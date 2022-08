Maksvytis išskyrė taisytinas vietas, bet buvo patenktintas dėl paskirstyto laiko: ir vilkas sotus, ir avis sveika

Kazio Maksvyčio vadovaujama Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė užtikrintai pradėjo kontrolinių rungtynių ciklą ir ketvirtadienį Klaipėdoje rezultatu 84:70 palaužė Estijos rinktinę.

„Pirmos rungtynės ir iškovojome pergalę. Tai parodo mūsų pasirengimo lygį. Manau, kad žaidėme neblogai, tris kėlinius laimėjome, ketvirtajame kėlinyje šiek tiek paleidome iniciatyvą. Pavyko pasitreniruoti, pavyko parotuoti visus žaidėjus, duoti laiko naujokams. Ir vilkas sotus, ir avis sveika. Laimėjome, padarysime išvadas, ką taisyti tikrai yra. Eisime toliau“, – kalbėjo K. Maksvytis.

K. Maksvyčiui antrino ir rezultatyviausiai Lietuvos rinktinės gretose pasirodęs Martynas Echodas, kuris pelnė 15 taškų.

„Tris kėlinius žaidėme tikrai neblogai. Kaip treneris minėjo, ketvirtajame atsipalaidavome, lyg ir 10 taškų pralaimėjome. Pirmosios rungtynės, dar trūksta to susišnekėjimo, labiausiai 2 prieš 2 situacijose. Manau, kad dėl to daugiausiai taškų ir praleidome. Bet po pasirengimo ciklo atrodome visai neblogai“, – teigė M. Echodas.

Martynas Echodas / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Lietuvos rinktinės strategas taip pat išskyrė jau minėtas taisytinas vietas, bet pabrėžė – šiame etape dar neverta tikėtis kokybės.

„Pirmoje pusėje – puolime atkovoti kamuoliai. Labai daug antrų šansų, Kažkiek strigome užtvarose be kamuolio. Gal per mažai tam skyrėme dėmesio ir varžovai susikurdavo pranašumą. Gana blogai komunikavome ir tą reikėtų patobulinti. Puolime pirmoje pusėje kažkiek pritrūko užbaigimų, antroje pusėje atakavome varžovų sistemą, atakavome jų pasikeitimą ginamaisiais. Turėjome pasirinkę taikinius, kartais ne tuos atakavome, bet tos kokybės dabar ir neverta tikėtis. Svarbu, kad buvo geras stovis. Reikėtų pagerinti ir kamuolio spaudimą per visą aikštelę, yra ką taisyti, bet gerų dalykų buvo daugiau nei blogų šiandien“, – sakė K. Maksvytis.

Rokas Jokubaitis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Vertindamas įžaidėjų darbą šiose rungtynėse K. Maksvytis nenorėjo išskirti nei vieno ir teigė, kad visi su savo užduotimis tvarkėsi neblogai.

„Rokas Jokubaitis dar jaučiasi nejaukiai, kažkiek turi žaisti su akiniais, šiek tiek riboja matymo lauką. Tikimės, kad jis jų greit atsikratys ir bus laisvesnis. Kad nuvylė kažkas, negaliu pasakyti. Manau, kad įžaidėjai susitvarkė ir susitvarkė gana neblogai“, – dėstė Lietuvos rinktinės strategas.

Tuo tarpu kalbėdamas apie ketvirtos pozicijos žaidėjus K. Maksvytis buvo atviras – šioje reikia vertinti situaciją toliau.

„Jei norime daugiau puolimo – reikalingesnis yra Gytis Masiulis, jei norime gynybos – Donatas Tarolis. Jei unversalumo – Eigirdas Žukauskas. Į šią konkurencinę kovą dar įsijungs ir Mindaugas Kuzminskas. Žiūrėsime kaip jie kartu atrodys, kaip komanda atrodys su aukštaūgiais“, – sakė K. Maksvytis.

Eigirdas Žukauskas / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Lietuvių strategas liko nenusivylęs pasirinkimu pradėti draugiškų rungtynių ciklą žaidžiant su Estijos rinktine.

„Pasiteisino. Apie pasirinkimą esame kalbėję. Pradžioje norisi įsižaisti, galbūt ne su pačiais stipriausiais varžovais. Tiesa, Estijos rinktinėje nežaidė jų aukštaūgis, kiek žinau, kitose rungtynėse jis žais. Ten yra nebloga komanda susirinkusi. Reikia reaguoti ir į tai, su kuo žaidžiame grupėje. Žaisime su stipresnėmis ir su silpnesnėmis komandomis, balansą išlaikysime“, – kalbėjo K. Maksvytis.

Kazys Maksvytis / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė žais rugpjūčio 7 d. Alytuje ir vėl kausis su estais.

„Bus pokyčių. Bus tikrai Ignas Brazdeikis. Dar pažiūrėsime mūsų aukštaūgių būklę, kaip jie žaidžia su kontaktu, 5 prieš 5. Minimalūs pokyčiai bus“, – kalbėjo K. Maksvytis.

Priminsime, kad K. Maksvytis ketvirtadienio rungtynėse negalėjo naudotis Igno Brazdeikio, Mindaugo Kuzminsko, Jono Valančiūno ir Domanto Sabonio paslaugomis.