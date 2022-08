Biručiui už darbą rinktinėje padėkojęs Maksvytis nesižvalgė į rezultatą: svarbiausia yra dėti žingsnį į priekį

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrą dieną paeiliui susitvarkė su Suomijos krepšininkais – šįkart Vilniuje lietuviai šventė pergalę rezultatu 87:52. Po rungtynių Lietuvos rinktinės strategas paskelbė, kad su rinktine atsisveikina su Laurynu Biručiu.

„Laimėjome, svarbu kiekvienose rungtynėse dėti žingsnį priekį. Kai ką ištaisėme, geriau tvarkėmės su jų greitu puolimu. Teko šįkart saviškius spausti, kad žaistume savo žaidimą ir išspaustume maksimumą. Imame pergalę, pergalė parodo treniruočių atspindį, taisytinų dalykų yra, bet laukia jau ispanai“, – po rungtynių, kuriose pavyko pasiekti triuškinančią pergalę, kalbėjo K. Maksvytis.

Rinktinės strategas taip pat atskleidė, kad už darbą rinktinėje padėkojo L. Biručiui.

„Padėjokome Laurynui Biručiui. ne dėl to, kad jis blogas žaidėjas. Ne be reikalo pasiekvietėme jį į „Žalgirį“. Jis per daug yra panašaus tipo žaidėjas kaip Jonas ir Domas. Norime turėti kito tipo žaidėjus šalia Jono ir Sabonio“, – aiškino strategas.

Laurynas Birutis / Roko Lukoševičiaus/BNS nuotr.

L. Birutis sužaidė du susitikimus prieš Estiją, tačiau rungtynėse su Suomija jau į aikštelę neišbėgo.

Kalbėdamas apie kitus galimus pasikeitimus K. Maksvytis išskyrė gynėjų liniją ir ketvirtos pozicijos žaidėjo pasirinkimus.

„Nieko naujo nepasakysiu. Lauksim, kol pasveiks Mindaugas Kuzminskas. Vieną iš gynėjų reiks išsigryninti. Ketvirtą poziciją – kas keičia Joną ir Domą.

Manau, kad kažkokiusa atsakymus jau gavome,. Jų negaliu pateikti, dar yra vidurys pasiruošimo, žiūrėsime toliau“, – teigė K. Maskvytis.

Kalbėdamas apie rungtynes, kuriose Lietuvos rinktinė ilgą rungtynių dalį absoliučiai dominavo prieš suomius, K. Maksvytis išskyrė, kad jį tenkino lietuvių gynyba.

„Gynyba tenkino. Nežinau, ar mes taip gerai atrodėme, ar suomiai nuleido rankas. Stengiamės žaisti fiziškai nuspėti veiksmus, išmušti iš situacijų, neleidome pelnyti tritaškių“, – teigė K. Maksvytis.

Jonas Valančiūnas / P. Peleckio/BNS nuotr.

Tiesa, rinktinės strategas užsiminė, kad siekiant progreso norėtų, kad bent vienerios rungtynės pasiruošimo cikle išties būtų sunkios.

„Draugiškose rungtynėse būtų sveika ir į kailį gauti. Mes tokie lietuviai esame – kol nepasimokome, tol nedame to kokybiško žingsnio. Reikia išlaikyti maksimalią konentaciją visos rungtynėse ir dėti žingsnį į priekį“, – dėstė K. Maskvytis.

Kalbėdamas apie R. Jokubaitį, kuris vis solidžiau atrodo kiekvienose rungtynėse, o ketvirtadienio vakarą jau pelnė 9 taškus ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus, K. Maksvytis išskyrė, kad jaučiasi žaidėjo progresas.

„Jis turėjo ilgą pauzę, buvo po operacijos. Buvo kaip nesavas, o dabar kuo toliau, tuo geriau“, – sakė K. Maksvytis.

Rokas Jokubaitis / P. Peleckio/BNS nuotr.

Į akis Lietuvos rinktinėje kliūna tritaškių pataikymas – lietuviai Vilniuje pataikė vos 4 iš 17 tolimų metimų. Panaši situacija buvo ir praėjusiose draugiškose rungtynėse, tačiau dėl to K. Maksvytis nerimo nejaučia.

„Nerimo neturiu dėl to. Neskiriame tam daug dėmesio. Treniruotės buvo fiziškos, gynybinės. Pataikymas ateis, pasidarėme pagrindus. Tritaškiai ateis iš visur – iš pagalbos prieš mūsų didelius, pikenrolo sitaucijų“, – kalbėjo K. Maksvytis.