Solidus papildymas: „Kretingą“ sustiprino Martynas Mažeika

Į "Kretingos" krepšinio klubą atvyksta ilgus metus LKL pirmenybėse rungtyniavęs Martynas Mažeika, oficialiai paskelbė Kretingos klubas.

193 cm ūgio Martynas Mažeika 2021/2022 m. sezone atstovavo Klaipėdos „Neptūnas“ komandai, rašoma bckretinga.lt.

LKL varžybose per 17 žaidimo minučių rinko po 5 taškus, atliko po 1,5 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo po 2,1 kamuolio ir rinko po 4,8 naudingumo balų per vienerias rungtynes o KMT varžybose per beveik 27 žaidimo minutes rinko po 10,3 taško, atliko po 2,3 rezultatyvaus perdavimo, atkovojo po 5 kamuolius ir rinko po 14 naudingumo balų per vienerias rungtynes.

Komandos vyr. trenerio A. Mikaločiaus komentaras: „Labai džiaugiamės susitarę su Martynu Mažeika, kuris įneš mūsų žaidime patirties, užtikrintumo bei kokybės. Taip pat man padės kaip trenerio asistentas, kuris turės tam tikras užduotis komandos veikloje. Martynas jau dvi savaitės sportuoja su mumis ir bus pasiruošęs sezonui.“