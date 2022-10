„Hockey Punks“ neturėjo šansų kovoje su svečiais iš Latvijos

Optibet ledo ritulio lygoje dar vieną pralaimėjimą patyrė „Hockey Punks“ komanda. Šeštadienį Vilniaus „Pramogų“ arenoje vilniečiai neturėjo didelių vilčių prieš be kluptelėjimų OHL žengiančią „MOGO/LSPA“ – latviai laimėjo rungtynes 10:1, rašo hockey.lt.

Latvijos klubas jau šeštąją minutę pelnė pirmąjį rungtynių įvartį, o netrukus Rygos klubo persvara buvo padvigubinta. Kėlinio pabaigoje į „Hockey Punks“ vartus krito dar vienas įvartis, o sustoti nesiruošusi „MOGO/LSPA“ antrajame kėlinyje pasižymėjo dar keturis kartus.

Trečiajame kėlinyje komandos apsikeitė įvarčiais, o didžiulį pranašumą įgijusi „MOGO“ vėliau net ir pasinaudojo galimybe išbandyti savo žaidimą tuščiais vartais, vartininką keičiant aikštės žaidėju. Už tai jie vos nebuvo nubausti, bet „Hockey Punks“ pataikė į virpstą, o svečiai iš Latvijos galiausiai žaidėjo pranašumą pavertė dar vienu įvarčiu. Galiausiai latviai pelnė ir dešimtąjį savo įvartį.



Vienintelį įvartį „Hockey Punks“ gretose gražiu metimu pelnė Mauras Baltrukonis. „MOGO/LSPA“ į priekį vėl vedė rezultatyviausias lygos žaidėjas Karlis Ozolinšas, į savo sąskaitą įsirašęs tris įvarčius. Dviem įvarčiais pasižymėjo Elviss Želubovskis, o po kartą tikslūs buvo Artūras Ozolinšas, Zigmaras Reinis Zile, Nikas Zile, Rolandas Strautinšas ir Martinšas Šulcas.

„Hockey Punks“ puolėjas Mauras Baltrukonis po rungtynių pripažino, jog didžiausias skirtumas tarp komandų – žaidimas be ritulio.



„Visų pirma mums reikia išmokti žaisti be ritulio. Visi varžovai moka žaisti: kai vienas turi ritulį, kiti atsidengia, prašo perdavimo, kalbasi tarpusavyje. Kai ritulį turime mes, tai pusė mūsų ant ledo esančių žaidėjų miega. Reikia to pasimokyti, taip pat reikia daugiau tvarkos savo zonoje. Neišsirenkame savo žaidėjų ir reikia su tuo dirbti“, – po pralaimėjimo pasisakė puolėjas.



Nugalėtojų gretose Martinšas Šulcas teigė, jog greiti įvarčiai gerokai palengvino rungtynes „MOGO“ komandai.



„Žaidėme gerai nuo pat rungtynių starto. Kai anksti pelnai pirmuosius įvarčius, tai labai palengvina tavo visas rungtynes. Manau, kad didelio skirtumo tarp rungtynių namuose ir išvykoje nebuvo, tiesiog šiandien mums pavyko pelnyti daugiau įvarčių“, – kalbėjo lygos lyderių narys.