Deimantinėje lygoje Fraser-Pryce pasiekė 4-ą sprinto rezultatą istorijoje

Jamaikos sprinterė Shelly-Ann Fraser-Pryce įspūdingu bėgimu laimėjo moterų 100 m varžybas Deimantinės lygos etape Monake, pasiekdama ketvirtą greičiausią rezultatą rungties istorijoje.

Pasaulio čempionė Monake trečiadienį vakare finišavo per 10,62 sek., pagerindama savo sezono rekordą (10,66) ir aplenkdama visas varžoves.

Dabar S.-A Fraser-Pryce priklauso trečias ir ketvirtas laikas istorijoje. Jos karjeros rekordas – 10,60 sek.

Arčiausiai nugalėtojos buvo jos tautietė Shericka Jackson, finišavusi per 10,71 sek. – tai jos karjeros rekordas.

Trečiąją vietą užėmė Dramblio Kaulo Kranto atstovė Marie-Josee Ta Lou.

Per pastarąją savaitę S.-A Fraser-Pryce jau trečią kartą distanciją įveikė greičiau nei per 10,70 sek. Ji tapo pirma moterimi istorijoje, šią ribą peržengusia šešis kartus per sezoną.

Prieš mėnesį Oregone jamaikietė tapo pasaulio čempione.

Faith Kipyegon / AP nuotr.

Moterų 1500 m varžybose pasaulio ir olimpinė čempionė Faith Kipyegon buvo vos per 0,3 sek. nuo pasaulio rekordo.

Kenijos bėgikė finišavo per 3:50,37 min., kai 2015 m. Genzebe Dibaba užfiksuotas pasaulio rekordas yra 3:50,07 min.

Vyrų 200 m sprinto varžybose visas prizines vietas užėmė amerikiečiai, o su puikiu 19,46 sek. laiku nugalėjo Noah Lylesas, aplenkęs Erriyoną Knightoną (19,84) ir Michaelį Normaną (19,95).