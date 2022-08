Klaipėdoje planuojama įrengti banglenčių sporto centrą po stogu

Klaipėdos banglenčių sporto mokykla „SurfCamp“ planuoja šiai veiklai pritaikyti uždaras patalpas – iniciatoriai teigia, kad tokios idėjos įgyvendinimas gali kainuoti 1,5–2 mln. eurų, o veikla būtų komerciškai sėkminga.

Uždaro banglenčių sporto centro projektas jau svarstomas su investuotojais, sako banglenčių sporto mokyklą Klaipėdoje valdančios VŠĮ „Spotas“ direktorius Girmantas Neniškis.

„Minčių yra visada, po truputį artėjame su keletu investuotojų prie tokio projekto įvykdymo, jis gana brangus įvertinant tai, kad banglenčių sportas yra nišinė veikla, sporto finansavimo priemonių sulaukti yra sudėtinga, reikia veikti pagal verslo logiką ir rodiklius“, – BNS sakė jis.

G. Neniškis tokio projekto įgyvendinimo tikimybę apibūdino kaip „labai tikėtiną“, konkrečių detalių kol kas neįvardijo.

„Nenorėčiau apie projektą daug kalbėti anksčiau laiko, kol jie dar ankstyvojoje planavimo stadijoje, galiu pasakyti, kad mažo mastelio projektui esame parengę verslo planą, prigludinę jį prie mūsų rinkos situacijos ir jis jau pradeda atitikti reikalavimus, matome galimybę, kad toks objektas Lietuvoje gali atsirasti“, – kalbėjo G. Neniškis.

Gintaras Neniškis / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Pasak jo, bangos uždarose patalpose sukeliamos panaudojant specialias pompas, kurios pakelia vandenį ir leidžia jam kristi, tokia technologija kainuoja apie 1,5-2 mln. eurų, jų pavyzdžių pasaulyje jau yra.

„Tai galėtų būti ir miesto viduryje, kokiame nors angare pastatyta. Dažnai tai būna kokia nors sudėtinė vandens atrakcionų parko dalis, kaip papildoma priemonė pritraukti tam tikrą žmonių auditoriją“, – teigė „Spoto“ vadovas.

Su Klaipėdoje viešėjusia ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite aptartos ir sudėtingesnės bei gerokai brangesnės – 20-30 mln. eurų kainuojančios technologijos, kurios specialiuose baseinuose padeda sukurti didesnes bangas nei Baltijos jūroje.

„Kalbame apie 20-30 mln. projektus. (...) Tai dideli, apie dviejų hektarų ploto baseinai, kuriuose vienu metu gali ir iki 30 banglentininkų plaukioti, o banga prilygsta ir vandenynui, o mūsų atveju sukurtų net ir geresnes bangas nei Baltijos jūroje“, – sakė G. Neniškis.

Tuo metu natūralios sąlygos Baltijos jūroje ties Klaipėda sukuria geriausias sąlygas banglentininkams visame regione, teigia jis.

„Klaipėda turi geriausias bangas ne tik Lietuvos pajūryje, bet ir visoje rytinėje Baltijos pakrantėje: čia Kuršių marių žiotys, gilus vanduo yra arčiau kranto, nuo Bornholmo salos bangai įsibėgėti turime yra apie 300 kilometrų, dominuojanti vėjo kryptis – iš Vakarų, todėl čia ir turime daugiausiai bangų, tinkančių banglentėms“, – sakė G. Neniškis.

Anot jo, pradedantiesiems sąlygos jūroje ties Klaipėda mokytis plaukti banglente yra tinkamos visus metus, labiau patyrusiems galimybių mažiau, jas diktuoja orai.

„Pradedantiesiems ir ant lygaus vandens galima mokytis, turime metodiką, tam tikrus įgūdžius lavinti tinkamą bet kokiu oru, dėl to per savaitę galime surengti po 500 ir daugiau pamokų. Kalbant apie plaukimą banglente ir tobulėjimą – dienų mažiau, priklauso nuo sezono ir orų, praėjusią liepą galėjome plaukti 2-4 kartus per savaitę“, – BNS pasakojo G. Neniškis.