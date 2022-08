A lygos turo anonsas: pirmame šešete gali įvykti pokyčių

Šį savaitgalį Lietuvos futbolo A lygoje bus sužaistos penkerios 23-iojo turo rungtynės. Alyga.lt pateikia savaitgalio rungtynių anonsą.

Kauno rajono „Hegelmann“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 20 dieną 17 val. Kaunas, LFF Kauno treniruočių centro stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:1, 3:1

Šio turo įžanga taps įdomi akistata tarp „Hegelmann“ bei „Kauno Žalgirio“ komandų.

Mėlynai balti praėjusiame ture iškovojo triuškinamą pergalę prieš Telšių „Džiugą“, o šią savaitę įveikė „Jonavą“ bei pirmieji žengė į „Hegelmann LFF taurės“ pusfinalį. Vis dėlto pergalė buvo pažymėta Luko Čerkausko trauma, tad sudėtis dar labiau praretėjo, kadangi žaisti pastaruoju metu negali rezultatyviausias komandos žaidėjas Vilius Armanavičius bei puolėjas Augustinas Klimavičius.

Abi ekipas šiuo metu skiria net 14 taškų praraja turnyro lentelėje ir tai „Hegelmann“ futbolininkus paverčia padėties šeimininkais. Žaidžiant be svarbių žaidėjų pasiekti lygiąsias Andriaus Skerlos kariaunai nebūtų prastas rezultatas.

Savo ruožtu „Kauno Žalgiris“ pralaimėti šios akistatos negali, kadangi tada skirtumas tarp klubų padidėtų iki 17 taškų ir pasivyti Kauno rajono komandą, turint du mačus atsargoje, bus labai sudėtinga – reiktų tikėtis visiško varžovų kracho paskutiniame rate. Nedemonstruodami geriausio savo žaidimo, žalgiriečiai yra iškovoję dvi pergales iš eilės, į žaidimą įtraukiamas Nerijus Valskis ir atsarginių žaidėjų suolas šiai dienai yra kur kas gilesnis negu būsimų oponentų. Jei „Kauno Žalgiris“ nugalės, vėliau lauks trejos rungtynės su 7–9 vietas užimančiais klubais ir ant pozityvios bangos atsiras daugiau galimybių šoktelėti į pirmąjį ketvertą.

„Jonava“ ir „Džiugas“ / alyga.lt. nuotr.

FA „Šiauliai“ – Telšių „Džiugas“. Rugpjūčio 20 dieną 19 val. Šiauliai, Šiaulių savivaldybės stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 3:2

Itin retai šiemet laimintis „Džiugas“ sieks pateikti staigmeną Šiauliuose.

Šiauliečiai antrą sykį šiame sezone svečiuose nugalėjo „Panevėžį“ ir su 33 taškais itin užtikrintai gali jaustis 7-oje vietoje. Pagal prarastus taškus FA „Šiauliai“ atsilieka nuo pirmojo šešeto atstovų, bet iškovota pergalė šeštadienį ir toliau nemažinamos apsukos leistų per paskutinį pirmenybių trečdalį išlikti kovoje dėl aukštesnių pozicijų.

Tiesa, artėjančiose rungtynėse Mindaugui Čepui teks spręsti rebusus, nes dėl diskvalifikacijų negalės žaisti trys svarbias funkcijas gynyboje atliekantys žaidėjai – Simonas Paulius, Emilis Gasiūnas ir Rokas Lekiatas. Visgi, net ir nepaisant šių netekčių, šiauliečiai su Oleksijumi Ščebetunu priešakyje yra grėsmingas varžovas, kurio puolimas kels daug rūpesčių.

„Džiugas“ praėjusią savaitę patyrė didžiausią pralaimėjimą per du sezonus A lygoje, o jų artimiausi konkurentai sužaidė lygiosiomis, tad žemaičiai nuo Gargždų „Bangos“ dabar atsilieka 7 taškais. Telšių ekipa šiuo metu yra gana gilioje duobėje – dažnokos traumos ir rotacijos neleidžia strategui Joao Pratesui apsistoti ties optimaliu vienuoliktuku. „Džiugas“ tikrai nėra šios dvikovos favoritas, tačiau, suprantama, kažkada džiugiečiams turi nusišypsoti sėkmė bei žaidėjai gali parodyti savo potencialą, kuris tikrai leidžia gerokai daugiau. Norint aplenkti „Bangą“, reikia skinti laimėjimus ir dabar tam pasitaikė gana nebloga proga.

Valdas Urbonas / Pauliaus Židonio nuotr.

„Panevėžys“ – Gargždų „Banga“. Rugpjūčio 21 dieną 17.55 val. Panevėžys, „Aukštaitijos“ stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0, 2:1

Po triuškinamos nesėkmės Marijampolėje panevėžiečiai dar sykį pralaimėjo, tačiau atakuodami atrodė kur kas geriau ir tai yra pozityvus ženklas sekmadienio dvikovai. Vis dėlto galingai atrodžiusi gynyba dabar akivaizdžiai buksuoja – Rafaelis Broetto pradeda pamiršti, kada „Panevėžiui“ pavyko išlaikyti „sausus“ vartus. Pagal prarastus taškus Aukštaitijos sostinės komanda vis dar žengia antra, tačiau dar vienas kitas netikėtas pralaimėjimas bei pavasarį atlikti darbai bus nubraukti. Kovojant dėl medalių „Panevėžiui“ būtina tokiame mače įsirašyti 3 taškus.

„Banga“, namuose sužaisdama lygiosiomis su Marijampolės „Sūduva“, atėmė taškus iš dar vieno klubo ir kiek labiau pasigerino savo pozicijas 8-oje vietoje. Šį sykį Gargždų klube nėra diskvalifikuotų žaidėjų, be to, į rikiuotę sugrįžo prieš tai vartų stačiakampį gynęs Kornelijus Smilingis. Šiemet išvykose „Banga“ muša nedaug įvarčių ir yra įveikusi tik „Jonavą“ bei „Džiugą“, tačiau jeigu panevėžiečiams ilgai nesiseks pirmą sykį pasiųsti kamuolio į gargždiškių vartus, intrigos mače bus išties nemažai. „Panevėžys“ per ketverias pastarąsias rungtynes namuose yra patyręs net tris pralaimėjimus.

Europos lyga: „Ludogorec“ – „Žalgiris“ / I. Ivanovo/Lap.bg/BNS

Vilniaus „Žalgiris“ – „Jonava“. Rugpjūčio 21 dieną 19 val. Vilnius, LFF stadionas. Ankstesnės rungtynės: 6:0, 5:0

Iš Bulgarijos sugrįžę žalgiriečiai sekmadienį grumsis dėl septintosios pergalės iš eilės.

Atrodytų, kad tvarkaraštis tapo kur kas intensyvesnis, tačiau Lietuvos čempionai sostinės derbyje parodė savo vertę net penkiais įvarčiais iš eilės. Artimiausi konkurentai neretai klumpa, tad „Žalgiris“ pagal prarastus taškus jau ryškiai pirmauja bei po šios savaitės turo gali jaustis dar užtikrinčiau. Žinoma, tam reikia iškovoti pergalę ir itin lengva nebus, kadangi „Jonava“, palyginus su ankstesnėmis dvikovomis, bus sustiprėjusi. Realu, kad pasireikšti gaus Petaras Mamičius, Joelis Bopesu ir Francis Kyeremeh – visi šie žaidėjai dėl diskvalifikacijos ketvirtadienio mačą praleido.

„Jonava“ šią savaitę buvo eliminuota iš „Hegelmann LFF taurės“ kovų, tačiau pademonstravo kovingą žaidimą ir pakankamai kokybišką darbą gynyboje žaidžiant prieš didelį potencialą puolime turintį varžovą. Petro Kušlyko treniruojamą komandą išties sustiprino Artiomas Radčenka, kovingumo pridėjo Ernestas Astachovas, o puolime pakankamai aštrus atrodė kitas ukrainietis – Vadymas Maščenka. Realu, kad jonaviečiai rimčiausiai ruošiasi rugsėjo dvikovai su „Banga“, tačiau su panašiu kovingumu šį sekmadienį galime laukti kur kas atkaklesnės kovos negu buvo ankstesnės dvi.

„Kauno Žalgiris“ – Marijampolės „Sūduva“ / B. Štampachovos nuotr.

Marijampolės „Sūduva“ – Vilniaus „Riteriai“. Rugpjūčio 21 dieną 20 val. Marijampolė, „Hikvision“ arena. Ankstesnės rungtynės: 0:2, 1:1

Triuškinamą pralaimėjimą patyrę „Riteriai“ dar kartą susigrums prieš buvusio trenerio kariauną.

Vadovaujant Migueliui Moreirai, „Sūduva“ yra patyrusi vos vieną pralaimėjimą A lygoje, tačiau pastarosios lygiosios Gargžduose tikrai nebuvo įtrauktos į planus vejantis aukščiau turnyro lentelėje esančias ekipas. Pergalė šiame mače leistų marijampoliečiams po ilgos pertraukos pakilti į 4-ąją vietą bei prieš „Riterius“ dar turėti poros mačų rezervą. Praėjusiame mače negalėjo žaisti Vaidas Slavickas ir dar trys kiti ilgiau traumas besigydantys žaidėjai, be to, Olivier Rommenso situacija taip pat neaiški – belgas dėl traumos Gargžduose praleido vos 10 minučių. Dėl diskvalifikacijos žaisti negalės buvęs Vilniaus komandos saugas Marko Pavlovskis.

„Riteriai“ pralaimėjo dviem iš eilės pirmojo šešeto atstovams ir pagal prarastus taškus jau žengia 6-oje vietoje. Tiesa, tą situaciją bus galima pataisyti, nes vėliau lauks akistatos su silpnesniais varžovais, tačiau norint užsitikrinti vietą tarptautinėse varžybose, būtina kartas nuo karto nugalėti tiesioginius konkurentus, ko sostinės komanda jau senokai nebuvo padariusi. „Riterių“ atsarginių žaidėjų suolas po truputį vis labiau pildosi, tačiau problemos besiginant akivaizdžios – pastarąjį kartą nepraleisti įvarčio pavyko prieš du mėnesius, nors ir tada Gargžduose sostinės komandai šiame komponente šypsojosi sėkmė.