. Tai yra visiškai Virgio ir, sakyčiau, jo mamos bei tėčio įdirbis, dėl to, koks ir iš kur jis yra. Aš tikrai visą laiką jam karjeroje buvau tiesiog pagalbinis žmogus. Tuo tarpu su Mykolu tikrai jautiesi kitaip, nes, na, tai yra iš tavęs atėjęs žmogus, kurį tu tiesiogiai tarsi atvedei, aišku, nenuvertinant ir trenerio, ir visų kitų“, – pasakoja K. Aleknienė.

Mykolas Alekna / European Athletics via Getty nuotr.

Šiuo metu M. Alekna mokslus kremta ir treniruojasi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Moteris sako tikėjusis, jog išleisti sūnų į svečią šalį bus sunkiau. Pats Mykolas labai nuosekliai ruošėsi tai kelionei, planavo, kur gyvens ir mokysis. Dėl to šeima jautėsi pasiruošusi jo išvažiavimui. „Kai žmogui klostosi, tai be skausmo ir išleidi. Tai yra visiškai normalus procesas“, – sako buvusi sportininkė.

Vaikai patys turi užsidirbti vardą

Dabar, kai vaikai jau užaugę, moteris sako galinti atsigręžti ir į save pačią, prisiminti senas savo svajones. Pavyzdžiui, šiemet ji įstojo į Lietuvos sveikatos universitetą, ten mokosi pratimų, mitybos ir streso valdymo specialybės. K. Aleknienė sako – apie tai galvojo gal jau dešimtmetį.

„Atsiranda tam tikra laisvė eksperimentui, kai jautiesi saugesnis dėl to, kad vaikai iš esmės jau įvažiavo į vėžes, ir mano pabandymas ir koks nors nepasisekimas yra ne tiek skausmingas šeimai. Tai bus toks labiau mano pačios nutikimas“, – aiškina ji.

Kristina Aleknienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Studijų metu įgytomis žiniomis moteris galės pasidalinti ir su savo sportininkais vaikais. Stresas neretam sportininkui varžybų metu pakiša koją, todėl svarbu mokėti su juo susigyventi, žinoti pratimus, kaip jį kontroliuoti. Papildomą įtampą, žinoma, kelia ir dėl tėvų pasiekimų vaikams į aukštesnį lygį užkelta kartelė. Buvusi lengvaatletė tikina – tiek Mykolas, tiek Martynas su Gabriele to neišvengia, bet pamažu išmoko su tuo susitaikyti.

„Tikrai tai trikdo ir manau, kad yra absoliučiai nereikalinga, sukelia nereikalingą dėmesį jiems, kad yra tėčio nuopelnų, bet dar ne jų kelio rezultatas. Man visą laiką norisi pasakyti – palikite vaikams jų gyvenimus, jų kelią ir galimybę jiems patiems užsidirbti vardą“, – teigia moteris.

Mykolas Alekna / AP nuotr.

Jaunasis čempionas M. Alekna yra sakęs, jog pokalbiai su mama jam psichologiškai yra labai svarbūs. K. Aleknienė sutinka – šiltas ir atviras bendravimas su sūnumi yra reikšmingas faktorius tiek ruošiantis varžyboms, tiek ir kasdieniame gyvenime.

„Mes tiesiog turime tokius bendrystės pokalbius prie arbatėlės, kur aptariame viską – pradedant nuo to, jei apie išvyką kalbama, kur išsinuomoti būstą ir kaip jį įsirengti, baigiant tuo, ką jis veikia su draugais, kas jam kelia nerimą dėl mokslų. Tiesiog pasikalbėti apie tuos dalykus yra labai svarbu“, – sako ji.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė