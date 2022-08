„Manchester United“ treneris vis dar nežino, ar komandoje liks Cristiano Ronaldo

Po itin prasto sezono starto įsivažiuojantis „Manchester United“ klubas vis dar nėra tikras, ar pasibaigus žaidėjų perėjimų langui turės sutartį su Cristiano Ronaldo.

C. Ronaldo visą vasarą yra siejamas su išvykimu, nes „Man Utd“ praėjusį sezoną nepateko į UEFA čempionų lygą. Portugalas nori žaisti stipriausiame Europos turnyre, todėl ir netyla kalbos apie jo išvykimą.

Be to, C. Ronaldo praleido visą pasiruošimo stovyklą, o žaisdamas „Premier“ lygoje dabar kyla tik nuo suolo.

Po iškovotos pergalės 1:0 prieš „Southampton“ su žiniasklaida bendravęs „Man Utd“ treneris Erikas ten Hagas negalėjo pasakyti, ar C. Ronaldo liks komandoje.

„Negaliu to pasakyti. Mes planuojame sezoną su juo ir norime, kad jis liktų. To noriu ir aš“, – dviprasmiškai kalbėjo E. ten Hagas.

Pastaruoju metu C. Ronaldo pavardė siejama su „Napoli“ klubu.