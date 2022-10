„Žalgirio“ startą Eurolygoje įvertinęs ekspertas nesuprato paskutinės atakos: kai esi lyderis, turi mesti

Per vasarą atsinaujinęs Kauno „Žalgiris“ grįžo į Eurolygos kovas, tačiau pirmasis testas Tel Avive nebuvo sėkmingas – permainingoje akistatoje žalgiriečiai tik paskutinę minutę 83:84 nusileido „Maccabi“ krepšininkams.

„Žalgiris“ demonstravo itin kokybišką krepšinį pirmoje rungtynių pusėje – puolime progą po progos kūrę kauniečiai surinko beveik pusšimtį taškų. Visgi antroje mačo dalyje opiausias gynybos problemas išsprendę šeimininkai nebeleido „Žalgiriui“ taip lengvai rinkti taškų.

„Maccabi“ trečiajame kėlinyje vienu metu pirmavo 12 taškų skirtumu, ketvirtojo kėlinio pradžioje pranašumas vis dar buvo dviženklis. Tačiau „Žalgiris“ nebuvo linkęs nuleisti rankų ir Tomo Dimšos tritaškių dėka sugrįžo į rungtynes. Nugalėtojas sprendėsi paskutinėje atakoje, kuri priklausė žalgiriečiams. Keenanas Evansas pradėjo ataką ir kamuolį savo rankose laikė apie 20 sekundžių, tačiau iniciatyvos galiausiai nesiėmė – perdavė kamuolį Arnui Butkevičiui, kuriam nepavyko sėkmingai „iškišti“ perdavimo laisvam Edgarui Ulanovui, „Maccabi“ arenoje suskambo sirena ir „Žalgiris“ pralaimėjo taip ir neatlikęs metimo paskutinėje atakoje.

Paskutinės „Žalgirio“ atakos nesuprato ir laidos „Eurolyga per LRT“ svečias, krepšinio treneris Rolandas Jarutis.

Jis turėjo pastabų K. Evansui, kuris, kaip po rungtynių teigė ir Kazys Maksvytis, turėjo atlikti paskutinį metimą: „Kai esi nusipirktas būti komandos lyderiu, turi prisiimti atsakomybę. Niekas nebūtų pasakęs blogo žodžio, jeigu jis būtų atlikęs tą metimą. Šioje situacijoje jis nusimetė kamuolį.“

K. Evansas savo lyderystę rodė iki pat minėto epizodo. Prieš buvusią komandą žaidęs amerikietis per 22 minutes surinko 17 taškų (5/7 dvit.,1/4 trit, 4/4 baud.) ir atliko rezultatyvų perdavimą.

„Jam nereikėjo tempti laiko iki pat rungtynių pabaigos. Manau, kad ataką reikėjo bandyti organizuoti taip, kad dar liktų laiko. Jeigu „Žalgiris“ būtų prametęs, tuomet dar galėtum naudoti baudų metimų taktiką, nes atsilikimas buvo tik minimalus. Dabar buvo per ilgai užsižaista, o galėjo būti papildoma ataka“, – įsitikinęs R. Jarutis.

K. Maksvytis ant parketo išleido visus šios vasaros naujokus, išskyrus Dovydą Giedraitį, kuris gydosi traumą. Puikiai pirmoje rungtynių dalyje žaidė Kevarriusas Hayesas, per 18 minučių surinkęs 16 taškų (7/9 dvit., 2/3 baud.) ir atkovojęs 9 kamuolius. Vaizdo negadino ir kiti naujokai – Ignas Brazdeikis per 20 minučių pelnė 8 taškus (4/8 dvit., 0/2 trit., 0/1 baud.), Arnas Butkevičius be savo 5 taškų (2/2 dvit., 0/1 trit., 1/1 baud.) atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir atkovojo 3 kamuolius.

Rolandas Šmitas per 25 minutes įmetė 9 taškus (3/6 dvit., 1/2 trit., 0/1 baud.) ir atkovojo 9 kamuolius. Sunkiausiai sekėsi Laurynui Biručiui, kuris į aikštę buvo išleistas 9 minutėms, tačiau neatliko nė vieno metimo ir gerokai iškrito iš konteksto.

Pagyrų sulaukė su „Žalgirio“ marškinėliais Eurolygoje pagaliau debiutavęs T. Dimša. Ilgai savo šanso Kauno ekipoje laukęs gynėjas Tel Avive tapo žalgiriečių X faktoriumi – būtent jo tritaškiai leido „Žalgiriui“ grįžti į rungtynes. Iš viso T. Dimša ant parketo praleido 17 minučių ir surinko 13 taškų (2/4 dvit., 3/5 trit.).

„Jis tapo X faktoriumi, išlaikė ir grąžino „Žalgirį“ į kovą šiose rungtynėse. Apskritai, norisi pasveikinti žalgiriečius su geru sezono startu. Neabejotinai yra dalykų, ties kuriais reikia dirbti, aibę taisytinų dalykų tiek gynyboje, tiek puolime. Labiausiai į akis krito kamuolio judėjimas ir rezultatyvių perdavimų skaičius: „Žalgiris“ jų atliko vos aštuonis, kai „Maccabi“ – 21-ą.

Tomas Dimša / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

Man patiko žalgiriečių energija, fiziškumas ir kova. Kai kurie žaidėjai dar nesužaidė, bet galima suprasti – sezono pradžia, trūko geresnio pataikymo iš susikurtų situacijų. Tritaškių pataikymas, ką parodė ir pirmieji LKL mačai, nėra geras, norėtųsi geresnio procento“, – kalbėjo krepšinio specialistas.

„Žalgiris“ šiame susitikime iš viso išmetė 19 tritaškių, iš kurių tikslą pasiekė tik 5 (26,3 proc. taiklumas). Įdomu tai, kad net tris iš penkių tritaškių įmetė T. Dimša, o kitus du – R. Šmitas ir K. Evansas. Tiesa, buvo ir teigiamų dalykų – „Žalgiris“ po varžovų krepšiu atsikovojo net 26 kamuolius, kai „Maccabi“ komanda tiek kamuolių sugriebė žaisdama abiejose aikštės pusėse.

R. Jarutis mano, kad šiose rungtynėse „Žalgiris“ dar neparodė viso savo potencialo, dauguma žaidėjų dar tik pradeda įsivažiuoti.

Rolandas Šmitas / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

„Mane nustebino tikrai labai prastas Šmito žaidimas ir jo sprendimai. Matėme ne vieną epizodą, kai jis truputį perlaikė kamuolį, pasirinko ne patį geriausią metimą ar laiku neatidavė perdavimo.

Kaip bebūtų, reikia pasveikinti „Žalgirį“ su sezono startu ir norisi pakviesti sirgalius užpildyti „Žalgirio“ areną, kaip tai padarė „Maccabi“ fanai“, – pridūrė laidos „Eurolyga per LRT“ svečias.

„Žalgirio“ ekipos namų debiuto Eurolygoje teks palaukti iki spalio 18 dienos. Artimiausias Senojo žemyno turnyro rungtynes žalgiriečiai žais spalio 14 d. Graikijoje prieš vietos Pirėjo „Olympiakos“.

Visas kauniečių rungtynes transliuoja LRT, o prieš jas, pertraukos metu ir po jų savo mintimis laidoje „Eurolyga per LRT“ dalijasi krepšinio ekspertai.