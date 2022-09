„Hockey Punks“ debiuto OHL metu palaužė Rygos „Prizma“

Baltijos ledo ritulio lygoje debiutavusi „Hockey Punks“ komanda įsirašė savo pirmąją pergalę prieš varžovus iš Latvijos. Istorinę pergalę bendroje Lietuvos ir Latvijos lygoje vilniečiai pasiekė jau pirmoje akistatoje su mūsų kaimynais.

Ketvirtadienį Vilniaus „Pramogų“ arenoje galingai antrąją kėlinį sužaidę „Hockey Punks“ atstovai 7:5 nugalėjo „Prizma“ ledo ritulininkus. Tai buvo pirmoji šiame sezone pasiekta Lietuvos klubo pergalė prieš varžovus iš Latvijos.



Jau pačioje susitikimo pradžioje „Prizma“ surado būdų pralaužti šeimininkų gynybą. Po aštraus perdavimo ritulį į vartus nukreipė Artemas Danfortas (02:33, rez. perd. Daņila Dubovas). Tiesa, vos po minutės aštrų reidą surengė Dominykas Motiejūnas, po kurio perdavimo Ilja Četvertakas išlygino rezultatą tiksliu metimu į vartų viršų (03:47, rez. perd. D. Motiejūnas, Edgaras Rybakovas).



Netrukus „pankai“ turėjo galimybę dvigubai kiekybinei persvarai, bet ji vilniečiams baigėsi itin nesėkmingai. Patys įmušti Lietuvos čempionai nesugebėjo, o vos pasirodęs ant ledo ketvirtasis „Prizma“ žaidėjas gavo ritulį greitoje atakoje, kurioje jis tiksliai įveikė „Hockey Punks“ vartininką Sergejų Pisarenko. Įvarčio autorius – Kristapas Milleris (06:56).



Įpusėjus pirmajam kėliniui sekė itin sėkminga sostinės klubo atkarpa. Nors iš pradžių vienas prieš vartininką pabėgęs I. Četvertakas liko be antrojo savo įvarčio, vėliau sekė du tikslūs „Hockey Punks“ metimai. Iš arti savo debiutą Vilniuje įvarčiu pažymėjo latvis Tomas Tilla (11:56, rez. perd. Laisvydas Kudrevičius, Vėjas Jokubynas), o vėliau iškart po komandos draugo laimėto ritulio įmetimo vartininką labai greitu ir tiksliu metimu nustebino Mauras Baltrukonis (12:53, rez. perd. E. Rybakovas).



Antroje kėlinio dalyje dar vieną kartą šansą daugumai gavę vilniečiai buvo labai arti ketvirtojo savo įvarčio, tačiau galiausiai viskas baigėsi dar vienu varžovų įvarčiu mažumoje. Dauguma „Hockey Punks“ atstovų jau kėlė rankas į viršų, kai Tadas Kumeliauskas kirto į vartų skersinį, o šeimininkams nespėjus persigrupuoti dar vienoje greitoje atakoje savo patirtį išnaudojo Armandas Berziņšas (14:23).



Antrajame kėlinyje mažumoje pasižymėjo jau „Hockey Punks“. Martynas Miliūnas perėmė ritulį oponentų zonoje ir perdavė jį į aikštės vidurį, kur T. Kumeliauskas pasiuntė ritulį į vartus (22:55, rez. perd. M. Miliūnas).



Pajutęs žaidimo ritmą T. Kumeliauskas ir toliau kėlė pavojų prie „Prizma“ vartų, kol galiausiai jis pelnė dar vieną įvartį. Pasiuntęs vienam gynėjui ritulį tarp kojų, vėliau jis suklaidino dar du varžovus ir gražiu veiksmu padėjo komandai įgyti dviejų įvarčių pranašumą (26:52, rez. perd. T. Tilla)





Antroje rungtynių dalyje ritulys dėkingai atsidūrė vartuose po Edgaro Rybakovo (30:39, rez. perd. I. Četvertakas) reido, o dar vieną greitą išpuolį užbaigęs Laisvydas Kudrevičius (36:56, rez. perd. T. Kumeliauskas) pelnė jau septintąjį „pankų“ įvartį į Latvijos klubo vartus.



Trečiajame kėlinyje „Prizma“ dar bandė kabintis į rungtynes ir pelnė du įvarčius be atsako. Kristapas Riekstinšas iš pradžių pasižymėjo iš toli (44:08, rez. per. Elvis Kaiminšas), o vėliau pridėjo tikslų metimą ir po puikaus komandos draugo greitoje atakoje (49:38, rez. perd. E. Kaiminšas). Visgi, likusį rungtynių laiką „Hockey Punks“ įvarčių nebepraleido ir džiaugėsi pirmąją pergale OHL.