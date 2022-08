Keturios lietuvių įgulos sieks padidinti medalių kraitį Europos čempionate

Paskutinę Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionato dieną finaluose startuos keturios Lietuvos įgulos. Jos sieks padidinti Lietuvos rinktinės medalių skaičių po šeštadienį Miuncheno olimpiniame kanale iškovotų dviejų medalių – aukso ir bronzos.

Sekmadienį per LRT PLIUS ir LRT.lt laukia dvi baidarių ir kanojų varžybų transliacijos: 12.00– 13.20 ir 14.20– 15.30 val.

Dviviečių kanojų varžybose dviejuose finaluose – 200 ir 500 m distancijose startuos Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. 200 m rungtyje praėjusių metų Europos čempionate H. Žustautas ir V. Korobovas iškovojo bronzos medalį.

„Mums prioritetinė yra olimpinė 500 metrų distancija. Po pasaulio čempionato, kuriame užėmėm 8 vietą, pakeitėm taktiką. Nusprendėm galingai startuoti nuo pirmųjų distancijos metrų, nes pasaulio čempionate per daug atsilikome nuo varžovų ir finiše nesugebėjome jų pavyti. Be to, kvalifikaciniame plaukime sulaukėme ir palankaus vėjo. Mums oro sąlygos taip pat labai svarbu, nes esame vienintelė dvivietė finaluose, kurie kanoją irkluojame iš vienos pusės“, – po užtikrintai laimėto 500 m atrankos plaukimo sakė V. Korobovas.

Dviviečių baidarių 500 m finale dėl medalių varžysis atrankos plaukimą laimėję ir iškart į finalą patekę Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas. Prieš dvi savaites Kanadoje vykusiame pasaulio čempionate šioje olimpinėje distancijoje lietuvių duetas iškovojo sidabro medalį.

Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas / BKI nuotr.

„Po pasaulio čempionato įgavome dar daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. Sezono pradžioje gan gerai susistygavome irklavimą pasaulio taurės varžybų etapuose ir pasaulio čempionate jau puikiai jautėme vienas kitą. Po pasaulio čempionato pavyko išlaikyti sportinę formą ir jaučiam, kad galim kovoti dėl aukštų vietų Europos čempionate. Svarbiausia – finale nepadaryti klaidų ir nepriimti kvailų sprendimų bei atidirbti iki galo geriausiai kaip tik galime“, – teigė M. Maldonis.

Vienviečių baidarių 5000 m rungtyje startuos Ričardas Nekriošius. Šios varžybos turejo vykti dar šeštadienį, tačiau del liūties ir žaibavimo buvo perkeltos.

Vienviečių kanojų 500 m B finale dėl 10–18 vietų sekmadienį varžysis Andrius Jančukovičius.

Europos čempionate Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai jau iškovojo du medalius. Auksą vienviečių kanojų 200 m varžybose laimėjo H. Žustautas. Bronzą dviviečių baidarių 200 m nuotolyje iškovojo Artūras Seja ir Ignas Navakauskas.

Lietuvos sportininkų starto laikai:

12.58 val. dvivietė kanoja 200 m – Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas

14.29 val. dvivietė kanoja 500 m – Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas

14.43 val. dvivietė baidarė 500 m – Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas

16.30 val. vinvietė baidarė 5000 m – Ričardas Nekriošius