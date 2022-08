Velomaratono finiše – neįtikėtina latvio pergalė ir skausmingas kritimas

Priešpaskutinį rugpjūčio sekmadienį vykstantis „IKI Velomaratono“ sportininkų važiavimas pritraukė profesionalius ir pusiau profesionalius dviračių sportininkus. Šiemet dviratininkai visų lenktynių metu važiavo netausodami savęs – iki paskutinės akimirkos kova buvo itin įnirtinga. Finišas pažymėtas ne tik neįtikėtinu sprintu, bet ir vieno iš lyderių kritimu, skelbiama organizatorių pranešime žiniasklaidai.

Startą sportininkams davė ką tik iš Europos plaukimo čempionato bronzos medalį į Lietuvą parvežusi Kotryna Teterevkova.

„Sport“ ir „Semi-Sport“ važiavime buvo galima išvysti žymius Lietuvos sportininkus: čempioną ir „IKI Velomaratonas“ ambasadorių Ramūną Navardauską bei penkiakovininką Edviną Krungolcą.

2022 metų Velomaratonui startą davė Kotryna Teterevkova / E. Kniežausko nuotr.

„Semi-Sport“ vyrų grupės nugalėtojas Audrius Meškys 50 km trasą įveikė per 1 val. ir 9 min. 19 sek., o moterų grupės lyderė ir Lietuvos dviračių treko žvaigždė Olivija Baleišytė nuo A. Meškio atsiliko vos 1 sekunde.

Tačiau didžiausia kova vyko „Sport“ važiavime tarp svečio iš Latvijos Kristapo Knops, Aristido Kelmelio, Manto Andriuškevičiaus ir Martyno Stankevičiaus.

100 km trasą per 2 val. 16 min. 37 sek. įveikė ir laimėjo svečias iš Latvijos K. Knops, o A. Kelmelis nuo jo atsiliko vos per 12 milisekundžių. Trečiąją vietą ant podiumo užsitikrino M. Andriuškevičius nuo lyderio atsilikęs tik per 60 milisekundžių.

„Sport“ važiavimą sudaro 100 km (10 ratų po 10 kilometrų), o „Semi-Sport“ įveikia 50 km (5 ratus po 10 km).

„IKI Velomaratone“ rugpjūčio 21 d. dar prie starto stos mėgėjai, „Terrasport“ riedutininkai, paspirtukininkai ir riedlentininkai, taip pat elektrinių paspirtukų vairuotojai ir atskiroje grupėje gražiausio „IKI Velomaratono“ važiavimo dalyviai – vaikai.

Renginys yra Vilniaus 700-ojo jubiliejaus programos dalis.