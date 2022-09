A lygos turo anonsas: „Žalgirių“ derbis ir septintas šansas „Riteriams“

Šį savaitgalį bus sužaistos penkerios A lygos 27-ojo turo rungtynės, rašo alyga.lt.

Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“. Rugsėjo 10 dieną 15 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 2:2

„Sūduvai“ šiemet kol kas Telšių ekipos įveikti nepavyko – maža to, du kartus teko gelbėtis.

„Džiugo“ situacija kovoje dėl 8-osios vietos tapo išties komplikuota. Šiuo metu, likus sužaisti vos po aštuonerias rungtynes, 8 taškais atsiliekama nuo Gargždų „Bangos“, kurios tvarkaraštis taip pat potencialiai kiek lengvesnis. Šią savaitę džiugiečiai buvo sutriuškinti Kaune bei dvikovą pasitinka ne pačios geriausios nuotaikos, kita vertus, ką gali „Džiugas“ savo sirgalių akivaizdoje parodo neseniai išplėštos lygiosios su Vilniaus „Žalgiriu“. Žemaitijos klubas neturės diskvalifikuotų žaidėjų, tačiau pastarojo mačo nebaigė Maksymas Pyrogovas, o Ivo Brazas kurį laiką nerungtyniauja.

Marijampoliečiai per pastarąsias penkerias rungtynes į savo sąskaitą įsirašė net keturias pergales ir trys iš jų buvo pasiektos prieš tiesioginius konkurentus kovoje dėl medalių. 45 taškus turinti „Sūduva“ šiuo metu žengia penkta, tačiau palankiai susiklosčius aplinkybėms gali šoktelėti net dviem pozicijomis aukščiau. Lengva nebus, kadangi „Džiugas“ šiemet sūduviečiams yra vienas nepalankiausių varžovų, visgi, Miguelio Moreiros kariauna pastaruoju metu, net ir kartais nedemonstruodama geriausio žaidimo, sugeba išspausti rezultatą, ko šioje sezono stadijoje reikia labiausiai.

„Jonava“ – „Panevėžys“. Rugsėjo 10 dieną 17 val. Jonava, Jonavos miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:4, 0:5

Skaudų kirtį paskutinėmis minutėmis patyręs „Panevėžys“ vyks pas pirmenybių autsaiderį.

„Jonava“ ankstesniais savo keliais pasirodymais buvo įpiršusi mintį, kad pirmoji pergalė arba dažnesnis taškų pildymas nebus toks retas reiškinys. Vis dėlto triuškinamas pralaimėjimas namuose turėjo kirsti žaidėjų pasitikėjimui ir ambicijoms. Petro Kušlyko treniruojama komanda pirmame kėlinyje pademonstravo itin prastą gynybą bei praleido net 4 įvarčius. Čempionatas jau artėja link pabaigos ir šiuo metu „Jonava“ nuo maču daugiau sužaidusio „Džiugo“ atsilieka 14 taškų pranašumu. Dar 3–4 pralaimėjimai ir jau teoriškai bus aišku, kad jonaviečiams pakilti iš paskutinės pozicijos nepavyks.

„Panevėžys“ ir toliau gana ilgą laiką negali pasigirti tuo, kad išlaikė vartus „sausus“. Suprastėjusi komandos gynyba bei banguojantis puolimas nuleido klubą į 4-ąją poziciją, tačiau pagal prarastus taškus Valdo Urbono kariauna vis dar yra antra. Tiesa, pati žaidimo kreivė kol kas daug pozityvo nesuteikia ir į Jonavą bus keliaujama ne pačių geriausių nuotaikų. Trauktis jau nėra kur: artimiausiame mače privaloma iškovoti pergalę, kuri leistų pakilti laipteliu aukštyn ir po truputį reikia ieškoti to žaidimo, kuris buvo demonstruojamas pirmoje sezono pusėje. Artėjanti dvikova – gera proga atgauti pasitikėjimą tiek gynyboje, tiek puolime.

„Kauno Žalgiris“ – Vilniaus „Žalgiris“. Rugsėjo 11 dieną 15 val. Kaunas, „Kauno Žalgirio“ FA stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:2, 2:1

Čempionai susigrums su oponentu, kurio šiemet dar vienintelio nėra įveikę.

„Kauno Žalgiris“ žaidžia geriausią atkarpą šiemet: per pastarąsias šešerias rungtynes iškovotos penkios pergalės, pasipildyta net 15 taškų bei praleisti tik 3 įvarčiai. Turnyro lentelėje su 43 taškais žalgiriečiai vis dar žengia šešti, tačiau nuo 2-oje pozicijoje įsitaisiusios Kauno rajono „Hegelmann“ komandos atsiliekama vos 6 taškais, turint dar poros dvikovų atsargą. Šios savaitės mače su „Džiugu“ „Kauno Žalgiris“ pademonstravo savo potencialą puolime, pelnydamas net penkis įvarčius. Komandai dėl surinktų keturių geltonų kortelių negalės padėti Edvinas Kloniūnas, tačiau jam bus atrasta pamaina, kuri leis grumtis dėl pozityvaus rezultato.

Titulą ginantys Lietuvos čempionai Telšiuose nepratęsė pergalių serijos iki devynių, praleisdami įvartį paskutinėmis minutėmis. Vis dėlto ketvirtadienį pavyko užtikrintai sužaisti Bratislavoje bei iškovoti pirmąjį tašką UEFA Konferencijų lygos grupių etape. „Žalgiris“ su 54 taškais ir 23 sužaistais mačais užtikrintai pirmauja turnyro lentelės viršūnėje ir laimėjimas Kaune dar kiek labiau priartintų prie dar vieno titulo. Tiesa, lengva nebus: įdomu, kokią sudėtį pasirinks strategas Vladimiras Čeburinas, kadangi keitimai Slovakijoje buvo atliekami pakankamai vėlai ir jų buvo nedaug.

Vilniaus „Riteriai“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugsėjo 11 dieną 17.55 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 0:3

„Riteriai“ pademonstravo charakterį, kada labai to reikėjo. Pablo Villaro treniruojama komanda atsilaikė ir dvikovos pabaigoje išplėšė pergalę prieš „Panevėžį“, taip dar labiau sujaukdama padėtį tarp 2–6 pozicijas užimančių ekipų. Jeigu sostinės klubas pratęs pergalių seriją iki keturių, su 50 taškų būtų pakilta į 2-ąją vietą, o mėlynai balti liktų užnugaryje. Per ankstesnius šešis bandymus A lygoje „Riteriai“ tarpusavio mačuose neiškovojo nė vienos pergalės, be to, šį susitikimą praleis gerą formą įgavęs saugas Matas Ramanauskas. Pažiūrėsime, ar septintas kartas bus lemtingas.

Nors ir kokybiniu atžvilgiu „Hegelmann“ futbolininkai nerungtyniauja pernelyg prasčiau, tačiau tiesioginių konkurentų pastaruoju metu nugalėti nepavyksta. Per pastaruosius šešis mačus buvo iškovota vos viena pergalė ir tai lėmė, kad pagal prarastus taškus Kauno rajono klubas šiuo metu nusileido į 4-ąją vietą. Vyr. treneris Andrius Skerla turės verstis be diskvalifikuoto Viliaus Armanavičiaus bei rimtą traumą patyrusio Hugo Figueredo, be to, praėjusią akistatą su „Sūduva“ buvo praleidęs ir atakuojantis žaidėjas Lazaras Sajčičius. Svečių laukia tikrai sudėtingas iššūkis, tačiau stabilus žaidimas anksčiau ar vėliau atneš dividendų.

FA „Šiauliai“ – Gargždų „Banga“. Rugsėjo 11 dieną 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:1

27-ąjį čempionato turą užbaigs turnyro lentelės kaimynų susidūrimas Šiauliuose.

Šiauliečiai turėjo pertraukėlę be rungtynių ir pakankamai laiko psichologiškai atsigauti po blankaus pasirodymo prieš „Kauno Žalgirį“. Aukščiau turnyro lentelėje esantiems klubams dažniau skinant pergales, FA „Šiauliai“ nuo 6-ąją vietą užimančio „Kauno Žalgirio“ atsilieka jau 9 taškais, tad šoktelėti bent laipteliu aukščiau praktinių galimybių beveik nėra. Vis dėlto Saulės miesto ekipa jau gana senokai nebuvo padovanojusi sirgaliams pergalės namuose – pastarąjį kartą tai nutiko dar liepos 15 dieną. Papildoma motyvacija turėtų tapti ir tai, kad šiemet „Bangos“ nugalėti dar nepavyko.

Gargždų klubas, vedamas „pokeriu“ pasižymėjusio Roberto Vėževičiaus, šventė svarbią pergalę Jonavoje ir gali dar užtikrinčiau jaustis siekiant išvengti pereinamųjų rungtynių su 2-ąją vietą užimsiančia Pirmos lygos komanda. „Bangos“ gretose šiuo metu nėra itin daug traumas besigydančių svarbių žaidėjų, nebus šį kartą ir diskvalifikuotų futbolininkų. Į Šiaulius gargždiškiai atvyks išties solidžios sudėties, tikėtina, žais atsargiai ir sieks pozityvaus rezultato. „Džiugui“ pralaimėjus namuose, o „Bangai“ nugalėjus, abu klubus skirtų 11 taškų praraja, kurią likviduoti džiugiečiams, likus septynioms dvikovoms, bus praktiškai neįmanoma.