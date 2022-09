Penkiakovininkės Serapinaitė ir Adomaitytė – Europos čempionės

„Atrodo, kad šiandien tikrai buvo mūsų diena! Nuo pat pradžių viskas labai sklandžiai sekėsi: fechtavime – be nervų, užtikrintai, plaukime – ramybė“, – sakė tik nuo Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionato prizininkų pakylos nužengusi Elzbieta Adomaitytė, antradienį kartu su Ieva Serapinaite iškovojusi moterų estafečių aukso medalius, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Vengrijoje vykstančio Europos čempionato moterų estafetėse lietuvės fechtavimo rungtyje surinko 264 taškus, plaukime – 291 tašką, jojimo rungtyje nebuvo padaryta klaidų (300 taškų), o „Laser Run“ rungtį merginos pradėjo turėdamos net 28 sekundžių pranašumą. Iš viso lietuvės surinko 1342 taškus.

Sidabro medalius iškovojo lenkės Oktawia Nowacka ir Natalia Dominiak (1335 taškai), bronza atiteko čekėms Karolinai Krenkovai ir Veronikai Novotnai (1322 taškai).

Nors atrodo, kad viskas vyko sklandžiai, tačiau be nuotykių, žinoma, nebuvo apsieita. „Jojime buvo šuolis iš trumpos distancijos, – atsiduso E.Adomaitytė. – Skridau į orą, išsiderinau iš balno, mintis galvoje tik ir sukosi, kaip išsilaikyti, nes jau buvau pakibusi ant žirgo kaklo. Tuoj kita kliūtis artėjo, o aš savo maldelę kartoju „Dieve, Dieve... Elze, nenukrisk, nes bus viskas“. Kažkaip pasikėliau, be kilpų įveikiau šeštą kliūtį, peršokau... Nežinau, kaip išsilaikiau. Sėkmė! Atrodo, kiek kitaip būtų koja pasukta ir būčiau kritusi“.

Nors ir turėjo didelę persvarą prieš „Laser Run“ rungtį, E.Adomaitytė prisipažino bėgusi kiek įmanydama greičiau.

„Gal kiek jaudinausi šaudydama, bet susitvarkiau. O ir peršalimas apie save priminė bėgant. Bet viskas dabar gerai – turime medalius, – sakė E.Adomaitytė. – Tai yra pirmasis mano medalis tarptautinėse suaugusiųjų varžybose, tai yra pirmasis mano auksas tokiose svarbiose varžybose. Todėl džiaugiuosi, kad mums viską likimas taip sklandžiai sudėjo“.

I.Serapinaitė priminė, kad su E.Adomaityte kartu sportuoja, abi merginas prižiūri treneris Lukas Kontrimavičius, todėl tiek viena, tiek kita žino, kiek daug įdėta darbo, kad dabar būtų galima džiaugtis aukso medaliais.

„Tikiu, kad komandiškumą išsiugdėme būtent treniruotėse, todėl varžybose viskas pavyko labai sklandžiai, – sakė I.Serapinaitė. – Be jokių problemų, be jokių „kabliukų“, srovių – idealus Europos čempionato startas. Tikiu, kad šiandieninis mūsų pasirodymas turėtų įkvėpti ir individualioms varžyboms. Matėme, kad galime fechtuoti, kad galime susitvarkyti su visais psichologiniais niuansais. Manau, jei tai padarėme šiandien, kodėl turėtume negalėti to pakartoti rytoj, poryt, varžybų finale? Aukso medaliai tikrai suteikia papildomo pasitikėjimo savo jėgomis. Juk tam ir ruošėmės – dalyvauti ir laimėti“.

Penkiakovininkė į Vengriją atvyko ginti Europos čempionės titulą, kurį iškovojo praėjusių metų liepą.

„Stengiuosi apie tai negalvoti... Bet buvau pagalvojusi, kai tik prasidėjo estafečių startai, ar žmonės aplink supranta ir galvoja apie tai, kad pernai tapau Europos čempione, – pasakojo I.Serapinaitė. – Buvo įdomu, kaip intensyviai jie stebės mano pasirodymus, ar vertina. Bet tai tebuvo trumpai šmėkštelėjusi mintis. Nes tikrai apie tai negalvoju, tiesiog stengiuosi daryti tai, ką galiu geriausiai. Šiuolaikinėje penkiakovėje labai sunku nuspėti savo būsimą rezultatą, negali paskaičiuoti, per kiek laiko turi nuplaukti, kad laimėtum aukso medalį. Čia – daug faktorių, kurie gali nulemti rezultatą, o maža klaida gali labai daug kainuoti. Neapsikraunu tokiomis mintimis – jei bus lemta, viskas bus“.

Antradienį vyko ir vyrų estafetės, kuriose varžėsi Pauliaus Vagnoriaus ir Tito Purono tandemas. Fechtavimo rungtyje lietuviai iškovojo 190 taškų, plaukime – 301, jojime – 286, o „Laser Run“ rungtyje – 543 taškus. Lietuvos sportininkai iš viso surinko 1320 taškų ir užėmė 10 vietą.