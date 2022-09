A lygos turo apžvalga: „Žalgirio“ serija nutrūko Žemaitijoje

Praėjusią savaitę A lygoje nutrūko aštuonių iš eilės Vilniaus „Žalgirio“ pergalių serija, rašoma alyga.lt.

Smūgiai. Kauno rajono „Hegelmann“ ir „Panevėžio“ ekipos dar sykį šiame sezone pasidalino po tašką – dvikova Kaune baigėsi rezultatu 1:1. Panevėžiečiai turi 46 taškus bei atsilieka 3 taškais nuo mėlynai baltų, tačiau šie yra sužaidę trimis dvikovomis daugiau.

Penktadienio mače buvo pelnyti du fantastiški įvarčiai, kuriais pasižymėjo Jeffrey Sarpongas bei Matheusas Marcondele.

Sugrįžimas. „Hegelmann“ komanda po beveik mėnesio pertraukos sulaukė lyderio Viliaus Armanavičiaus. 27-erių saugas buvo mestas į kovą mače su „Panevėžiu“ ir rungtyniavo 16 minučių.

Kaunietis per 24 šio sezono mačus pelnė 10 įvarčių bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Be to, į rikiuotę greitai turėtų grįžti ir kitas traumą patyręs žaidėjas – Lukas Čerkauskas.

Nutraukė. Telšių „Džiugui“ pavyko pristabdyti Vilniaus „Žalgirio“ pergalių seriją – ji sustojo su aštuoniais laimėjimais. Džiugiečių gretose išlyginamąjį įvartį 88-ąją minutę pelnė puolėjas Noelis Mbo, maža to, per pridėtą laiką Dovydas Virkšas buvo itin arti išplėštos pergalės.

Po 27 dvikovų „Džiugas“ nuo 8-oje vietoje žengiančios bei tiek pat rungtynių sužaidusios Gargždų „Bangos“ atsilieka 5 taškais.

Sugrįžo. „Žalgirio“ puolėjas Renanas Oliveira po taiklaus smūgio Telšiuose vėl šoktelėjo į rezultatyviausių žaidėjų viršūnę. Šiuo metu per 18 akistatų brazilas yra pasižymėjęs 12 kartų bei atlikęs rezultatyvų perdavimą.

Keitimas. Vilniaus „Riteriai“ šiemet sėkmingai žaidžia prieš apatinėse turnyro lentelės vietose žengiančias komandas. Praėjusią savaitę sostinės klubas likvidavo įvarčio deficitą ir 2:1 nugalėjo „Jonavą“.

Pergalingą įvartį „Riteriams“ pelnė nuo liepos mėnesio gana nedaug rungtyniaujantis Matas Ramanauskas, kuris galingu smūgiu pelnė savo antrą įvartį A lygoje.

Proga. Įsibėgėjanti ir kokybiškiau rungtyniaujanti „Jonava“ šį trečiadienį žais labai svarbias rungtynes. Rugsėjo 7 dieną jonaviečiai namuose priims „Bangą“, iš kurios šiemet sykį buvo atėmę taškus – Petro Kušlyko kariauna turi gerą šansą iškovoti pirmąją sezono pergalę.

Artėja. „Kauno Žalgiris“ trečiuoju bandymu šiemet palaužė „Bangos“ pasipriešinimą – po Michaelo Thuique įvarčio buvo iškovota pergalė rezultatu 1:0. Žalgiriečiai per pastaruosius penkis mačus iškovojo keturias pergales ir dabar savo kraityje turi 40 taškų.

Kauno ekipa po sėkmingos serijos priartėjo prie 2-oje vietoje žengiančios „Hegelmann“ komandos iki 9 taškų ir yra sužaidusi dviem susitikimais mažiau.

Debiutas. „Kauno Žalgiriui“ techninėje zonoje Gargžduose šį kartą dirigavo asistentas Nerijus Mačiulis, kuris dėl netekties šeimoje pakeitė Roką Garastą. Debiutas buvo sėkmingas – N. Mačiulis džiaugėsi laimėjimu, o komanda vis labiau gerina savo statistiką praleistų įvarčių kategorijoje.