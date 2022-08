Merginų U18 rinktinė su Jocyte priešakyje: važiuojame iškovoti medalį

Lietuvos U18 vaikinų rinktinei tęsiant kovas Europos čempionate, į Senojo žemyno pirmenybes žengti ruošiasi ir tos pačios amžiaus grupės Lietuvos merginų rinktinė, rašoma federacijos pranešime.

Į šio turnyro kovas 2004-ųjų kartos merginų komanda, treniruojama Viliaus Stanišausko, pasiners rugpjūčio 6-14 dienomis Heraklione (Graikija), kur rungsis dėl apdovanojimų bei vieno iš penkių kelialapių į 2023 metų U19 pasaulio čempionatą Madride (Ispanija).

Prieš mėnesį Druskininkuose pasiruošimo ciklą pradėjusios aštuoniolikmetės vėliau savaitę sportavo Klaipėdoje. Valmieroje (Latvija) buvo sužaistos dvejos kontrolinės rungtynės su Ukraina, pasiektos pergalės 70:59 ir 82:69. Po to dalyvauta tarptautiniame turnyre Nicoje (Prancūzija). Po starte patirtos nesėkmės 66:70 prieš Italiją atsitiesta dviem laimėjimais – prieš Prancūziją 74:72 ir prieš Latviją 61:56. Praėjusį savaitgalį Rygoje latvės įveiktos dar dukart – 61:54 ir 72:51. Galiausiai prieš čempionatą kelios dienos praleistos treniruojantis Kaune.

Vyr. treneris V. Stanišauskas teigiamai įvertino pastarųjų kelių savaičių darbą. „Pradėjome pasiruošimą nuo fizinio darbo, bet viską kombinavome su sale, merginoms buvo duotos užduotys prieš atvykstant į pirmą stovyklą, kad būtų kažkiek pasiruošusios. Smagu, kad jos atvažiavo tikrai jau pasportavusios, galėjome eiti iškart prie rimtesnių dalykų salėje.

Judame pagal planą. Toms panelėms, kurios pas mane žaidė U16 rinktinėje ir pernai U18 „Challenger“ turnyre, šiek tiek lengviau, nes žaidžiame panašiai, turime viziją. Bet ir kitos merginos į tai įeina, viskas turėtų būti gerai“, – optimistiškai į situaciją žiūrėjo treneris.

Nesunku nuspėti, kad šios rinktinės vedle projektuojama jaunoji Lietuvos moterų krepšinio viltis – Justė Jocytė. Pasirengimo etape komandos kapitonė fiksavo 17,3 tšk. vidurkį ir pasižymėjo lyderyste ne tik ant parketo, bet ir už aikštelės ribų.

„Matosi, kad ji sportavo su aukšto lygio krepšininkėmis Prancūzijoje, iš jų daug ko išmoko, – auklėtinės progresą vertino V. Stanišauskas. – Žaidimo skaitymas buvo labai geras, bet jis yra dar pagerėjęs. Ji sustiprėjo fiziškai ir tikrai bus komandos lyderė. Prancūzijoje Justė tapo turnyro MVP, rezultatyviausia žaidėja, iš to jau galima suprasti. Nors ji turi problemų su keliu, žaidžia ir skausmas apmažėjo, tikimės, kad čempionate žais šimtu procentų.

Justė turi ir emocinės lyderės savybių, yra išrinkta kapitone. Palaiko visas paneles, jaučiasi, kad komandą valdo tiek žaidimu, tiek būdama ant suolo, visose srityse tai komandos lyderė.“

Taip pat specialistas įvardino ir kelias pagrindines J. Jocytės pagalbininkes, tarp jų – ir už Atlanto tobulėjanti Rusnė Augustinaitė, kuriai numatomas snaiperės vaidmuo.

„Rusnė irgi yra padėjusi labai didelį žingsnį į priekį – su metimu, fiziškumu. Ji bus komandos metikė, mėginsime tai išnaudoti. Rungtynėse prieš latves Rusnė savo metimais išsprendė reikalus. Turime ir neblogas aukštas žaidėjas – Gerdą Raulušaitytę ir Ugnę Sirtautaitę, nemažą akcentą puolime skiriame ir joms“, – apie galimas opcijas kalbėjo strategas.

Lietuvės varžysis C grupėje. Šeštadienį 14:30 val. lauks akistata su Suomija, sekmadienį 14:30 val. – su Švedija, o grupės etapas bus uždarytas pirmadienį 16:45 val. maču prieš Vengriją.

„Analizuojame suomes – tai rimta komanda, paskutiniai suomių rezultatai geri, yra ne viena žaidėja iš moterų rinktinės. Visi žino, kad pirmos rungtynės visada sunkiausios, jaučiasi įtampa. Gera komanda, bet jei susitvarkysime su psichologija, viskas turėtų būti gerai. Vengrija visada moterų krepšinyje yra stipri, o apie švedes turime mažiau informacijos – jos pateko iš B diviziono, vietoje jų turėjo būti rusės“, – grupių etapo iššūkius apžvelgė V. Stanišauskas.

Į atkrintamąsias varžybas pateks visos keturios grupės ekipos, o aštunfinalyje mūsiškių lauks vienos iš D grupės rinktinių (Izraelio, Vokietijos, Prancūzijos arba Bosnijos ir Hercegovinos) barjeras.

LKF šiai rinktinei iškėlė tikslą galutinėje rikiuotėje būti tarp 5-12 vietų. Vis tik ambicijų būti aukščiau nestokoja nei komandos treneris, nei lyderė – abu žada kovoti dėl aukščiausių apdovanojimų.

„Važiuojame ne užimti 5-12 vietą, o užimti prizinę vietą ir parsivežti medalį, – be užuolankų rėžė treneris. – Pamatėme, kad galime žaisti su favoritėmis per draugiškas rungtynes. Kažkiek įpareigoja ir medalis su U16 rinktine. Vien dėl Justės visi tikisi, kad ji atneš medalius, bet ji viena to negali padaryti. Ginamės penkiese, puolame irgi penkiese. Bandome visas įjungti ir kad visos 12 žaidėjų prisidėtų, jog būtume ketvertuke.“

„Važiuojame į čempionatą laimėti, nesvarbu, ką žmonės sako, kokius tikslus mums kelia. Širdyje norime laimėti, norime įrodyti sau ir Lietuvai. Bus, kaip bus – žaisime iš širdies“, – treneriui antrino J. Jocytė.

V. Stanišauskui trenerių štabe talkina trenerio asistentai Gytis Krugelevičius ir Rima Daunienė bei skautas Nedas Pacevičius. Rinktinėje taip pat darbuojasi fizinio rengimo treneris Edvinas Goris, kineziterapeutė Saulė Urbonė ir komandos vadovė Rasa Žemantauskaitė.

Rinktinės sudėtis: Neda Pliatkutė (Kauno „Aistės-LSMU“), Viltė Andrunavičiūtė (Panevėžio SC), Justė Veronika Jocytė (Liono „LDLC Asvel Feminin“/Prancūzija), Vivien Danguolė Pupkevičiūtė („Šiauliai“), Gabrielė Sederevičiūtė (Vilniaus „Kibirkštis-VKM“), Gerda Raulušaitytė (Alytaus SRC), Ugnė Sirtautaitė (Vilniaus „Kibirkštis-MRU“), Austė Jurevičiūtė (V. Knašiaus KM), Eva Pernavaitė (Utenos DSC), Erika Ieva Kraujelis (V. Knašiaus KM), Rusnė Augustinaitė („Montverde“ akademija/JAV), Brigita Rimkevičiūtė (Šiaulių KA „Saulė“).