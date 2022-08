Vilniuje praūžė unikalios multisporto varžybos „Vilnius Challenge 2022“

Paskutinį rugpjūčio sekmadienį, Vilnių drebino išskirtinės orientacinės varžybos „Vilnius Challenge 2022“. Neišsigandę vasariškos kaitros dalyviai varžybose išbandė save ne tik dviračių, vandens, virvių, riedučių ir kitose fizinėse užduotyse, bet ir turėjo išspręsti ne vieną galvosūkį, norėdami sėkmingai užbaigti trasą ir patekti tarp geriausiųjų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Jau tradicija tampantis renginys, sukvietė aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjus išbandyti net 3-ųjų skirtingų lygių ir sudėtingumo trasas: „Ekstremaliąją“ (raudoną), „Laisvalaikio“ (geltoną) ir „Nuotykių“ (žalią). Varžybose dalyvavo dviejų žmonių komandos, kurios užduotis ir žemėlapius gavo atvykę į varžybas.

Šiemet „Ekstremalią“ trasą vyrų kategorijoje greičiausiai įveikė komanda „Perkūno mohikanai“: Simonas Narvydas ir Darius Kriukas (trasą įveikė per 5:46 val.). Moterų kategorijoje pasižymėjo komanda „Dviese“: Rasa Sakalytė ir Jurgita Sakalytė (trasą įveikė per 6:23 val.). Mišrioje grupėje triumfavo komanda „Sakas-Perkūnas“: komandos nariai Nadežda Nakvosė ir Dovydas Mickus (trasą įveikį per 5:47 val.)

„Laisvalaikio“ trasoje,vyrų kategorijoje, greičiausia komanda buvo „Adis Abeba“, kurią sudarė Mindaugas Andruškevičius ir Emilis Ruzele (trasą įveikė per 2:35 val.). Moterų grupėje greičiausia buvo komanda „Puskės“: Justė Žibūdienė ir Lina Jakubauskienė (trasą įveikusios per 3:25 val.). Mišrioje kategorijoje pasižymėjo komanda „Turbo vėžlys“: Ramūnas Adamonis ir Ieva Lukošienė (trasą įveikę per 2:50 val.).

„Vilnius Challenge 2022“ / Organizatorių nuotr.

„Nuotykių“ trasos moterų kategorijos prizininkėmis tapo komanda „Dvi poros sportbačių“: Roberta Prelgauskienė ir Lina Berg (trasą įveikė per 4:02 val.). Greičiausia mišri komanda buvo „TRItonas MIX“: Vytautas Jazepčikas ir Cimarmanaitė Rūta (trasą įveikę per 3:12val.). Vyrų kategorijoje greičiausia komanda buvo „Vilnius Challenge“ debiutantai „Antaris Team Tritonas“: Martynas Dobilinskas ir Andrius Pėstininkas (trasą įveikė per 2:52 val.).

Kaip po varžybų teigė M. Dobilinskas ir A. Pėstininkas, didžiausias varžybų iššūkis buvo karštis, tačiau kaip ir pridera komandiniame sporte, dalyviai vienas kitą palaikė sudėtingiausiose vietose: „Nors man lengviau yra bėgti, Martynui lengviau yra minti dviratį. Todėl kartu pakentėdami skirtingose vietose, vienas kitą skatindami kai reikia, sugebėjome neblogai debiutuoti.“, – po varžybų sakė A. Pėstininkas.

Šiemet organizatoriai taip pat buvo perengę ir nuotaikingą trasą mažiesiems multisportininkams. „Vaikų Challenge“ trasa buvo skirta vaikams nuo 3 iki 12 m., o jos kliūčių ruožas buvo pritaikytas patiems įvairiausiems vaikams, jiems trasą įveikti padėjo ir visiems gerai pažįstami superherojai, kurie tik prireikus ištiesdavo pagalbos ranką.

Multisporto varžybos, pasaulyje smarkiai populiarėja jau ne vienerius metus, o jų atsiradimas skaičiuoja jau gerą šimtmetį. Pirmiausiai, šio tipo varžybos buvo naudojamos kaip orientacinės pratybos Švedijos kariuomenėje, tačiau, šiomis dienomis jos vis labiau populiarėja dėl savo universalumo ir lengvo pritaikomumo: joms nebūtinas sudėtingas fizinis pasirengimas, varžybų metu itin svarbi ir greita reakcija bei gebėjimas spręsti įvairius uždavinius ir problemas. Tuo pačiu, tai puikus būdas iš kito kampo pažinti savo miestą, save ir komandos draugą.