LKL pirmenybėse – pirmoji „Neptūno“ pergalė

Pirmadienio vakarą pirmą sezono pergalę per penkerias rungtynes LKL čempionate iškovojo Klaipėdos „Neptūnas“ (1-4). Klaipėdiečiai išvykoje per pratęsimo pareikalavusią dvikovą dramatiškai įveikė Prienų „Labas GAS“ (0-5) klubą, kuris vienintelis visoje lygoje lieka be pergalių, rašo LKL.lt.

„Neptūnas“ išvykoje Prienų ekipą įveikė 99:92 (19:22, 21:16, 18:20, 22:22, 19:12).

Rungtynėse nugalėtojas per 40 minučių nepaaiškėjo. Prienų ekipos legionierius Jylanas Washingtonas ketvirtojo kėlinio pabaigoje likus vos 1 sekundei dėjimu išplėšė pratęsimą, todėl komandos žaidė papildomas 5 minutes.

Pratęsime pirmas 4 minutes vyko visiškai lygi kova taškas į tašką, tačiau vėliau rungtynes „uždarė“ Deivido Gailiaus ir Nojaus Mineikio tritaškiai. Po dviejų iš eilės taiklių tolimų Klaipėdos ekipos metimų, „Neptūnas“ įgavo 7 taškų pranašumą (95:88) ir per likusias 40 sekundžių šeimininkai išsigelbėti nebespėjo.

Fantastiškas rungtynes sužaidė D. Gailius. Klaipėdos ekipos lyderis surinko dvigubą dublį – pelnė net 27 taškus ir atkovojo 14 kamuolių. Puolėjo sąskaitoje 34 naudingumo balai ir geriausios sezono rungtynės.

Puikiai D. Gailiui talkino Mindaugas Girdžiūnas. Gynėjas pataikė tris tritaškius, iš kurių vieną pačioje ketvirto kėlinio pabaigoje, ir taip pat surinko 27 taškus bei 20 naudingumo balų.

Prienų ekipoje rezultatyviu žaidimu išsiskyrė trys legionieriai. J. Washingtonas (25 tšk.), Brandonas Brownas (23 tšk.) ir Isiah Osborne`as (16 tšk.) kartu sudėjus pelnė net 64 iš 92 visų komandos taškų.

Šeimininkai įspūdingai pradėjo rungtynes. Per pirmas tris minutes 17:3 spurtavęs Prienų klubas kėlė arenoje susirinkusius sirgalius iš vietų, tačiau vos prasidėjus antrajam kėliniui „Neptūnas“ jau ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą.

Prienų klubas artimiausias rungtynes žais spalio 23 dieną. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komanda.

„Neptūnas“ pirmadienį namuose pirmą kartą susitiks su lygos debiutantais „Gargždais“.