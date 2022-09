Buvęs olimpietis Kozlovas apie „Greičio ratus“: svarbiausia nepersistengti startuojant

Rugsėjo 24 dieną Vilniuje trečią kartą vyks bėgimo klubo „Volvere Run“ ir asociacijos „Sporto renginiai“ organizuojamas estafetinis bėgimas 5x1000 m, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Šiais metais vėl vyks estafetiniai bėgimai 5x1000 m. Bus vedamas trys skirtingos įskaitos – mišrių, moterų ir vyrų komandų.

Šių metų renginys taip pat bus skirtas paminėti artėjantį Vilniaus 700 metų jubiliejų. Dėl to jame bus naujovė – 700 m bėgimas.

Estafetė 5×1000 m gana retai organizuojama, bet įdomi rungtis. Tai tarsi sprinto ir ištvermės mišinys. Šio renginio sumanytojas – žinomas Lietuvos vidutinio nuotolio bėgikas, olimpietis Vitalijus Kozlovas.

„Tai unikalus bėgimas, nes tokio daugiau niekur nėra. Pats jau 20 metų dirbu treneriu, pats bėgiodavau vidutinius nuotolius, todėl sugalvojau tokią idėją. Taip pat norėjau sukurti renginį po Vilniaus maratono, kad bėgikai galėtų išmėginti savo jėgas ant greičio“, – sakė V. Kozlovas.

Estafetės formatas pasirinktas todėl, kad ji suteikia daugiau emocijų, žmonės palaiko vieni kitus. 1 km nuotolis yra įveikiamas praktiškai visiems.

„Mes taip pat fiksuojame ir kiekvieno bėgiko laiką, todėl estafetės dalyviai gali sužino savo tikrą 1 km įveikimo laiką, – sakė V. Kozlovas. – Renginys vyksta stadione, todėl sąlygos bėgimui yra idealios. Jau nuo pirmo renginio pamatėme, kad ši idėja pasiteisina.“

Beje, praėjusiais metais „Greičio ratų“ vyrų grupėje trečiąją vietą užėmė Vilniaus regiono futbolo sąjungos komanda, kuriai padėjo ir pasaulio ilgų nuotolių bėgimų rekordininkas Aleksandras Sorokinas.

V. Kozlovas įspėja, kad 1 km distancija gali tik atrodyti paprastai. Iš tikro tai sudėtingas nuotolis, reikalaujantis tiek ištvermės, tiek greičio.

„Žinoma, 1 km nėra daug, todėl šią distanciją gali prabėgti kiekvienas, tačiau dažnai pastebiu, jog žmonės startuoja per greitai. Jiems dažnai atrodo, kad tai labai trumpa distancija ir ją galima nubėgti vis greičiau ir greičiau. Patarimas – nepradėti per greitai. Kitu atveju pabaigoje reikės labai kentėti. Be to tas susilpnėjimas gali sugadinti ir visos komandos rezultatą, todėl tai kelia papildomų galvosūkių“, – patarimais dalinosi V. Kozlovas.

Kalbėdamas apie pasiruošimą, treneris patarė likus savaitei ar kiek ilgiau iki renginio, patiems dalyviams ar komandoms pasitreniruoti bėgti būtent 1 km.

„Reikėtų pasibandyti, kad suprastum, kokiam rezultatui maždaug esi pasiruošęs. Po 1 km atsigauti galima gana greitai, o pasibandęs žmogus jau žinos savo galimybes varžybų metu“, – sako jis.

Prie renginio tradiciškai prisideda Vilniaus miesto savivaldybė, asociacija „Sportas visiems“, o šiemet šios varžybos tapo #BEACTIVE NIGHT projekto dalimi, kuris yra finansuojamas Erasmus+ lėšomis.

Renginys vyks rugsėjo 24 dieną Vilniaus Vingio parko lengvosios atletikos stadione.

18.30 val. 700 m bėgimą pradės moterys, o 18.45 val. – vyrai. 19.00 val. bus duotas startas mišrioms estafetės komandomis, 19.30 val. – startuos vyrai, o 20 val. – moterys.

Kad estafetėje visi jaustųsi komfortabiliai, kiekvienoje grupėje galės startuoti daugiausiai po 16 komandų.