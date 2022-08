Europos čempionato 200 m laisvuoju stiliumi: proga reabilituotis Rapšiui ir jaunojo rumuno galimybių riba

Vienas tituluočiausių Lietuvos plaukikų Danas Rapšys po šių metų pasaulio čempionato Budapešte norėjo kuo greičiau pamiršti itin nesėkmingas ir kaklo trauma paženklintas varžybas. Europos plaukimo čempionate Romoje panevėžietis sieks reabilituotis ir kautis dėl medalių, o kiek neįprastai tai daryti pirmiausia galės 200 m laisvuoju stiliumi varžybose.

Vyrų 200 m laisvuoju stiliumi varžybos vyks rugpjūčio 14–15 dienomis. Kiekvienos Europos plaukimo čempionato vakarinės dalies varžybas tiesiogiai transliuos LRT.

Paprastai svarbiausiuose čempionatuose D. Rapšys į baseiną šoka jau pirmą varžybų dieną 400 m laisvuoju stiliumi rungtyje, o antrą dieną tenka varžytis 200 metrų, tačiau Romoje viskas bus kitaip.

200 m laisvuoju stiliumi sportininkai plauks čempionatui įpusėjus, o 400 m varžybos vyks paskutinę dieną – rugpjūčio 17-ąją. Tad lietuvis galės visiškai susikoncentruoti į savo labiau mėgstamą 200 m nuotolį, paskui turės visą dieną atsigauti prieš 400 metrų rungtį.

Birželio mėnesį pasaulio čempionate Budapešte lietuvį sustabdė kaklo trauma, dėl jos jis nepasiekė abiejų savo rungčių finalų, o ir rezultatai buvo tikrai ne tie, kuriuos D. Rapšys pripratęs rodyti.

Kokios formos ir sveikatos būklės D. Rapšys atvyko į Romą, geriausiai žino jis pats, bet geriausios formos plaukikas tikrai gali pretenduoti bent į abiejų rungčių finalus. Juolab kad Europos čempionate nėra viso būrio pajėgesnių varžovų iš kitų žemynų.

Jeigu pažiūrėsime į pirmąjį greičiausių 200 m rungties šio sezono sportininkų Europoje dešimtuką, D. Rapšys yra devintas. Romoje nebus penktą rezultatą sezone turinčio brito Duncano Scotto, tad skaičiuojant grynai teoriškai – D. Rapšys turėtų būti finale.

Neginčijamas rungties favoritas – Rumunijos plaukimo vunderkindas ir geras D. Rapšio bičiulis Davidas Popovici. Vos 17 metų plaukikas Budapešte 200 m rungties finale plaukė tiesiog neįtikėtinu greičiu – užduotį jis įveikė per 1:43,21 min. Nors tai vis dar yra daugiau nei sekunde lėčiau už Paulo Biedermanno dar 2009 m. užfiksuotą pasaulio rekordą (1:42,00), tačiau šis rumuno plaukimas buvo greičiausias per 10 metų.

Tarp P. Biedermanno plaukimo su specialiu vėliau uždraustu kostiumu 2009 m. ir D. Popovici finišo Budapešte šių metų birželį per visą istoriją yra įsiterpę tik du sportininkai – dar 2008 m. legendinis Michaelas Phelpsas plaukė per 1:42,96 min., o 2012 m. prancūzas Yannickas Agnelis distanciją įveikė per 1:43,14 min.

Nė vienas iš dabartinių šios rungties lyderių niekada karjeroje nėra nuplaukęs greičiau nei per 1:44 min. Atrodo, kad rumunas D. Popovici laisvojo stiliaus distancijose dominuos dar ne vienus metus.

Davidas Popovici / AP nuotr.

Romos baseiną plaukikai laiko labai greitu, tačiau pasaulio rekordo iš D. Popovici tikėtis dar turbūt nereikia, nors plaukimo pasaulis jau beveik neabejoja, kad būtent rumunas bus tas, kuris galiausiai pagerins P. Biedermanno laiką.

Verta pažymėti, kad po pasaulio čempionato rumunas neapsiribojo vien treniruotėmis ir liepos pradžioje dalyvavo ir Europos jaunimo čempionate, ten be vargo triumfavo trijose laisvojo stiliaus rungtyse – 50, 100 ir 200 metrų.

Jeigu D. Popovici plauks taip, kaip gali, kitiems Romoje teks varžytis tik dėl 2 vietos. Atmetę kitų žemynų atstovus, Romoje matysime tik 4 plaukikus, kurie plaukdami 200 m pateko į finalą pasaulio čempionate Budapešte. Be D. Popovici, tai yra vokietis Lukas Mertensas ir austras Felixas Auboeckas.

Lukas Martensas / AP nuotr.

25-erių austras 2020 m. Europos čempionate Budapešte laimėjo sidabrą plaukdamas 400 m, jis yra ir šios rungties trumpo baseino pasaulio čempionas. Į viršų sparčiai kylantis 20-metis L. Mertensas artimiausiu metu stengsis sudaryti konkurenciją tam pačiam D. Popovici.

L. Mertensas prieš pasaulio čempionatą buvo sezono lyderiu su 1:45,11 min. laiku, tačiau Budapešte jam nepavyko priartėti prie tokio rezultato ir galiausiai finale jis užėmė septintąją vietą. Tiesa, jis atsigriebė su 400 m rungties sidabru, be to, startavo ir 800 bei 1500 m rungtyse. Pastarojoje liko per žingsnį nuo podiumo – ketvirtas.

Tačiau arčiausiai rumuno šiuo metu yra britas Thomas Deanas, iškovojęs bronzą pasaulio čempionate su 1:44,98 min. laiku, o 2021-aisiais Tokijuje olimpinį auksą nuskynęs su 1:44,22 sek. finišu. T. Deanas irgi nesėdi rankų sudėjęs – prieš pat Europos čempionatą jis Geros valios žaidynėse iškovojo šios rungties sidabrą (1:45,41), nusileidęs tik D. Scottui (1:45,01). Tad į Europos pirmenybes olimpinis čempionas atvyksta po labai trumpo poilsio.

Tomas Deanas / AP nuotr.

Be šio ketvertuko, kiti plaukikai yra sunkiau prognozuojami. Vokietis Rafaelis Miroslawas dar balandį plaukė atstumą per 1:46,04 min., bet pasaulio čempionate buvo toli nuo tokio rezultato (1:48,28) ir nepateko net į pusfinalį.

Budapešte pusfinalyje karjeros rekordą pasiekęs italas Marco De Tullio (1:46,29) dabar plauks namuose, tad iš jo irgi galime pagrįstai tikėtis bent finalo.

2019 min. Singapūre pasaulio taurėje pasiektas D. Rapšio laikas 1:44,38 min. leistų tikėtis net ir aukso, o pasaulio čempionate būtų garantavęs sidabrą, tačiau ar lietuvis dar kada plauks taip greitai – atviras klausimas.

Danas kartu su britu Jamesu Guy`umi yra vyriausi šios rungties 2022 m. sezono lyderių dešimtuko plaukikai ir akivaizdu, kad jaunoji karta vyresniuosius jau stumia į šoną. Tiesa, verta pažymėti ir tai, kad beveik visų sezono lyderių geriausi šių metų laikai pasiekti būtent per pasaulio čempionatą. Ar jiems pavyks antrą kartą metuose pasiekti formos piką – dar vienas atviras klausimas.