OHL rugsėjo apžvalga: meistriškumą demontruojantys latviai ir lietuvių problemos daugumose

Prabėgo lygiai mėnuo nuo pirmųjų OHL ledo ritulio lygos rungtynių, o įsibėgėjusiose bendrose Lietuvos ir Latvijos pirmenybėse jau sužaista didžioji dalis pirmojo rato dvikovų. Pristatome OHL rugsėjo mėnesio apžvalgą, rašoma hockey.lt.

Kaip ir buvo prognozuota, nuo pat sezono pradžios trijose pirmose OHL pozicijose įsitvirtino favoritai -

„Zemgale/LLU“, „MOGO/LSPA“ ir Rygos „Dinamo“. Jelgavos klubas po pirmojo mėnesio pirmauja pirmenybėse, bet juos netrukus galės aplenkti „MOGO“ ledo ritulininkai, kurie išlieka vieninteliai vis dar nepatyrę nė vieno pralaimėjimo.



Lietuvos klubai žengia antroje OHL turnyrinės lentelės pusėje. Po dvi pergales per šešis susitikimus iškovoję „Kaunas City“ ir „Hockey Punks“ dalijasi penktąją-šeštąją vietomis, o „Airwell Energijai“ rugsėjis buvo nesėkmingas – patirti visi penki pralaimėjimai.

3:12. Spalį Lietuvos ir Latvijos komandos iš viso stojo į 15 tarpusavio akistatų, kuriose savo pranašumą dažniausiai demonstravo mūsų kaimynai. Lietuvos komandoms pavyko laimėti penktadalį žaistų rungtynių, o visos trys pergalės pasiektos prieš dvi silpniausias kaimyninės šalies komandas – „Dinaburga“ ir „Prizma“.



Didysis trejetas. Dar prieš sezoną „Zemgale/LLU“, „MOGO/LSPA“ ir Rygos „Dinamo“ buvo vadinamos trimis ryškiomis sezono favoritėmis. Pirmasis sezono mėnuo tai tik patvirtino: žaisdamos su likusiomis komandomis favoritės nesuklupo nė karto. Arčiausiai lyderių nuskriaudimo buvo „HS Riga“ atstovai, kurie prieš „Dinamo“ išlaikė lygų rezultatą visus tris kėlinius, bet pratęsime triumfavo būtent „Dinamo“.



Be taškų. Pasibaigus rugsėjui „Airwell Energija“ ir „Prizma“ buvo vienintelės, per šio sezono startą vis dar neiškovojusios nė vieno taško. Tiesa, jau pirmąją spalio dieną „Prizmai“ pavyko atsikratyti šio nemalonaus titulo paliekant elektrėniškius vienus turnyrinės lentelės apačioje. Visgi, nuleisti galvų „Airwell Energijai“ dar nederėtų: jie vieninteliai vis dar nežaidė nei su „DLSS/Dinaburga“, nei su „Prizma“ komandomis, o paskutiniame susitikime su „Kaunas City“ iki pirmojo taško jiems pritrūko vos 150 sekundžių.



Lietuvių indėlis. Jei pastaraisiais sezonais Lietuvos čempionate rungtyniaujančiose komandose didžiulį vaidmenį vaidino legionieriai, tai šiemet visos trys OHL besivaržančios Lietuvos komandos gali pasigirti tuo, jog didžiausią indėlį į komandų rezultatus įneša lietuviai. Per visą rugsėjo mėnesį, trijų lietuviškų klubų gretose iš visų pelnytų įvarčių vos po vieną priklausė lietuviško paso neturintiems žaidėjams.



Rezultatyviausi. Už sėkmingą sezono pradžią „MOGO/LSPA“ komanda gali dėkoti savo puolimo lyderiams: net keturi šio klubo atstovai žengia rezultatyviausių lygos žaidėjų sąrašo viršūnėje. Geriausiai iš jų sekasi Karliui Ozolinšui, kuris vos per septynis susitikimus jau spėjo pelnyti 10 įvarčių ir pridėjo 11 rezultatyvių perdavimų bei pirmauja visose rezultatyvumo kategorijose. Tarp rezultatyviausių dešimties lygos žaidėjų iš Lietuvos klubų savo atstovą turi tik „Hockey Punks“ – 9 rezultatyvumo balus per penkis susitikimus surinkęs Tadas Kumeliauskas užima aštuntąją poziciją.



Vartininkai. Tarp geriausiai metimus atremiančių lygos vartininkų taip pat dominuoja Latvijos atstovai, o dešimtuke ir vėl tik vienas lietuviškų komandų atstovas iš „Hockey Punks“ komandos. 89,59% metimų atrėmęs Sergejus Pisarenko pagal šį rodiklį žengia devintas.



Lyderis. T. Kumeliauskas ne tik patenka tarp rezultatyviausių lygos žaidėjų, tačiau jau antrą sezoną jis vaidina itin svarbų vaidmenį ir visam „Hockey Punks“ puolimui. Šį sezoną puolėjas jau spėjo pasižymėti ir mažumoje, ir daugumoje, o vienintelėse sezono rungtynėse, kuriose „pankai“ vertėsi be savo atakų lyderio, pramušti oponentų gynybos jiems taip ir nepavyko.



Rezultatyvūs duetai. „Kaunas City“ šį sezoną gali pasigirti dviem puikiai puolime žaidžiančiais penketais, kurie pastaruoju metu žaidžia itin rezultatyviai. Į priekį komandą veda Povilo Verenio ir Aivaro Bendžiaus bei Luko Žukausko ir Egidijaus Binkulio duetai – abiejų šių duetų sąskaitoje kartu yra po 8 įvarčius, o visa likusi komanda pasižymėjo vos penkis kartus.



Asistentas. Prie „Kaunas City“ sezonui jau įsibėgėjus prisijungęs Denisas Kuzminovas iš karto surengė puikų pasirodymą atlikdamas net penkis rezultatyvius perdavimus, o po rugsėjo jam priklauso ir netradicinis pasiekimas. 24-erių metų ledo ritulininkas yra vienintelis daugiau nei 2 rezultatyvius perdavimus atlikęs žaidėjas (6 rezultatyvūs perdavimai), kuris komandos draugų įvarčiams asistavo dažniau, nei pats atakavo varžovų vartus (3 metimai).



Problemos daugumose. Šį sezoną visos trys lietuviškos komandos negali džiaugtis tuo, kaip jos išpildo kiekybinį pranašumą. „Hockey Punks“ (2 pelnyti ir 4 praleisti įvarčiai) ir „Airwell Energija“ (1 pelnytas ir 2 praleisti įvarčiai) yra vienintelės lygos komandos, kurios daugumoje nesugebėjo išlaikyti teigiamo įvarčių balanso, o „Kaunas City“ yra rečiausiai varžovus įvarčiais formatu 5 prieš 4 baudžianti komanda (vidutiniškai 0,06 įvarčio per dvi baudos minutes).