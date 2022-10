Sirgalių atsiprašęs Žibėnas: šiandien dauguma žaidėjų neatėjo į rungtynes

„Kėdainiai gražiai žaidė, realizavo visas savo progas. Tikrai pelnyta pergalė“, – taip spaudos konferenciją po pirmojo pralaimėjimo vietiniame fronte teko pradėti Vilniaus „Ryto“ (3-1) strategui Giedriui Žibėnui.

Sostinės ekipa kiek netikėtai savo namų arenoje 88:92 (25:21, 20:20, 19:33, 24:18) turėjo pripažinti Kėdainių „Nevėžio“ (2-2) pranašumą.

„Ryto“ klubas šioje dvikovoje vertėsi be trijų žaidėjų – Marcusas Fosteris sulaukė šeimos pagausėjimo, žaisti negalėjo ir Jarvisas Williamsas bei Tomas Lekūnas. Tačiau G. Žibėnas pasiteisinimų neieškojo.

Lietuvos čempionų strategas įsitikinęs, kad jo auklėtiniai šiandien rungtyniavo be tinkamo nusiteikimo.

„Bent iš mano pusės, tai prieš kiekvienas rungtynes dar yra jauduliukas. Jei pas žaidėjus to nėra, to užtenka pralaimėti rungtynes. Jei žaidėjas bent akimirkai pagalvoja, kad esame stipresni už varžovus, to užtenka pralaimėjimui.

Kaip treneris dabar savo žaidėjams neišaiškinau, kokia yra svarba žaisti prie sirgalių namų arenoje. Jie krepšinį supranta ir mato, kada mes ateina į rungtynes. Šiandien dauguma žaidėjų neatėjo. Norisi atsiprašyti sirgalių ir bandyti pasitaisyti kitose rungtynėse“, – kalbėjo G. Žibėnas.

Komandos rungtynes pradėjo lygiai ir tik po Evaldo Kairių taškų vilniečiai atsiplėšė – 21:15. „Nevėžis-Optibet“ varžovams nusileisti neketino ir po Artūro Žagaro dvitaškio priartėjo iki minimalaus deficito – 28:29.

Prieš ilgąją pertrauką Danielius Lavrinovičius sumetė svarbius baudų metimus, tačiau sėkmingai prieš išsiskirstant į rūbines dar pasižymėjo ir Margiris Normantas – 45:41.

Vos prasidėjus trečiajam ketvirčiui svečiai skėlė skirtumą perpus, tačiau čiurną susižeidęs Darylas Doualla turėjo sėsti ant suolo. Marius Valinskas kėdainiškių ūpą palaikė tritaškiu – 49:47. Įsibėgėjęs gynėjas vieną po kito paleido tris tolimus metimus, jį atvėsino M. Normanto tritaškis – 52:55. Estafetę iš lietuvio perėmė belgas Timas Lambrechtas – 61:56. Sugrįžęs D. Doualla trečiąjį kėlinį uždarė paversdamas skirtumą dviženkliu – 74:64.

Ketvirtajame kėlinyje Kėdainių klubas laikėsi pavyzdingai – likus žaisti kiek daugiau nei 3 minutes Dominykas Stenionis grąžino dviženklę persvarą – 84:74. Vilniečiams nepadėjo ir po savo pražangos techninę nuobaudą užsidirbęs Lukas Uleckas. Šeimininkų viltis palaikė M. Normanto baudų metimai – 81:88.

Vilniečiams nepavyko rezultatyviai išnaudoti nesportinės svečių pražangos, bet po vėlesnių Elvaro Fridrikssono baudų metimų vis tiek kėsinosi į pergalę – 84:88. Po pražangos neklydo ir Bradas Davisonas (90:84). Benedekas Varadi į tai atsakė tritaškiu. Svečiai išsimesdami kamuolį suklydo, o M. Echodas pataikė tik vieną baudos metimą – 88:90. Rungtynes uždarė D. Stenionio baudų metimai, nes per likusį laiką komandos tiesiog apsikeitė klaidomis.

„Rytas“ suklupo net ir laimėjęs kovą dėl kamuolių 47:29 bei dažniau stodamas prie baudų metimo linijos (27/36 prieš 22/29). Kėdainių ekipai labai padėjo taiklūs tritaškiai – 12/26, 46 procentų tikslumas.