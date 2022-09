Lietuvos ir Latvijos ledo ritulio čempionų akistatoje pergale džiaugėsi latviai

Šeštadienį Optibet ledo ritulio lygoje ant ledo susigrūmė stipriausios praėjusio sezono Lietuvos ir Latvijos komandos, rašo hockey.lt.

Vilniaus „Pramogų“ arenoje Lietuvos čempionė „7bet-Hockey Punks“ priėmė stipriausią praėjusio sezono Latvijos komandą – „Zemgale“. Pirmajame šių ekipų susidūrime OHL stipresni buvo svečiai iš Latvijos iškovoję pergalę 7:1.

Pirmajame kėlinyje šeimininkams ne kartą teko žaisti mažumoje, o žaidimas beveik visą laiką vyko prie Sergejaus Pisarenko ginamų vartų. Visgi, nepaisant „Zemgale“ pastangų pelnyti įvartį, per pirmąsias dvidešimt minučių pralaužti „7bet-Hockey Punks“ gynybos jiems nepavyko.



Situacija pasikeitė antrajame kėlinyje, kai per mažiau nei minutę svečiai iš Latvijos pelnė du įvarčius. Pasižymėjo Robertas Petrovičas (23:45, rez. perd. Harijs Brantas) ir Kristapas Rokis (24:25, rez. perd. Danielis Andersonas).



„7bet-Hockey Punks“ atstovai savo atsaką surengė turėdami kiekybinę persvarą. Progą atakuoti varžovų vartus gavęs Rojus Plepys tiksliu metimu pelnė pirmąjį savo įvartį OHL (35:52, rez. perd. Laisvydas Kudrevičius, Tadas Kumeliauskas).



Antrasis kėlinys baigėsi dar vienu „Zemgale“ įvarčiu: iki kėlinio pabaigos likus vos šešioms sekundėms Harijs Brantas tolimu metimu atstatė dviejų įvarčių pranašumą (39:54, rez. perd. Renartas Džerodas Alksnis, Ričardas Rihardas Fominas).



Trečiajame kėlinyje Latvijos klubas savo pranašumą ant ledo pavertė dar keturias įvarčiais. Pirmoje kėlinio dalyje įvarčius pelnė Gustavas Milleris (43:24) ir Kevinas Stradniekas (50:44, rez. perd. R. Petrovičas), o rungtynėms artėjant prie pabaigos „Zemgale“ pranašumą dar labiau padidino Denielis Goršanovas (56:45, rez. perd. Artūras Homjakovas, Ričardas Bernhardas) ir antrą kartą pasižymėjęs K. Stadniekas (57:47, rez. perd. D. Goršakovas, Ilja Grekovas).

„7bet-Hockey Punks“ gynėjo Domo Janušonio teigimu šiandien rungtynių eigai didelę įtaką turėjo pirmajame kėlinyje gautos baudos minutės, kurias įtakojo didesnį greitį demonstravę varžovai.



„Pirmajame kėlinyje prisirinkome per daug nereikalingų baudos minučių, dėl kurių antrajame ir trečiajame kėliniuose mums pritrūko jėgų. Dėl to nepavyko pasirodyti taip, kaip norėjome. Varžovas buvo stipresnis, jautėsi didesni greičiai – bandai kišti lazdą ir nespėji. Žaidžiant su galingesniu oponentu kartais taip jau būna“, – kalbėjo „pankų“ gynėjas.



„Zemgale“ narys Rihardo Cimermanio pabrėžė, jog dvi patirtos nesėkmės pirmuose turuose sumažino jo komandos pasitikėjimą savo jėgomis, o tai jautėsi ir šiame susitikime.



„Svarbiausia, kad pagaliau iškovojome pergalę. Pirmąsias dvi rungtynes labai strigome, tad pagrindinis mūsų tikslas buvo pelnyti įvarčių ir laimėti šį susitikimą. Mums dar trūksta žaidybinės praktikos, o tai jaučiasi puolime – per pirmuosius du susitikimus pasižymėjome vos kartą. Tai puikiai matėsi ir pirmajame kėlinyje, kuriame niekaip negalėjome pasiųsti ritulio į vartus. Dėl to mums kiek stigo tikėjimo savo jėgomis, bet su pergalėmis jis turėtų išaugti“, – po pergalingų rungtynių akcentavo latvis.