A lygos turo anonsas: tarpusavio konkurentų batalijos Kaune ir Vilniuje

Šį šeštadienį ir sekmadienį bus sužaistos penkerios A lygos 32-ojo turo rungtynės, rašo alyga.lt.

Telšių „Džiugas“ – FA „Šiauliai“. Spalio 8 dieną 13 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 2:3, 2:2

„Džiugas“ sieks ketvirtuoju bandymu šiemet įveikti čempionato debiutantus.

Artėjant pirmenybėms į pabaigą, džiugiečiai rezultatų atžvilgiu žaidžia vieną iš geriausių atkarpų – per pastarąsias trejas rungtynes iškovotos dvi pergalės. Šiuo metu 22 taškus savo sąskaitoje turintis „Džiugas“ deficitą nuo Gargždų „Bangos“ sumažino iki 3 taškų ir jį gali likviduoti šeštadienio mače. Šeštadienį Telšių ekipai galės padėti po diskvalifikacijų sugrįžę žaidėjai, be to, į rikiuotę grįžo Lukas Ankudinovas ir Tomas Rapalavičius. Tiesa, nežinia, ar žaisti galės vartininkas Vincentas Šarkauskas, tačiau motyvacijos „Džiugui“ netrūks – tai, įvertinus tvarkaraštį, bene geriausia galimybė iškovoti pergalę.

FA „Šiauliai“ artėja link užsitikrintos 7-osios vietos ir tą gali pasiekti jau po šio savaitgalio. Jei šiauliečiai nugalės, o „Banga“ patirs nesėkmę, abi komandos atitinkamai turės 41 bei 25 taškus, Gargždų komandai likus sužaisti penkis mačus. Nors galimybių pakilti aukščiau daug nėra, kaip ir buvo galima tikėtis, stratego Mindaugo Čepo kariauna kovingumo kartelės žemyn nenuleido. Šį kartą techninėje zonoje savo auklėtiniams nurodymus dalins po diskvalifikacijos grįžęs M. Čepas, kurio treniruojami futbolininkai su vėl pasižymėjusiu Oleksijumi Ščebetunu priešakyje grumsis dėl 10-osios pergalės.

„Kauno Žalgiris“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Spalio 9 dieną 13 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2, 1:3, 1:1

Sekmadienį įvyks paskutinis šių komandų sezono derbis, kuris turi svarbią reikšmę.

„Kauno Žalgiris“ pastaruoju metu pralaimi tik prieš Vilniaus „Žalgirį“ ir nuo ankstesnės nesėkmės turėjo daugiau negu savaitę laiko mobilizuotis. Roko Garasto treniruojami futbolininkai per 28 mačus yra iškovoję 46 taškus bei, palankiai susiklosčius aplinkybėms, gali pakilti į 4-ąją poziciją. Komandai jau nepadės į Izraelį išvykęs Michaelas Thuique, tačiau šiuo metu komandos suolas yra gilus. Šiemet derbiuose „Kauno Žalgiris“ mėlynai baltų dar nė karto nenugalėjo, jeigu sekmadienį pavyks tą padaryti – pagal prarastus taškus iniciatyvą perims būtent žalgiriečiai.

Andriaus Skerlos treniruojama komanda trečiadienį triumfavo – po baudinių serijos įveikdama „Panevėžį“, pateko į „Hegelmann LFF taurės“ finalą, kuriame teks „Žalgirio“ barjeras. Mėlynai balti A lygoje yra iškovoję dvi sunkias pergales iš eilės, tačiau dabar laukia penki paskutiniai ir sudėtingiausi oponentai kovoje dėl medalių. „Hegelmann“ futbolininkai šią savaitę turėjo kur kas mažiau poilsio, tiesa, į sekmadienį žengia itin pozityviomis nuotaikomis ir, realu, kad žais kiek atsargesnį futbolą. Jeigu svečiams pavyks iškovoti pergalę, „Kauno Žalgiriui“ per likusius mačus pavyti mėlynai baltus bus itin sudėtinga. Vis dėlto prie žaisti negalėsiančių Hugo Figueredo bei Salifo Cisse, greičiausiai prisijungė ir Thompsonas Gavi.

„Jonava“ – Vilniaus „Žalgiris“. Spalio 9 dieną 15 val. Jonava, Jonavos miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:6, 0:5, 1:3

Žalgiriečiai turi dar vieną palankią galimybę labiau priartėti prie titulo.

„Jonava“ praėjusią savaitę statistiškai atrodė solidžiau negu „Džiugas“ ir turėjo gerų progų pelnyti ne vieną įvartį, tačiau to nepadarė. Čempionato autsaideriai jau žino, kad iš paskutinės vietos nepakils, o tokie apmaudūs pralaimėjimai taip pat kerta per psichologiją. Praėjusiame susitikime jonaviečių atsarginių žaidėjų suolas buvo kaip reikiant praretėjęs – įdomu, ar komandai galės padėti tada nežaidę Juozas Lubas bei Nojus Stankevičius. Šį sykį dėl diskvalifikacijos nežais vidurio gynėjas Richardas Rodriguezas, be to, į salės futbolo pirmenybes persikėlė Genaras Samsonikas.

„Žalgiris“ vietiniame fronte neklumpa tiek A lygoje, tiek „Hegelmann LFF taurėje“ ir itin palankiai susiklosčius aplinkybėms, jau šio mėnesio pabaigoje galėtų džiaugtis užsitikrintu titulu. Ketvirtadienį dvikovoje su Jerevano „Pyunik“ ekipa žalgiriečiams pademonstruoti savo geriausių savybių nepavyko, buvo atlikta nedaug keitimų, tad Jonavoje matysime nemažai pakeitimų. Tai gali būti gera proga leisti pasireikšti jauniems žaidėjams bei Ovidijui Verbickui, kuris grįžo į rikiuotę, bet nežaidė jau tris su puse mėnesio. „Žalgiris“ žais Jonavoje be diskvalifikuoto Oliverio Buffo ir spręs užduotis kitai savaitei – tada lauks du itin reikšmingi susitikimai.

Vilniaus „Riteriai“ – Marijampolės „Sūduva“. Spalio 9 dieną 17.55 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 1:1, 1:2

„Riteriai“ rugsėjo mėnesį pagerino savo situaciją turnyro lentelėje bei sugrįžo į kovą dėl medalių. Vis dėlto pergalės prieš tiesioginius konkurentus yra pakankamai retos, tad pagal prarastus taškus sostinės komanda šiuo metu rikiuojasi šešta. Pablo Villaro treniruojama komanda po rinktinių pertraukos žais savo pirmąsias rungtynes, tad į rikiuotę bus sugrįžę smulkesnes traumas išsigydę futbolininkai, tiesa, dėl diskvalifikacijos žaisti negalės daug „Sūduvai“ rūpesčių keliantis Artūras Dolžnikovas. Ne itin didele tragedija „Riteriams“ virstų ir lygiosios – jeigu kituose mačuose pavyktų įveikti Gargždų ir Jonavos ekipas, liktų trys paskutiniai ir juos vilniečiai pasitiktų iš neblogos pozicijos.

Marijampolės klubas pagal prarastus taškus vienu metu turnyro lentelėje buvo antras, tačiau trys pralaimėjimai per pastarąsias ketverias rungtynes apsunkino situaciją. Olivier Rommenso, Marko Benetos ir Kule Mbombo traumos kirto komandos žaidimo kokybei, tiesa, pozityvu taps Aleksandro Živanovičiaus sugrįžimas po diskvalifikacijos. „Sūduvos“ aistruoliai gali būti ramūs dėl to, kad puikią formą demonstruoja vartininkas Tomas Švedkauskas, tačiau puolimo rezultatai nėra stabilus. Galbūt susitikimas Vilniuje ir taps tuo, kai iššaus Simonas Urbys arba Karolis Laukžemis?

Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Spalio 9 dieną 20 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:2, 1:2

Sekmadienio dvikovų seriją užbaigs taip pat įdomus susitikimas Gargžduose.

„Bangai“ tai bus irgi pirmoji dvikova po rinktinių pertraukos ir ji pasitinkama ne pačiomis palankiausiomis aplinkybėmis. Traumą patyręs Shogo Yoshikawa atsisveikino su klubu bei išvyko į Japoniją, be to, dėl diskvalifikacijų žaisti negalės du svarbūs futbolininkai – Dovydas Norvilas bei Karolis Žebrauskas. Sekmadienį gargždiškiai jau žinos mačo iš Telšių rezultatą, tačiau, nepaisant tos dvikovos scenarijaus, „Banga“ turės daug motyvacijos pasigerinti savo kelią link 8-osios vietos. Šiemet Davido Afonso kariauna pralaimėjimo visus tris tarpusavio susitikimus ir namuose sieks nutraukti šią seriją.

„Panevėžys“ džiaugėsi itin svarbiu laimėjimu prieš tiesioginį konkurentą A lygoje, tačiau trečiadienį skaudžiai po baudinių serijos pralaimėjo „Hegelmann LFF taurės“ pusfinalyje. Bet kuriuo atveju, dideliu pozityvu tapo tai, jog abiejuose susitikimuose panevėžiečiai nepraleido nė vieno įvarčio ir trijų vidurio gynėjų išsidėstymas atrodė solidžiai. „Panevėžys“ neturės diskvalifikuotų futbolininkų bei lemiamas čempionato kovas pasitinka kovinės sudėties. Iškovojus pergalę ir išbarsčius taškus šiame ture ne vienam konkurentui, Gino Lettieri treniruojama komanda gali kiek labiau pasigerinti savo situaciją.