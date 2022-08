Vaikinų pėdomis: U16 merginos Europos čempionate žengia be pralaimėjimų

Lietuvos jaunučių merginų U16 krepšinio rinktinė Portugalijoje vykstančiame Europos čempionate laimėjo ir antrąsias grupės rungtynes.

Gitauto Kievino auklėtinės be didesnių problemų 78:54 (25:12, 18:10, 23:18, 12:14) įveikė bendraamžes iš Slovėnijos.

Slovėnės per rungtynes krepšį atakavo bendru 29,7 proc. tikslumu, o lietuvių taiklumas siekė 40 proc. Be to Lietuvos rinktinės žaidėjos perėmė net 16 kamuolių.

Lietuvos rinktinę į priekį vedė Karina Budajeva, pelniusi 21 tašką (5/8 dvit., 3/3 trit.). Austėja Rauckytė surinko 14, Sintija Aukštikalnytė – 13 (7 atk. kam.), Danielė Paunksnytė ir Victoria Matulevicius – po 10 taškų.

Slovėnių gretose Tanja Valančič pelnė 16, Ula Krenik – 12 taškų.

Sekmadienį dėl pirmosios grupės vietos Lietuvos rinktinė žais su Ispanija.

Lietuvės pirmose rungtynėse 55:54 palaužė Vokietiją. Ispanės kol kas žengia galingai – vokietes nugalėjo 66:32, o slovėnes sutriuškinu 87:33.