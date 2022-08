Susipažinkite: būsimi Lietuvos varžovai mažojo futbolo pasaulio čempionate

Jau kiek mažiau nei už mėnesio Lietuvos mažojo futbolo rinktinė išbėgs į aikštę Socca mažojo futbolo pasaulio čempionate Budapešte (Vengrija). Mažojo futbolo pasaulio pirmenybės vyks rugsėjo 10-18 dienomis, o Lietuvos mažojo futbolo rinktinė žais C grupėje kartu su Lenkija, Slovėnija, Maroku ir Kosta Rika, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Kol vyksta Mindaugo Grigalevičiaus treniruojamos Lietuvos mažojo futbolo rinktinės sudėties atskleidimas, norime plačiau pristatyti būsimus mūsų šalies rinktinės varžovus su kuriais teks kovoti dėl patekimo į pasaulio čempionato atkrintamąsias.

2019 metais Lietuvos mažojo futbolo rinktinė tai padarė pirmą kartą istorijoje, kuomet savo grupėje užėmė antrąją vietą ir žengė į pasaulio čempionato aštuntfinalį, o jame 0:2 nusileido Anglijai. Po tokio pasirodymo Lietuvos mažojo futbolo rinktinė pakilo net į 20 vietą mažojo futbolo rinktinių reitinge.

Dėl COVID-19 pandemijos Lietuva ir visos kitos šalys į pasaulio pirmenybes sugrįžta po trijų metų pertraukos. Kai kurie varžovai Budapešte bus jau pažįstami Lietuvai, o kai kurie bus dar nematyti, o štai plačiau apie juos.

Marokas

Vieta reitinge: 33

Geriausias pasiekimas: grupių etapas (2019 m.)

Pasaulio čempionate žais antrą kartą

Maroko rinktinė yra viena iš tų, kurią Lietuvos mažojo futbolo rinktinė matė iš labai arti. 2019 metais Marokas ir Lietuva taip pat žaidė vienoje grupėje, o tąkart Lietuva neturėjo lygiu ir sutriuškino Afrikos žemyno atstovus net 6:0, įmušdama po tris įvarčius per kėlinį.

Kitose grupės rungtynėse Marokui sekėsi geriau. Jie sėkmingai priešinosi Lenkijai, kuriai pralaimėjo tik 1:2, o po to sugebėjo 3:1 nugalėti Velso futbolininkus. Dar geriau Marokui pavyko sužaisti su Belgija, kurią techniška Šiaurės Afrikos komanda sutriuškino net 5:0.

Taip Marokas pasaulio čempionate debiutavo surinkdamas 6 taškus ir savo grupėje liko trečioje vietoje. Juos aplenkė būtent Lietuva, surinkusi 9 taškus ir sugebėjusi pasinaudoti prastu vakaru Marokui tarpusavio rungtynėse.

Žinoma, nuo tada praėjo trys metais ir tikėtina, kad kaip ir Lietuvos, taip ir Maroko rinktinė bus pasikeitusi, bet jų žaidimo stilius turėtų išlikti tas pats – techniški žaidėjai, mėginimai žaisti vienas prieš vieną ir daug trumpų perdavimų

Kosta Rika

Vieta reitinge: nereitinguota

Geriausias pasiekimas: -

Pasaulio čempionate žais pirmą kartą

Kosta Rikos rinktinė – didžiausia paslaptis tarp būsimų Lietuvos varžovų. Ši rinktinė dar nebuvo žaidusi Socca pasaulio čempionatuose ir šiais metais debiutuos tokio rango turnyre, todėl apie šios šalies mažąjį futbolą sunku kažką pasakyti. Visgi, kaip ir didžiajame futbole, galime tikėtis, kad Kosta Rikos rinktinę sudarys neaukšti, bet techniški žaidėjai, kurie futbolo technika ir bandys įveikti varžovus.

Slovėnija

Vieta reitinge: 12

Geriausias pasiekimas: aštuntfinalis (2018 ir 2019 m.)

Pasaulio čempionate žais trečią kartą

Slovėnijos rinktinė Socca pasaulio čempionate ne naujokė. Ji žaidė tiek pirmajame čempionate 2018 metais Lisabonoje (Portugalija), tiek 2019 metais Retimne (Graikija). Abu kartus jai pavyko įveikti grupių etapą, bet Slovėnijos žygis po atkaklių kovų pasibaigdavo aštuntfinalyje.

Fiziškai tvirta, bet technikos neišsižadanti komanda 2018 metais grupių etape 1:4 pralaimėjo Lenkijai, bet po to 1:0 nugalėjo Tunisą ir 4:3 palaužė Omaną. Antrą vietą grupėje užėmusi Slovėnija aštuntfinalyje 3:4 nusileido po to pasaulio čempionų titulą iškovojusiems vokiečiams, kurie pergalingą įvartį pelnė jau per pridėtą rungtynių laiką.

2019 metais Slovėnija žaidė prieš tą pačią Vokietijos rinktinę ir tąkart sužaidė lygiosiomis 3:3, bet tai jau buvo grupės etapo rungtynės. Kitose grupės etapo rungtynėse Slovėnija 6:1 nugalėjo Pakistaną, su Rumunija sužaidė lygiosiomis 1:1, bet 0:3 pralaimėjo grupės lyderiams vengrams. Visgi, palankūs varžovų rezultatai leido Slovėnijai žengti į aštuntfinalį su 5 taškais.

Šiame etape slovėnai susirėmė su Prancūzija. Nors prancūzai dominavo aštuntfinalyje, bet slovėnai žaidė kantriai ir pagrindinis rungtynių laikas pasibaigė lygiosiomis 1:1. Nugalėtoją išaiškinti turėjo bulitų serija, kurioje slovėnai neišnaudojo nei vieno šanso, o Prancūzija viena bulitą pavertė įvarčių ir laimėjo bulitų seriją rezultatu 1:0.

Pastarieji Slovėnijos rezultatai aiškiai parodo, kad tai yra pajėgi rinktinė, kuri gali žaisti kantriai ir išlaukti savo progų bei jomis pasinaudoti prieš stipriausias mažojo futbolo rinktines. Lietuvos mažojo futbolo rinktinės vadovas Tomas Butkus po burtų ne veltui sakė, kad Slovėnija tikriausiai bus pagrindinis varžovas, norint grupėje užimti antrą vietą.

Lenkija

Vieta reitinge: 2

Geriausias pasiekimas: vicečempionai (2018 ir 2019 m.)

Pasaulio čempionate žais trečią kartą

Lenkija – tai neabejotinai šios grupės favoritė. Pastaruosiuose Socca pasaulio čempionatuose abu kartus vicečempionais tapę lenkai savo šalyje labai mėgsta mažąjį futbolą. Lenkijoje vyksta daug įvairių turnyrų, yra didelė mažojo futbolo bendruomenė, tad natūralu, kad ir šios šalies mažojo futbolo rinktinė yra viena stipriausių pasaulyje.

Nors Lenkijos rinktinės reitingas yra antras, bet iš esmės ji bus aukščiausią reitingą pasaulio čempionate turinti rinktinė, kadangi reitinge pirmavusi Rusija dėl sukelto karo Ukrainoje buvo pašalinta iš Socca pasaulio čempionato ir savo čempionų titulo negins.

Savo pajėgumą Lenkiją parodė jau inauguraciniais 2018 metais Lisabonoje. Grupių etape Lenkija įveikė visus varžovus – 4:1 nugalėjo slovėnus, 4:1 taip pat palaužė Omaną ir 4:0 sutriuškino Tunisą.

Aštuntfinalyje Lenkija 4:2 nugalėjo Kroatiją, ketvirtfinalyje 3:0 pamokė Angliją, o pusfinalyje net ir žaisdami mažumoje 2:1 palaužė Portugaliją. Vienintelį savo pralaimėjimą 2018 metais Lenkija patyrė tik finale, kuomet po atkaklios kovos 0:1 pralaimėjo Vokietijai.

Šiek tiek sunkiau Lenkijai sekėsi 2019 metais. Nors paskutinėse grupės rungtynėse jie 6:0 sutriuškino Lietuvos rinktinę, bet tik 2:1 palaužė Maroką, su Velsu sužaidė lygiosiomis 1:1, bet net 6:1 nugalėjo Belgiją ir grupėje vėl užėmė pirmą vietą.

Aštuntfinalyje Lenkijos mažojo futbolo rinktinė 3:0 nugalėjo Bulgariją, ketvirtfinalyje 7:3 įveikė Meksiką, o pusfinalyje 4:1 palaužė Moldovą.

Savo pirmąjį pralaimėjimą 2019 metais Lenkija taip pat patyrė jau tik finale ir taip pat po atkaklios kovos, kuomet 2:3 nusileido rusams.

Galime būti tikri, kad 2022 metais Lenkija taip pat sieks įveikti finalų prakeiksmą ir galbūt trečiasis kartas nemeluos? Lenkijos žaidimas yra paremtas aukštu tempu, greitomis kontratakomis, o jų komandoje vyrauja puikus jaunimo ir patyrusių žaidėjų mišinys. Tai tikrai ne tik mūsų grupės, bet ir viso čempionato vieni iš favoritų.