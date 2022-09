Verenio ir Bendžiaus šou puolime leido „Kaunas City“ iškovoti pirmąją pergalę OHL turnyre

Šeštadienį ledo ritulio OHL lygoje pralaimėjimų seriją nutraukė ir pirmuosius taškus į savo sąskaitą įsirašė „Kaunas City“ komanda, skelbia hockey.lt.

Kauno ledo rūmuose vykusiose rungtynėse puikiai puolime žaidę „Kaunas City“ atstovai užtikrintai 9:5 nugalėjo „Prizma“ ledo ritulininkus. Pergalė leido kauniečiams į savo kraitį įsirašyti pirmuosius du taškus ir pakilti į šeštąją poziciją lygoje.

Rungtynės startavo itin aktyviai ir pirmieji jose pasižymėjo šeimininkai. Po puikaus Aivaro Bendžiaus perdavimo ritulį į varžovų vartus pasiuntė Povilas Verenis (04:15, rez. perd. A. Bendžius, Denisas Kuzminovas). Tiesa, savo atsaką netruko surengti ir „Prizma“, o jų gretose atakos smaigalyje atsidūręs Konstantinas Korkus taip pat neklydo (06:08, rez. perd. Valteris Apfelbaumas).



Pirmajam kauniečių įvarčiui asistavęs A. Bendžius netrukus jau pats sulaukė puikaus komandos draugo perdavimo. Greitoje atakoje komandos draugą puikiai surado „Kaunas City“ gretose šiandien debiutavęs Denisas Kuzminovas, o A. Bendžius neklydo antrą kartą rungtynėse išvesdamas šeimininkus į priekį (07:03, rez. perd. D. Kuzminovas, P. Verenis). Deja, ir šį kartą svečiai iš Rygos netruko atsakyti savuoju įvarčiu, šį kartą pasižymėjus Haraldui Štrombergui (07:37, rez. perd. Denielis Rikstinšas, Druvis Jansonas).



Abi komandos tempo nemažino ir antroje kėlinio dalyje, kurioje kauniečiai buvo tikslesni už savo oponentus. Iš pradžių tiksliai į vartų kampą atakavo P. Verenis (11:50, rez. perd. D. Kuzminovas), o vėliau savo oponentus jie terorizavo greitais išpuoliais. Nors iš pradžių prieš vartininką iššokusiems Srdjanui Subotičiui ir Pauliui Grybauskui pasižymėti nepavyko, vėliau greitajame išpuolyje Lukas Žukauskas puikiai į pavojingą poziciją išvedė Egidijų Binkulį, o šis išlaukęs momento suklaidino vartininką ir pelnė jau ketvirtąjį savo komandos įvartį pirmajame kėlinyje (18:54, rez. perd. L. Žukauskas).



Po pertraukos abi komandos daugiau dėmesio skyrė gynybai, bet „Kaunas City“ ir vėl surado būdų nubausti oponentus greitoje atakoje. Šį kartą aštrų perdavimą atliko P. Grybauskas, o L. Žukauskas aplenkė gynėją ir iš arti nukreipė ritulį vartininkui tarp kojų (28:23, rez. perd. P. Grybauskas). Oponentai į tai atsakė savo greita ataka, bet puolėjui pabėgus prieš vartininką Artūrui Pavliukovui pavyko sužaisti nepriekaištingai ir neutralizuoti ataką.



Vėliau savųjų šansų „Prizma“ turėjo žaisdama daugumoje ir nepaisant to, jog „Kaunas City“ pavyko atsilaikyti dvi minutes žaidimo mažumoje, net ir grįžus penktajam kauniečių žaidėjui ataką tęsę rygiečiai pasiuntė ritulį į vartus. Iš arti tikslų metimą atliko Kristapas Milleris (35:47, rez. perd. Armandas Berzinšas).



Iš karto po praleisto įvarčio „Kaunas City“ į greitą ataką išvedė P. Verenį, o patyrusiam puolėjui nesutrukdė ir prasižengti bandęs oponentas: nepaisydamas kontakto bei nukreipęs ritulį į vartus jis pasižymėjo trečiąjį kartą rungtynėse (36:07, rez. perd. D. Kuzminovas). Negana to, paskutinę kėlinio minutę vos tik laimėjus ritulį oponentų zonoje L. Žukauskas iš karto atliko tikslų metimą padidindamas „Kaunas City“ persvarą iki keturių įvarčių (39:08, rez. perd. E. Binkulis).



Jau per pirmąsias dvi trečiojo kėlinio minutes kauniečiai turėjo dar kelias geras progas pasižymėti, bet tiek ir P. Vereniui, tiek ir L. Žukauskui, tiek ir P. Grybauskui nuginkluoti vartininko nepavyko, o E. Binkuliui prie oponentų vartų pabandžius atlikti efektingą perdavimą sau tarp kojų, ataką nutraukė „Prizma“ vartininkas.



Galiausiai spaudimas prie „Prizma“ vartų virto nuobauda bei „Kaunas City“ įvarčiu daugumoje. Į vartus tiksliai atakavo A. Bendžius (43:23, rez. perd. P. Verenis, Aurimas Gaidauskas).



Tuo A. Bendžiaus puikus pasirodymas nesibaigė: pabėgęs į greitą išpuolį jis galingu ir itin tiksliu metimu prisijungė prie P. Verenio taip pat pasiekdamas „hat-tricką“ (50:27). Į tai latviai atsakė savo ketvirtuoju įvarčiu, kurio autorius Danielis Riekstinšas (50:55, rez. perd. H. Štrombergas, Druvis Jansonas).



Per likusį rungtynių laiką A. Bendžius turėjo galimybę mažumoje pelnyti dešimtąjį „Kaunas City“ įvartį, bet šį kartą jam nepavyko užbaigti atakos tiksliu metimu, o oponentai surado laiko pelnyti penktąjį savo įvartį. Tikslią Latvijos sostinės klubo ataką užbaigė Matiss Strausas (59:05, rez. perd. Arvilas Laugalis, Danielis Davis Bekis).

Po pergalės „Kaunas City“ treneris Sergejus Durdinas pasidžiaugė pirmaisiais taškais pabrėždamas, jog pirmasis triumfas pakeitė atmosferą komandos rūbinėje.



„Noriu padėkoti savo vaikinams, kurie žaidė agresyviai visas 60 minučių. Dėl to mums pavyko pelnyti daug įvarčių ir esu laimingas. Gera nuotaika vyrauja visoje komandoje. Mums tai pirmi metai šioje lygoje, iškovojome pirmąją pergalę, pelnėme daug įvarčių – rūbinėje dabar visai kita atmosfera“, – kalbėjo „Kaunas City“ treneris.