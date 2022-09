Naujajame sezone MKL žada intriguojančių naujovių

Lietuvos moksleivių krepšinio lyga 22-ąjį sezoną pasitinka naujovėmis ir besiplečiančia dalyvių geografija. Šiemet siekiama į čempionatus dar labiau įtraukti ne tik didmiesčių atstovus, bet ir mažesnių regionų komandas, skelbiama mkl.lt.

Spalio pirmosiomis savaitėmis startuosiantis 2022-2023 metų MKL sezonas tradiciškai bus masiškiausias tarp visų lygų. Lyga apjungs net 25 čempionatus, kuriuose varžysis kone 500 komandų, atstovausiančių daugiau nei pusšimčiui sporto mokyklų. Iki pat birželio vidurio besitęsiančiose įvairių amžiaus grupių pirmenybėse įvyks daugiau nei 4000 rungtynių, kuriose varžysis bene trys tūkstančiai moksleivių.

Įprastai MKL varžybos vykdavo amžiaus grupėse nuo 12 iki 19 metų, o dalyviai buvo skirstomi į A ir B pajėgumo divizionus. Šį sezoną keturiose amžiaus grupėse (nuo U13 iki U16) prisidės ir trečiasis divizionas – C. Tokiu būdu siekiama padidinti konkurencingumą, kadangi net ir silpnesnės komandos sužais daugiau rungtynių su lygiaverčiais varžovais.

„Be to, taip į MKL čempionatus bus įtraukiama daugiau mokyklų, nes anksčiau mažesnių regionų atstovai nesiryždavo eiti net į B divizioną. Turėdami kokius 4 – 5 atitinkamo lygio žaidėjus, jie baimindavosi triuškinamų rezultatų. Dabar tokios komandos gaus daugiau jų pajėgumą atitinkančių priešininkų C divizione. Tokiu būdu įtrauksime daugiau dalyvių, kurie iki šiol nedrįso pas mus bandyti jėgų. Taip pat svarbu paminėti, kad kils ir B divizionų lygis. Nuo šio sezono komandos rungtyniaus ne regioniniu, bet nacionaliniu principu. Šioje vietoje taip pat tikimės daug konkurencingų rungtynių, lygiaverčių varžovų ir geros terpės augti jaunimui, kurie ne visada patenka į A diviziono ekipas“, – dėstė MKL direktorius Petras Aleksonis.

Šį sezoną MKL pirmenybėse atsiras 3 prieš 3 varžybos, kurias kuruos Sostinės krepšinio lygos vadovas Vaidas Indriliūnas. Anot P.Aleksonio, ši sparčiai populiarėjanti krepšinio atmaina jau turi olimpinės sporto šakos statusą, tad labai svarbu ją vystyti ne tik suaugusiųjų amžiaus grupėje, bet dar vaikų bei jaunių amžiuje. Šios pirmenybės suteiks papildomą progą atsiskleisti individualiai stipriems žaidėjams. Taip pat provincijos mokykloms, kur neįmanoma surinkti 8 – 10 mergaičių komandos, bus lengviau rasti 3 – 4 krepšininkes ir jas deleguoti į 3 prieš 3 čempionatą.

„Tarkime, Akmenė, turėdama tik šešias krepšininkes, pernai kentėjo dėl itin mažos žaidėjų rotacijos, bet laimėjo mūsų B diviziono pirmenybes. Dabar jos galės visavertiškai kautis 3 prieš 3 čempionate“, – pateikė pavyzdį P.Aleksonis.

Daugiau dėmesio žadama skirti A ir B diviziono organizaciniam lygiui. Pavyzdžiui, B divizione rungtynių teisėjus parinkdavo patys mokyklų atstovai. Nuo šio sezono šias funkcijas perims regionų vyr. teisėjai. Rungtynių išlaidomis lyga dalinsis per pusę su mokyklomis, o ateityje ketinama lygos indėlį dar padidinti. A diviziono arbitrai šiemet sulauks papildomų išmokų – jiems maždaug ketvirtadaliu bus pakelti atlyginimai.

„Norime kelti teisėjo pareigų prestižą bei įtraukti perspektyvius jaunus arbitrus į šią veiklą, kad ateityje iš jų išaugtų tikri šios profesijos meistrai“, – aiškino pašnekovas.

Kelti organizacinį lygį MKL padeda lygos rėmėjai. Juolab, kad sričių, kuriose norima gerinti sąlygas, yra pakankamai daug. Viena jų – varžybų vaizdo transliacijos. Praėjusį sezoną pirmą kartą buvo transliuojami ne tik A, bet ir B divizionų finalo ketverto turnyrai. Ateinantį sezoną kas savaitę bus rodomos bent vienerios rungtynės. Be to, nemažą dalį savo mačų transliuoja pačios mokyklos. Norėdami paskatinti šias iniciatyvas, lygos vadovai planuoja pagelbėti mokykloms suteikdami dalį transliacijoms reikalingos vaizdo technikos. Lietuvos krepšinio federacija kuria rungtynių transliavimo platformą, per kurią sirgaliams bus prieinamos ir MKL mačų transliacijos.

O kad stebėti MKL kovas yra verta, įrodė pastaroji vasara. Jos metu didelis būrys MKL krepšininkų bei krepšininkių atstovavo įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinėms ir skynė Europos čempionatų medalius. Pasak MKL direktoriaus, tai pirmiausia – jaunimą ugdančių mūsų krepšinio trenerių nuopelnas. Tačiau stipri Moksleivių lyga ir didelė konkurencija taip pat padeda kelti žaidėjų meistriškumą.

„Svarbiausia nepamiršti, kad vien krepšiniu mūsų misija neapsiriboja. Juk mūsų lygoje auga ne tik būsimosios Lietuvos krepšinio žvaigždės, bet ir jaunos asmenybės. Mūsų tikslas, kad jaunimui per krepšinį įskiepytume meilę sportui, sveikam gyvenimo būdui ir padėtume užauginti doras asmenybes“, – akcentavo P.Aleksonis.